U kolovozu pet milijuna turista: Plus od 8 posto

Gostiju je od početka godine do kraja kolovoza bilo pet posto više, ali je gotovo toliko porastao i broj turističkih ležajeva, pa mnogi domaćini taj višak nisu na osjetili. No, u cjelini gledano, s 900.000 gostiju i oko 1,5 milijuna noćenja od siječnja do početka rujna više nego prošle godine, turizam u 2019. postavlja novi rekord.

Mršavi svibanj i srpanjski podbačaj nisu uspjeli ugroziti ukupan rezulat, a, prema informacijama predstavništava HTZ-a u inozemstvu, slijedi i dobar nastavak posezone.

Od početka godine do kraja kolovoza Hrvatsku je posjetilo 16,5 milijuna turista, koji su ostvarili 90,1 milijun noćenja što je 1,7 posto više noćenja nego lani. Stranaca je, pri tom, bilo 14,7 milijuna i pet posto više nego lani, a domaćih 1,8 milijuna i čak deset posto više. Rast u noćenjima je skromniji; stranih je svega jedan posto više, dok je domaćih sedam posto više nego za osam mjeseci 2018. godine.

Nijemaca više, noćili manje

Samo u kolovoz u Hrvatskoj se odmaralo pet milijuna turista što je plus od osam posto prema lanjskom kolovotu, dok je s 33,1 milijuna noćenja lanjski rezultat nadmašen za tri posto.

– Prva polovica 2019. kao i dva predhodna vršna mjeseca u skladu su s našim očekivanjima i planovima, a pored rasta turističkog prometa, posebno nas mogu veseliti pozitivni financijski trendovi. Prema podacima Porezne uprave od početka godine je u djelatnostima pružanja usluga smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića fiskalizirano računa ukupne vrijednosti 20,6 milijardi kuna što predstavlja povećanje od osam posto, odnosno čak 1,6 milijardi kuna – ističe ministar turizma Gari Cappelli te ističe kako su te brojke odlična najava i cjelokupnih turističkih prihoda u ovoj godini.

Hoteli i objekti u domaćinstvima su u prvih osam mjeseci ove godine imali podjednaki porast prema prošloj sezonu, ugostili su 6,4 i 6,3 posto više turista nego lani, a noćenja su im rasla 1,8, odnosno 2,5 posto. Minus su imali jedino kampovi, koji najviše ovise o vremenskim (ne)prilikama. Gostiju jest bilo 0,5 posto više, ali u broju noćenja jadranski kampovi zaostaju 1,2 posto za rezultatom iz prvih osam mjeseci 2018. godine. Dobar opći dojam malo kvari i činjenica da Poljaci, Česi i Nizozemci nisu dali svoj maksimum – u noćenjima su “podbacili” za 3,9, 3,4 i 6,1 posto.

Također, čak su i najbrojniji Nijemci, kojih je za osam mjeseci bilo rekordno puno, gotovo 2,4 milijuna, na Jadranu ostvarili 0,5 posto noćenja manje nego li prošle godine.

Rovinj apsolutni broj jedan

Što se, pak, regionalne raspodjele turističkog prometa tiče, za osam mjeseci sve su županije u plusu, a jedino je Zagreb posjetilo nešto manje turista nego lani. Nasreću, broj turističkih noćenja u glavnom gradu svejedno je nadmašio lanjski. Apsolutni broj jedan među gradovima je, pak, Rovinj s više od 3,33 milijuna noćenja tijekom osam mjeseci. U stopu ga slijedi Dubrovnik s 3,24 milijuna noćenja, a na trećem je mjestu Poreč čiji su turistički domaćini za prvih osam mjeseci upisali 2,85 milijuna noćenja. Potom slijede Medulin i Umag i tek onda još jedan neistarska destinacija – Split.

– Ulazimo u posezonu za koju smo kampanje na 14 europskih tržišta pokrenuli još sredinom kolovoza. U rujnu i listopadu očekujemo ponavljanje lanjskih brojki ili, ovisno o tržištu, rast broja dolazaka i noćenja prije svega s long-haul tržišta SAD-a, Kine i Koreje, ali i iz Rusije i Francuske – kaže direktor HTZ-a Kristjan Staničić i dodaje da snagu našeg turizma potvrđuje i posljednji izvještaj Svjetskog ekonomskog foruma prema kojem je Hrvatska na 27. mjestu zemalja prema kompetitivnosti turizma što je napredak od pet mjesta prema 2017.