U HUB385 lansirana crowfunding kampanja projekta „Hrvatska – startup nacija!

U prostoru HUB385 u četvrtak 12. travnja 2018. predstavljen je projekt „Hrvatska – startup nacija“ te je službeno lansirana Indiegogo kampanja.

Projekt je predstavio idejni začetnik dr. sc. Igor Jugo sa riječkog Odjela za informatiku koji se dugi niz godina bavi izučavanjem, držanjem kolegija te primjenom Lean Startup metodologije kod pokretanja, vođenja i financiranja startup projekata.

Projekt „Hrvatska – startup nacija“ ima cilj značajno povećati broj startupa koji se godišnje pokrenu u RH kroz tri faze:

1) Edukaciju 400 građana u cijeloj RH o svim ključnim aspektima pokretanja startupa prema Lean Startup metodologiji – rezultat ove faze biti će, pored velikog broja educiranih građana, 400 novih startup projekata (u pripremnoj fazi),

2) Organizaciju mentorske konferencije – otprilike 10% najboljih ideja biti će odabrano za mentorsku konferenciju gdje će dobiti korisna predavanja i savjete od stručnjaka iz grana industrije kojima se startup bavi – kako bi im pomogli u sljedećoj fazi razvoja i

3) Organizaciju investitorske konferencije – kako bi najbolji od najboljih dobili priliku prezentirati svoje ideje i dobiti prve investicije.

Foto: Promo

O ciljevima projekta koje želi postići Igor Jugo je rekao: „Po provedbi projekta u RH ćemo imati novu bazu od 400 građana koji su upućeni u osnove pokretanja startupa, ali i koji su usvojili vještinu primjene Lean Startup pristupa, koja se temelji na tehnikama Lean proizvodnje – odnosno optimizaciji poslovnih procesa. Samim time očekuje se pozitivan utjecaj na način rada postojećih i budućih poduzetnika. Drugi očekivani benefit je bolje iskorištavanje poticaja za nove poduzetnike jer ovaj program poučava građane kako napraviti one prve, najvažnije korake u poduzetništvu. Na kraju, ukoliko samo 4 pokrenuta startupa (1%) postanu globalno uspješna kao što su Replsy, Agrivi ili Five to će značiti otvaranje stotina radnih mjesta. Također se nadamo otkrivanju prvog hrvatskog „unicorn-a“ (jednoroga) – kako se nazivaju startupi vrednovani preko jedne milijarde dolara. Slovenija je već imala 2 takva i možete zamisliti kako se to odrazilo na njihovo gospodarstvo.“

Cilj projekta je privlačenje investicija i promociju startup-a kao oblika poduzetništva koji ima veliki potencijal za pozitivan utjecaj na hrvatsko gospodarstvo.

Na predstavljanju je slijedilo kratko izlaganje gđe Renate Brkić iz World Business Angel Investment Foruma koja je predstavila udruženje te kako oni mogu pomoći kod financiranja startupa i gdje potražiti informacije.

Uz predstavnike startup zajednice i buduće startup-ovce predstavljanju su između ostalih prisustvovali savjetnik predsjednika Vlade RH Tomislav Pokaz i predstavnici tvrtke Deloitte Hrvatska koji su pokazali interes da podrže projekt.

Svi zainteresirani pojedinci, tvrtke i predstavnici institucija koji zele sudjelovati u stvaranju Hrvatske – startup nacije i financijski podržati projekt to mogu učiniti putem linku:

https://www.indiegogo.com/projects/hrvatska-startup-nacija/coming_soon