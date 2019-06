Svečana priznanja omiljenim brendovima koje su izabrale Hrvatice

Ove godine u Hrvatskoj je prvi put dodijeljena nagrada Woman's Choice, a iza projekta stoji tim najjačeg medijskog ženskog brenda - miss7. Gala svečanost održana je u Smaragdnoj dvorani hotela Esplanade i zračila je elegancijom. Za miss7 istraživanje o navikama, stavovima i omiljenim brendovima žena u nas je provela agencija Ipsos, a ciljna skupina bile su žene u dobi od 20 do 55 godina, koje su svojim glasovima odlučile tko su pobjednici. Dodjelu je vodila poznata voditeljica Danijela Trbović.

Foto: Davor Puklavec/Pixsell

Ispitanice su otkrile svoje preference u gotovo svim kategorijama života, a birale su između brendova prisutnih na hrvatskom tržištu. Premda žene često znaju biti neodlučne, ovoga puta to nisu bile, pa su odabrale svoje omiljene proizvode u kategorijama pića - kave, čaja, vode, mlijeka, sokova, energetskih napitaka..., i hrane (omiljena čokolada, sladoled, žitarice, tjestenina, juha, hrana za ljubimce...), mjesta gdje kupuju namirnice, omiljeni šoping centar, trgovinu odjeće te obuće, sportski brend, kozmetiku koju najradije koriste, najdražu marku mobitela, automobila, banku, karticu...

Foto: Davor Puklavec/Pixsell

Omiljena pića su Jana, Jamnica, Nescafé, Franck čaj...

Najdraža negazirana voda Hrvaticama je Jana, voda s porukom koja uveseljava žene diljem Hrvatske. Omiljena gazirana voda očekivano je Jamnica. Nescafé i miris njihovih napitaka rado koriste za početak dobrog jutra. One koje preferiraju čaj izabrale su brend Franck, a omiljeno mlijeko im je z'bregov. Sportsko piće koje je odnijelo nagradu Woman's Choicea je Isosport, a omiljeni sok krcat vitamina koji rado piju Cedevita.

Foto: Davor Puklavec/Pixsell Jamnica i Jana - Kristina Hustić, Nescafé - Ružica Račić Mršo i Iva Kovačić, Cedevita - Maja Šiprak

Hrvatice obožavaju sladoled King i Vegetu

Milka je omiljena čokolada, dok im je najdraži sladoled King. Omiljene žitarice su Lino, a namaz Nutella. Među tjesteninama omiljena je Barilla. Vegeta je odnijela nagradu kao najdraži dodatak jelima, a Podravka ima najbolje juhe.

Foto: Davor Puklavec/Pixsell Lino - Maja Pezelj Sutnja, vegeta - Mihaela Frančić Kušnjer, King - Ante Cikoja, Andrea Kelava, Marko Vukman, Podravka - Martina Šalković Rabađija

"Dijamanti" prosječne Hrvatice su kućni ljubimci, a za njihovu brigu i prehranu povjerenje je dobio Pedigre kao omiljena hrana za kućne ljubimce.

Oblače se u H&M-u, kupuju u dm-u, a odlaze u City Center one

Lidl je nagrađen kao omiljena trgovina za kupnju namirnica. Moto "Tu me cijene, tu kupujem" je prepoznat, pa je dm osvojio nagradu za omiljenu loyalty karticu. Odjeću kupuju u City Center one kao najdražem shopping centru, a tamo ili na drugim lokacijama najradije to čine u H&M-u koji je osvojio nagradu kao omiljena trgovina odjeće.

Foto: Davor Puklavec/Pixsell Deichmann - Martina Hećimović Komunikacijski laboratorij za Deichmann, H&M - Ivona Rauch, City Center One - Ana Marija Peršin

Istraživanje je pokazalo da žene više troše na odjeću nego na obuću, ali omiljena trgovina obuća je Deichmann. Omiljena sportska marka je Adidas.

Foto: Davor Puklavec/Pixsell Lidl - Marina Dijaković, Adidas - Gorazd Jurković, DM - Darija Petrić, Karmen Kovaček Lilek

U kategoriji "Omiljeni uređaji" nagradu su ponijeli Gorenje za bijelu tehniku, te samsung kao omiljeni brend mobitela.

Foto: Davor Puklavec/Pixsell Gorenje - Stella Nišević, samsung - Hrvoje Rendulić

Dobitnik Woman's Choice Awarda u kategoriji "Omiljeni prašak za pranje rublja" je Ariel.

Foto: Davor Puklavec/Pixsell Ariel - Roberta Čirjak

Vole Niveu i L'Oreal, A1 i Volkswagen

Nivea je nagrađena kao omiljena preparativna kozemtika, a L'Oreal kao dekorativna kozmetika. Omiljeni brend ženskih higijenskih potrepština je Libresse. Na kozmetiku troše više nego na odjeću ili obuću, a svota se kreće oko 400 kuna mjesečno.

Foto: Davor Puklavec/Pixsell Nivea - Magdalena Mlinar Blajić, L'Oreal - Nataša Hipš, Libresse - Dragana Marić, Zenith media

Omiljeni teleoperater je A1, po mišljenju žena to je najbolji pružatelj mobilnih usluga.

Foto: Davor Puklavec/Pixsell A1 - Igor Duić

U kategoriji "Omiljeni automobil i bezinska pumpa" nagradu su odnijeli VW i Crodux.

Foto: Davor Puklavec/Pixsell VW - Ana Samaržija, Crodux - Sunčica Stanić

PBZ i Visa su ženama u Hrvatskoj najsigurnija opcija

Privredna banka Zagreb im je omiljena banka. Kartica koju najviše vole "peglati" je Visa, a najdraža osiguravajuća kuća Croatia osiguranje.

Foto: Davor Puklavec/Pixsell PBZ - Suzana Markotić Šilović, Visa - Renata Vujasinović, Croatia osiguranje - Ivana Krobot

Istraživanje je pokazalo da se čak 50 posto žena o proizvodu informira na internetu, a 100 posto ih koristi društvene mreže. Facebook i YouTube su najpopularnije, a na FB-u provode najviše vremena – čak više od 2 sata dnevno. Uz to, prosječna žena u Hrvatskoj želi postići stabilnosti i sigurnost u životu, graditi prijateljske odnose te sretnu obitelj. Dvije trećine svih ispitanica zadovoljno je svojim poslom, a od posla očekuje dobru plaću i da joj ostane vremena za privatni život. Ženama u Hrvatskoj vrlo je bitna ravnopravnost spolova.

Poznata je činjenica da su žene veći potrošači u odnosu na muškarce, a miss7 ovoga je puta omogućio ženama u Hrvatskoj da se čuje njihov glas te saznamo koji su im najdraži brendovi.