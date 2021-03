Prilika za poslove – Europska unija okreće se regiji

“Investirajte pametno – investirajte u Hrvatskoj.” Poruka je to odaslana jučer iz Rovinja gdje je održana istoimena konferencija u organizaciji Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja te Večernjeg lista.

O investicijskim potencijalima Hrvatske, njezinim konkurentskim prednostima, ali i izazovima govorili su stručnjaci iz realnog sektora, predstavnici akademske zajednice, banaka, državne i javne uprave, a cijeli je događaj dio velikog projekta “Savjetodavne i ostale usluge za provedbu klaster inicijativa” koji provodi Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja u suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom.

Potaknuti privatna ulaganja

– Mi smo u okviru ovog projekta identificirali trinaest globalnih lanaca vrijednosti koji predstavljaju priliku za specijalizaciju i za privlačenje investicija u Hrvatskoj. Za svaku od tih trinaest industrija napravljena je strateška segmentacija i izrađeni su akcijski planovi kojima želimo i poslovni sektor usmjeriti prema globalno konkurentnim profitabilnim sektorima poslovanja. To su, između ostalog, biofarmaceutika, zdravstvene usluge, održiva proizvodnja i prerada hrane, prometna rješenja koja su ekološki prihvatljiva, informatičke i komunikacijske tehnologije... To su samo neka od područja u kojima postoji razvojni potencijal i smatramo da Hrvatska može imati konkurentsku prednost – rekla je u pozdravnom govoru Nataša Mikuš Žigman, državna tajnica Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja koja je istaknula kako je cilj potaknuti i privatna ulaganja u te sektore. Stoga je zaključila da je iznimno važna suradnja predstavnika poslovnog sektora, akademske zajednice te državne i javne uprave, baš kao što je to slučaj na ovoj konferenciji.

- Hrvatska uistinu ima niz konkurentskih vrijednosti koje možemo dobro iskoristiti – zaključila je Mikuš Žigman nakon čijeg se uvodnog govora prisutnima obratila Mirjana Samardžić Novoselec, voditeljica projektnog tima i članica uprave Apsolona koja je istaknula važnost skupljanja znanja i iskustva o investiranju te inozemnim ulaganjima na međunarodnim sajmovima.

Potom je predavanje održao Robert Blažinović, načelnik sektora za industrijsku politiku Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, koji je govorio o savjetodavnim aktivnostima ministarstva za pomoć poduzetnicima i hrvatskom gospodarstvu. Istaknuo je i da je vrijednost strateškog projekta za podršku inicijativa klastera ukupno 67,5 milijuna kuna.

Konferencija “Investirajte pametno – investirajte u Hrvatskoj” održana je, naime, u okviru “Strateškog projekta za podršku inicijativa klastera konkurentnosti”, financiranog iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju od 2014. do 2020. godine.– Pandemija koronavirusa u svijetu otežala je rad i na ovom projektu, no uspjeli smo ga realizirati unatoč svim izazovima – poručio je Blažinović, a uslijedilo je predavanje predsjednika Uprave HAMAGBICROa Vjerana Vrbaneca o potporama i poticajima za hrvatske poduzetnike.

– Usko surađujemo s resornim ministarstvom u provođenju programa bespovratnih sredstava za poduzetnike. Prošle godine, koja je za sve bila izrazito izazovna, potakli smo čak 18 milijardi kuna investicija, točnije 12.800 projekata hrvatskih poduzetnika – poručio je Vrbanec te Prošle godine potakli smo čak 18 milijardi kuna investicija, točnije 12.800 projekata hrvatskih poduzetnikapozvao banke da malo hrabrije financiraju poduzetničke aktivnosti.

A prisutnima se obratila i predsjednica Uprave HBORa Tamara Perko koja je poručila da su od sedam tisuća projekata koje je Hrvatska banka za obnovu i razvitak u posljednje tri godina podržala, njih četiri tisuće investicijski projekti ukupne vrijednosti 12,3 milijarde kuna.

– Promijenili su se lanci vrijednosti i gospodarstvenici Europske unije sve se više oslanjaju na regiju umjesto na daleke zemlje, što otvara nove prilike hrvatskim poduzetnicima. Svaka kriza je i prilika, pa tako i ova – rekla je Perko te poručila kako je HBOR investicije podržavao i tijekom prošle godine u jeku COVID-19 krize.

Zaključila je kako su investicije put prema konkurentnosti, oporavku i otpornosti hrvatskog gospodarstva.

Potraga za znanjem

Kao glavni uvjeti za snažnije privlačenje investicija prepoznati su digitalna transformacija i stvaranje uvjeta za razvoj novih znanja te je stoga prvi panel na konferenciji održan na temu “Investicije u digitalizaciju”. U raspravi o tome što je uopće digitalizacija, u kojoj se fazi nalazi Hrvatska te može li proces digitalne transformacije riješiti boljke hrvatskog gospodarstva sudjelovali su Igor Grdić, član uprave Vertiv Croatije, Denis Jašarević, predsjednik uprave IN2, Damir Begović, ABB Hrvatska, Tomislav Balun, direktor IBM Hrvatska, Božidar Poldrugač, član uprave Končara te Mirjana Samardžić Novoselec, članica Uprave Apsolona.

– Digitalizaciju možemo promatrati kroz dva aspekta. Prva je ona infrastrukturalna, a druga je digitalna transformacija samih procesa – rekao je Igor Grdić na samom početku panela koji je moderirao zamjenik glavnog urednika Večernjeg lista Mislav Šimatović.

Grdić je potom i na primjeru tvrtke Vertiv Croatia istaknuo da su se procesi u poslovanju promijenili te da digitalizacija pomaže efikasnijem radu i bržoj isporuci proizvoda.

– Možemo vidjeti da su digitalizacija i uspješne unificirane platforme potpomogle povećanje produktivnosti poslovanja za čak 20 posto, a samim time i rast naših poslovnih rezultata – istaknuo je Grdić.

Dok su se svi panelisti složili oko toga da je u Hrvatskoj digitalizacija uzela svoj zamah, Balun je naglasio kako će kreiranje ekosustava (hubova) biti temelj razvoja novih vještina te da će potaknuti strane ulagače koji su u potrazi za znanjem. Tomislav Balun smatra i kako su investicije u digitalnu transformaciju nužne jer bez toga nema rasta, razvoja, pa ni konkurentnosti na tržištu, a Božidar Poldrugač je zaključio da je ovo razdoblje jedinstvena prilika za kompanije.

Nakon prvog panela, moderatorica konferencije Eliana Čandrlić Glibota održala je intervju sa Stjepanom Oreškovićem, redovitim profesorom na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i većinskom vlasnikom M+ Grupe koja trenutačno zapošljava više od osam tisuća ljudi diljem svijeta.

– Kada razgovaramo o novim kriterijima uspješnosti, to su za mene investicije u ljude i tehnologije. Naša kompanija radi na 58 tržišta, a u prošloj godini ostvarili smo rast prihoda od 115 posto, na ukupno 705 milijuna kuna. Okretanje prema digitalizaciji poslovanja pokazalo se iznimno uspješnom odlukom i ta divizija kompanije je već ostvarila znatan rast u udjelu prihoda – objasnio je Orešković te naglasio da je u Hrvatskoj potrebno stvoriti kulturu u kojoj će država i ministarstva jednako osjećati konkurentnost kao i kompanije te tako postići zajedništvo.

Spriječiti animozitet

“Biti poduzetnik u Hrvatskoj” naziv je drugog održanog panela na kojem su sudjelovali Marinko Došen, predsjednik uprave AD Plastika, Saša Cvetojević, poduzetnik i investitor, John Gašparac, country managing partner iz Pricewaterhousecoopersa, Andrea Doko Jelušić, izvršna direktorica AmChama, Nataša Ćurić Martinčević, predsjednica uprave Apsolona i Petar Šimić, direktor Primacošpeda. U raspravi su pokazali da, unatoč izazovnoj 2020. godini, optimizma ne nedostaje.

Ipak, Andrea Doko Jelušić upozorila je da, prema zadnjem istraživanju AmChama, čak 41 posto kompanija smatra da Hrvatska nema dovoljno konkurentno okruženje, a razlog za to je spora administracija, nedovoljno jasno izražena strategija države te pitanje pravne sigurnosti.

– Ipak, ne smije se stvoriti animozitet između javnog i privatnog sektora te je stoga potreban konstruktivan razgovor – upozorio je Šimić, dok Cvetojević zaključio kako je Hrvatska zemlja velikog potencijala u kojoj se mora poboljšati odnos između javnog i privatnog sektora kako bi nastala bolja poduzetnička klima.

