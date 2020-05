Prekinut trend godišnjeg rasta: Znatno pao obujam građevinskih radova

Obujam građevinskih radova u ožujku pao je i na mjesečnoj i godišnjoj razini, u odnosu na veljaču čak 11,7 posto, a u odnosu na ožujak 2019. za 0,9 posto, podaci su Državnog zavoda za statistiku (DZS).

Prema kalendarski prilagođenim indeksima, obujam građevinskih radova u ožujku ove u odnosu na isti lanjski mjesec pao je 0,9 posto. Pritom je obujam građevinskih radova na zgradama smanjen za 0,2 posto, a za 1,9 posto na ostalim građevinama (kao što je prometna infrastruktura, cjevovodi, komunikacijski i energetski vodovi, složene građevine na industrijskim prostorima i sl.).

"Padom obujma građevinskih radova u ovogodišnjem ožujku prekinut je trend godišnjega rasta toga pokazatelja, koji je kontinuirano trajao od ožujka 2018. godine. Taj je pad rezultat mjera u borbi protiv širenja koronavirusa, koje su bile u primjeni od 19. ožujka, a utjecale su na znatno smanjenje poslovnih aktivnosti velikoga dijela gospodarstva", navode analitičari Hrvatske gospodarske komore u analizi najnovijih statističkih podataka.

Podaci DZS-a za prva tri mjeseca ove godine pokazuju da je obujam građevinskih radova porastao za 6 posto u odnosu na prvo tromjesečje prošle godine.

Pritom je obujam građevinskih radova na zgradama veći za 5,6 posto, a na ostalim građevinama 6,7 posto.

"Podaci za travanj trebali bi biti objavljeni u lipnju, no spomenute mjere u borbi protiv koronavirusa, koje su bile na snazi do kraja travnja (kada je počela tek prva faza popuštanja tih mjera) te rezultati ankete (provedene na uzorku poduzetnika u građevinarstvu) koje objavljuje Europska komisija za travanj, a koji pokazuju pogoršanje pouzdanja hrvatskih poduzetnika u građevinarstvu u odnosu na travanj 2019. godine, upućuju na to da će i podaci za travanj pokazati pad građevinske aktivnosti. Popuštanje mjera nastavljeno je u svibnju, što će pozitivno djelovati na podatke za taj, ali i naredne mjesece", procjenjuju analitičari HGK.