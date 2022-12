Samobor privlači investitore smanjenjem komunalne naknade

Grad Samobor smanjuje komunalnu naknadu i komunalni doprinos u nastojanju da stvori najbolju gospodarsku klimu za investitore, napisala je gradonačelnica Petra Škrobot na Facebooku. Određene su djelatnosti u prve tri godine rada oslobođene 100 posto iznosa komunalog doprinosa, piše Škrobot, čije priopćenje prenosimo u cjelosti:

Kako bismo privukli nove investitore te tako dali dodatan zamah razvoju gospodarstva na našem području, donesena je odluka o smanjenju komunalnog doprinosa i komunalne naknade za mnoge djelatnosti. Novom Odlukom komunalni doprinos je smanjen u rasponu od 50 posto pa do gotovo 100 posto i to za sve investitore izuzev onih koji grade trgovačke centre i skladišne prostore te se bave proizvodnom djelatnošću u užem središtu grada, konkretno u I. zoni gradnje. Time želimo privući investitore koji se bave novim djelatnostima poput kreativnih i pametnih industrija. Prosječno veće plaće u tim sektorima će posljedično utjecati na gradske prihode od poreza na dohodak, što će u konačnosti rezultirati i na prihode u proračunu. Umanjenje komunalnog doprinosa vrijedi i za gradnju stanova i obiteljskih kuća izvan I. zone što će pojeftiniti gradnju nekretnine obiteljima koje se za to odluče.

Foto: Petra Škrobot - gradonačelnica Samobora

Praćenjem trendova na tržištu rada, Grad Samobor donio je i Odluku o smanjenju komunalne naknade za kreativne industrije kao i tradicijske i umjetničke obrte. Za sve investicije, osim trgovačkih centara, oslobođenje plaćanja komunalne naknade u prve tri godine poslovanja je u iznosima od 100 posto za prvu godinu, 75 posto za drugu godinu i 25 posto za treću godinu, a za logističke centre oslobođenja iznose od 50 posto do 25 posto. Kako bi se prostori koji se ne koriste što prije priveli svrsi, smanjeni su kriteriji za oslobođenje plaćanja komunalne naknade za obveznike koji otvaraju nove obrte u prostorima koji neko vrijeme nisu korišteni.

Novost je i da pravo na oslobađanje plaćanja komunalne naknade u 100 posto iznosu, za prve tri godine rada, ostvaruju obveznici koji počinju obavljati djelatnost hotela, apartmanskih naselja i kampova u novom prostoru.

Uz to što nema prirez i porez potrošnju te u najkraćem roku u državi omogućava izdavanje građevinskih dozvola, Grad Samobor je novim smanjenjem naknada napravio dodatni iskorak u stvaranju najbolje gospodarske klime za investitore, podsjetila je gradonačelnica.

