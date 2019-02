Schneider Electric osvojio svjetsku nagradu za doprinos cirkularnom gospodarstvu

Schneider Electric, vodeća kompanija na području digitalne transformacije upravljanja energijom i automatizacije, osvojila je nagradu The Circulars 2019 u multinacionalnoj kategoriji. The Circulars, zajednička inicijativa Svjetskog gospodarskog foruma i Foruma mladih svjetskih predvodnika, u suradnji s organizacijom Accenture Strategy, vodeći je program nagrada za cirkularno gospodarstvo.

Zahvaljujući cirkularnom gospodarstvu, u 2018. godini ostvarene su uštede od 40.000 tona primarnih resursa, a 30 milijuna tona CO2 nije otpušteno u atmosferu.

Pristup kompanije Schneider Electric cirkularnom gospodarstvu sustavni je odmak od rastrošnog linearnog sustava „uzmi – proizvedi - odbaci“ koji je dokazano štetan za planet i klimu. Pristup grupacije cirkularnosti, utemeljen na načelima Fondacije Ellen MacArthur, može se sažeti na:

Očuvanje i poboljšanje prirodnog kapitala;

Minimiziranje upotrebe primarnih resursa;

Promicanje novih sustava, uključujući najam, produljenje životnog vijeka proizvoda, popravak, ponovnu upotrebu i na kraju recikliranje materijala, kada su sve druge opcije iscrpljene.

Nagrada The Circulars 2019 priznanje je predanosti kompanije Schneider Electric cirkularnom gospodarstvu svugdje i na svim razinama, u sklopu univerzalnog pristupa koji se primjenjuje na sve aktivnosti Schneider Electrica s naglaskom na:

Eko dizajn proizvoda čija izrada zahtijeva minimalnu upotrebu primarnih sirovina;

Vrijednosne odrednice cirkularnosti (povezani objekti, usluge, najam, popravak, povrat, itd.);

Cirkularni opskrbni lanac (obrnuta logistika, servisni centri, centri za modernizaciju i repariranje, itd.);

Upravljanje tvrtkom utemeljenom na četiri pokazatelja cirkularnog gospodarstva u Scheiderovom tromjesečnom nefinancijskom barometru utjecaja na održivost,

Svi novi proizvodi dizajnirani su ekološki, jednostavni su za popravak, ažuriranje i konačno rastavljanje po isteku životnog ciklusa. Digitalni ekološki profili proizvoda (PEP) klijentima daju jasnu informaciju o ugljičnom otisku proizvoda i njegovu utjecaju na okoliš, kao i detaljne upute o odlaganju proizvoda po isteku njegova korisnog vijeka s ciljem maksimiziranja cirkularnosti proizvoda nakon „prvog života“. Schneider Electric će tijekom 2019. uložiti znatan napor u povećanje upotrebe reciklirane plastike u svojim proizvodima.

Nadalje, Schneider Electric nastavlja povećavati broj usluga kojima klijentima pomaže produljiti životni vijek zastarjele elektroničke opreme, kao i njezino unaprjeđivanje u skladu s najnovijim tehnologijama. Primjerice, Schneider ECOFIT™ program modernizacije opreme ostvaruje se putem mreže centara za obnovu prekidača i UPS-a niskonaponske i visokonaponske opreme. Tvrtka u ponudi ima i dodatne usluge povrata i tretiranja baterija i srednjenaponske opreme po isteku životnog vijeka. U 2018. godini Schneiderove inicijative cirkularnosti pomogle su u ostvarenju ušteda 40.000 tona primarnih resursa i u smanjenju emisija CO2 njegovih klijenata za 30 milijuna tona, a primarno obnovom stare opreme (zgrada, industrije, infrastrukture).

Schneider Electric načela cirkularnosti primjenjuje i diljem svog opskrbnog lanca primjenjuje diljem svog opskrbnog lanca. Više od 170 lokacija diljem svijeta može se pohvaliti TZWL oznakom (Towards Zero Waste to Landfill) i trenutno ponovno iskorištava 94% svog otpada.

Cirkularno gospodarstvo u srcu strategije kompanije Schneider Electric

"Cirkularno gospodarstvo globalna je strateška odrednica svih naših aktivnosti“, rekao je Jean-Pascal Tricoire, predsjednik i izvršni direktor kompanije Schneider Electric.“Od ključne je važnosti za planet, poboljšava performanse naših klijenata, pomaže vladama i državama otvaranjem lokalnih poslova, a za nas ima stratešku vrijednost jer stvara održive odnose s klijentima.“

Schneider Electric povezan je s Fondacijom Ellen MacArthur od 2015.-te, kao član Programa cirkularnog gospodarstva (CE100) i sudjelovao je u stvaranju programa e-učenja o cirkularnom gospodarstvu, koji je do sada pohađalo oko 4.500 djelatnika Schneider Electrica.

Čitava grupacija sudjeluje u nastojanju da se ostvari cirkularnost, s 10.000 inženjera iz sektora istraživanja i inovacija, 12.000 inženjera za usluge i 80.000 djelatnika iz 200 tvornica koji svakodnevno rade na minimiziranju otpada u izradi proizvoda najviše kakvoće.

Ambiciozni ciljevi za 2030.-tu

Nastojanja kompanije Schneider Electric na postizanju cirkularnosti nastavljaju se nizom ambicioznih ciljeva. Grupacija do 2021. namjerava uštedjeti 120.000 tona primarnih resursa i smanjiti emisije CO2 svojih klijenata za 120 milijuna tona. Grupacija će do 2025. udvostručiti količinu reciklirane plastike u svojim proizvodima, a do 2030. 100% električne energije za njena postrojenja dolazit će se iz obnovljivih izvora (u usporedbi s današnjih 30%). 100% otpada će se ponovno iskorištavati, dok će se sva ambalaža dobivati recikliranjem ili iz certificiranih izvora.