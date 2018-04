Tvrtke iz sastava Agrokora ne mogu potvrditi datum objave financijskih izvješća

Tvrtke iz sastava Agrokora koje kotiraju na Zagrebačkoj burzi u utorak su objavile da ne mogu potvrditi točan datum objave podataka o mjesečnim i kumulativnim rezultatima, jer je njihova izrada i revizija financijskih rezultata Agrokora još u tijeku.

Tako su se na upit Zagrebačke burze o objavi podataka o mjesečnim i kumulativnim rezultatima danas do 19 sati očitovali iz Jamnice, Zvijezde i PIK-a Vinkovci.

"Budući da je revizija financijskih rezultata sustava Agrokor još uvijek u tijeku, izdavatelj ne može potvrditi točan datum objave podataka o mjesečnim i kumulativnim rezultatima", naveli su iz PIK-a Vinkovci.

I iz Jamnice i Zvijezde u očitovanju navode da ne znaju točne datume objave financijskih izvještaja budući da su ta izvješća još u izradi.

Tvrtke iz sastava Agrokora su krajem veljače ove godine izvijestile da "zbog opsežnosti i složenosti poslova u okviru postupka izvanredne uprave" financijska izvješća za zadnji kvartal prošle godine neće objaviti do zakonskog roka za njihovu objavu odnosno do 28. veljače.

Zagrebačka burza je i sredinom ožujka zatražila od tih tvrtki očitovanje o objavi financijskih rezultata za prosinac prošle godine, budući da ti rezultati nisu bili objavljeni u redovnom mjesečnom izvješću izvanredne uprave.

U odgovoru na taj upit, tvrtke iz sastava Agrokora su 15. ožujka objavile da je 31. prosinca prošle godine započela revizija financijskih rezultata sastava Agrokor te da se očekuje da će podaci o mjesečnim i kumulativnim rezultatima biti dostupni krajem ožujka.

Financijske rezultate za svaki od biznisa za godinu završenu s 31. prosincem 2017. potrebno je revidirati. Očekuje se da će nacrti financijskih izvještaja biti dostupni do kraja ožujka 2018., a revidirani će rezultati biti dostupni i objavljeni do 30. travnja 2018.", naveli su sredinom ožujka primjerice iz Zvijezde u odgovoru na upit Burze.

Inače, krajem prošlog tjedna, na Veliki petak održana radionica na kojoj je izvanredna uprava čelnicima tvrtki iz sastava Agrokora predstavila provedbene detalje i pojašnjenja tzv. Entity Priority Modela (EPM), a prema pisanju medija jedan od tema bili su i nacrti financijskih izvješća s obzirom na nedoumice u vezi naputaka konzultanta o knjiženju jamstava, kao i nekih drugih stavki primjerice otpisi međusobnih potraživanja.

Izvanredni povjerenik Agrokora Fabris Peruško više je puta ponovio da je cilj izvanredne uprave do 10. travnja, zajedno s vjerovničkim vijećem doći do usluglašenog plana nagodbe, kako bi on mogao biti materijal na osnovu kojeg će se napisati sama nagodba kao pravni dokument.

Agrokorovi dobavljači danas o podmirenju svojih tražbina

Kako se približava 10. travnja, intenziviraju se i drugi sastanci i događanja vezana uz dogovore o nacrtu plana nagodbe.

Tako su se danas sastali Agrokorovi dobavljači, a neke od tema tog sastanka, kako se neslužbeno doznaje, su podmirenje njihovih tražbina u okviru procesa izvanredne uprave, problem graničnog duga i modeli njegove isplate, kao i o angažman savjetnika Vjerovničkog vijeća i financijskih vjerovnika.

Sudionici sastanka nisu davali izjave za novinare, već je najavljeno da će o sastanku izvijestiti priopćenjem.

Sberbanku priznate tražbine u iznosu od 4,7 milijardi kuna

Krajem prošlog tjedna, pak, Trgovački sud u Zagrebu je donio dva rješenja kojima je ruskom Sberbanku priznao tražbine u iznosu od 4,7 milijardi kuna (od ukupno oko 8,1 milijardu tražbina), dok i nadalje ostaju osporene tražbine s osnova jamstava.

Naime, nakon što su izvanredni povjerenik Agrokora Fabris Peruško i prvi potpredsjednik Uprave Sberbanke Maksim Poletaev 21. ožujka potpisali sporazum kojim koji predviđa da ruska banka povuče svoje tužbe pokrenute protiv Agrokora i njegovih povezanih tvrtki, a izvanredna uprava prizna tražbine Sberbanka, izvanredni je povjerenik 29. ožujka obavijestio Sud da otklanja odnosno povlači osporavanje više od polovice tražbina ruske banke.

Sukladno tom podnesku izvanrednog povjerenika, Trgovački sud u Zagrebu je rješenjem od 30. ožujka Sberbanku of Russia, s osnova glavne tražbine prema Agrokoru u iznosu od 7,015 milijardi kuna, otklonio osporavanje odnosno priznao tražbine u iznosu od 3,6 milijardi kuna, dok i dalje ostaju osporene tražbine u iznosu od 3,4 milijarde kuna.

Drugim je rješenjem Sud priznao tražbinu Sberbank Europe u iznosu od gotovo 1,1 milijardu kuna.

Tražbine s osnova jamstava za te glavne tražbine i dalje ostaju osporene, a osporava ih Agram Invest, koji je dodatno podneskom od 20. ožujka obavijestio Sud da ne odustaje od osporavanja tih jamstava.

Riječ je o potraživanjima Sberbank of Russia temeljem ugovora o kreditu u iznosu od 600 milijuna eura od 14. ožujka 2014. godine, te potraživanju Sberbank Europe, a čija pravna osnova proizlazi iz ugovora o kreditu od 14. ožujka 2014. godine u iznosu od 600 milijuna eura te ugovora o kreditu od 15. srpnja 2015. godine u iznosu od 50 milijuna eura.