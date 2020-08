Provjerite koji se poslovi nude ovaj tjedan i prijavite se!

Iskoristite vaš potencijal i pronađite posao po vašoj mjeri! U suradnji s portalom posao.hr donosimo izdvojenu ponudu najboljih poslova ovaj tjedan. Prijavite se i sretno!

Pepco zapošljava na poziciji specijalist za komuniciranje robne marke (m/ž). Mjesto rada je Zagreb, a rok prijave 14.9. Uvjeti su najmanje završena viša škola, minimalno godina dana radnog iskustva, vrlo dobro poznavanje engleskog jezika i MS Office-a. Prijavite se.

Calcit Lika zapošljava knjigovođu (m/ž) za rad u Gospiću. Rok prijave je 27.8. Traže se ekonomsko obrazovanje, znanje njemačkog ili engleskog jezika u govoru i pismu, poznavanje rada na računalu, visoki stupanj samosvjesnosti i predanosti poslu te radno iskustvo od dvije godine. Aplicirajte.

Tvrtka outdoor akzent d.o.o. zapošljava na poziciji media planer (m/ž). Mjesto rada je Zagreb, a rok prijave 25.8. Potrebno je: poznavanje rada na računalu, znanje engleskog jezika u govoru i pismu, organizacijske sposobnosti. Prednosti su iskustvo rada u Photoshop-u i općenito dobre IT vještine. Aplicirajte ovdje.

Primevigilance Zagreb zapošljava na pozicijama medical doctor with clinical experience (m/ž) i nurse with clinical experience (m/ž). Mjesto rada je Zagreb, a rok prijave 12.9. Uvjeti su napredno poznavanje engleskog jezika, dobre IT vještine i organiziranost. Prijavite se na željeni posao ovdje.

Mobia d.o.o. traži unapređivača prodaje (m/ž) u Puli ili Dubrovniku. Rok prijave je 27.8. Uvjeti su komunikativnost, prilagodljivost radu, kreativnost. Poslodavac nudi stručnu edukaciju uz rad, napredovanje, dnevne i mjesečne bonuse i stimulacije. Prijavite se.

Pasilac d.o.o. zapošljava na poziciji prehrambeni tehnolog/ inženjer strojarstva/ procesni inženjer (m/ž) u Varaždinu. Rok prijave je 1.9. Poslodavac nudi stimulativna primanja, redovito usavršavanje, rad od kuće i fleksibilno radno vrijeme. Aplicirajte ovdje.

Auto Benussi traži prodajnog savjetnika za vozila (m/ž). Mjesto rada je Zagreb, a rok prijave 31.8. Uvjeti su srednja stručna sprema, poznavanje rada na računalu, obvezno znanje engleskog jezika. Prednost donosi iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Prijavite se putem linka.

Laboratory of Natural products Eood zapošljava na poziciji Sales Agent - Croatian Language (m/ž). Posao se radi od kuće, a rok prijave je 1.9. Poslodavac nudi fiksnu plaću i motivirajuće mjesečne bonuse. Traži se entuzijastična osoba razvijenih komunikacijskih vještina. Prijavite se na linku.

Grupacija Strabag zapošljava na pozicijama: rukovatelj građevinskim strojem – grajder / bager (m/ž) u Rijeci, Mitarbeiterin / Mitarbeiter IT-Servicedesk (m/ž) i Mitarbeiter / Mitarbeiterin internationale Client-Software-Bereitstellung (m/ž) u Zagrebu te tehničar (m/ž) u Dugopolju – Split. Provjerite više o željenom poslu i aplicirajte na linku.

Medial d.o.o. zapošljava na poziciji voditelj skladišta, logistika, podrška servisu i prodaji (m/ž) u Zagrebu. Rok prijave je 24.8. Traži se samostalnost u radu, točnost, preciznost, savjesnost, sklonost timskom radu. Prijavite se.

Sretno kandidatima!

Bogatu ponudu poslova pronađite na portalu posao.hr. Sretno u pronalaženju posla.