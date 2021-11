Tražite novi posao? Pogledajte ovotjednu ponudu i prijavite se

U suradnji s portalom posao.hr donosimo aktualne i atraktivne vijesti s tržišta rada. Portal za zapošljavanje donosi top 10 poslovnih ponuda, nepropustite priliku i prijavite se! Sretno!

Auro Domus d.o.o. traži radnike za radnu poziciju administrativnog asistenta za kadrovske poslove (m/ž), secijalista za edukaciju zaposlenika (m/ž) i poslovnu tajnicu (m/ž). Rad se odvija u Opatiji, a prijave se zaprimaju do 08.12.2021. Uvjete i detalje o radu te kako se prijaviti saznajte na linku.

Mango Moda d.o.o. traži osobe koje će raditi kao pomoćnici (m/ž) u prodaji na pola ili na puno radno vrijeme. Mjesto rada je Zagreb. Poželjno je da je kandidat vedrog duha kako bi kupcima pristupao s osmijehom iskazujući srdačan stav i spremnost za usluživanje. Prijave se zaprimaju putem brze prijave do 13.12.2021.

KTC d.d. traži skladišnog radnika (m/ž). Mjesto rada je Varaždin, a prijave se zaprimaju do 10.12.2021. Poželjno je da kandidat ima položen tečaj za viljuškaristu, ali nije uvjet. Prijavite se brzo i jednostavno ovdje.

Utilitas I.T. d.o.o. zapošljava sistemskog inženjera / inženjera informatičke sigurnosti (m/ž). Mjesto rada je Zagreb, a rok za prijavu je 10.12.2021. Posao obuhvaća implementaciju i održavanje sigurnosnih rješenja u IT sustavima te suradnja s više odjela u pružanju usluga sigurnosti unutar modernih IT sustava. Prijavite se putem brze prijave na linku.

Metro Cash & Carry d.o.o. ima slobodne dvije pozicije za rad u Splitu. Zapošljavaju voditelja smjene (m/ž) i poslovođu (m/ž). Prijave traju do 03.12.2021., a prijaviti se možete brzo i jednostavno putem brze prijave.

Financijska agencija traži kontroling analitičara – eksperta (m/ž) u Zagrebu. Prijave se zaprimaju do 09.12.2021. Poslodavac nudi moderno, odgovorno i ugodno radno okruženje unutar kojeg se potiče kontinuirani razvoj kompetencija i interni prijenos znanja, redovna stimulativna primanja i plaćena specijalistička usavršavanja s ciljem daljnjeg profesionalnog razvoja. Prijavite se putem linka.

Logobox d.o.o. zapošljava senior grafičkog dizajnera (m/ž). Mjesto rada je Zagreb, a rok za prijavu je 03.12.2021. Kandidat mora imati minimalno 5 godina radnog iskustva, poznavati rad u grafičkim programima Adobe paketa i posjedovati izraženu kreativnost te osjećaj za estetikui detalje. Prijave se zaprimaju putem linka.

Globalna hrana d.o.o. / McDonald's traži nove članove svoga tima. Potreban im je radnik (m/ž) u restoranu u Šibeniku. Prijave se zaprimaju do 02.12.2021. Kandidat će biti zadužen za pripremu legendarnih McDondald's burgera i krumpirića u visokotehnološki opremljenom prostoru. Prijaviti se možete putem brze prijave klikom na link.

Amrest Adria d.o.o. / KFC zapošljava djelatnika u restoranu (m/ž). Mjesto rada je Split, a rok za prijavu je 05.12.2021. Poslodavac omogućuje konkurentnu plaću, 2 slobodna dama u tjednu, dodatke na plaću te rad u mladom i dinamičnom timu. Prijavite se brzo i jednostavno putem brze prijave.

Thermia kamini d.o.o. traži samostalnog djelatnika za nabavu (m/ž) u Zagrebu. Prijave se zaprimaju do 30.12.2021. Posao obuhvaća definiranje, izradu i provođenje planova nabave, kontaktiranje dobavljača i kupaca vezano za poslove uvoza i izvoza te suradnja i koordiniranje sa svim dijelovima poslovanja. Prijavite se brzo i jednostavno putem brze prijave.

Više poslova potražite klikom na link i pretražite trenutno raspoložive radne pozicije za prijavu. Sretno u potrazi!