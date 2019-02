Poljoprivrednicima ove godine na raspolaganju 360 milijuna eura za projekte ruralnog razvoja

Program ruralnog razvoja 2014.-2020. bilježi odlična postignuća u apsorpciji. Ministarstvo poljoprivrede ovu godinu započelo je s 87% programske alokacije u već pokrenutim postupcima dodjele sredstava, a više od 15,7 milijardi kuna stavljeno je na raspolaganje korisnicima, od čega je gotovo 66%, odnosno 10,3 milijardi kuna već ugovoreno. Korisnicima je isplaćeno preko 30%, odnosno 5,5 milijardi kuna. Prošlu godinu zaključili smo sa 150% (preko 4,1 milijarde kuna) ostvarenja ciljane vrijednosti ovjeravanja za 2018. i već ostvarenih 69% ciljane vrijednosti ovjeravanja za 2019. godinu. Tijekom 2019. na raspolaganje ćemo staviti ostatak alokacije kroz 30-ak natječaja ukupne vrijednosti oko 2,7 milijardi kuna, što znači da će cjelokupna programska sredstva biti aktivirana.

U 2019. nastavljamo s podrškom rastu i razvoju poljoprivrednog, prerađivačkog i šumarskog sektora putem financijskih instrumenata – novog oblik financiranja uvedenog prošle godine. Financijski instrumenti namijenjeni su subjektima malog gospodarstva u poljoprivrednom, prerađivačkom i šumarskom sektoru, za čije se održive investicije doprinosom iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj omogućavaju povoljniji uvjeti financiranja (niže kamatne stope, niže naknade, duži rokovi otplate i veća mogućnost počeka) uz smanjenje zahtjeva prema korisnicima financijskih instrumenata (manje instrumenata osiguranja).

Od jeseni 2018. započelo je podnošenje zahtjeva za Mikro i Male zajmove za ruralni razvoj, a do kraja siječnja 2019. odobreno je više od 80 zajmova ukupne vrijednosti 24 milijuna kuna. Tijekom cijele 2019. HAMAG-BICRO nastavlja zaprimati i obrađivati zahtjeve za zajmove za ruralni razvoj, a do kraja prvog tromjesečja 2019. bit će dostupna i Pojedinačna jamstva za ruralni razvoj, kojima se osigurava pokriće glavnice kredita ili leasinga do najvišeg iznosa od 1,3 milijuna eura i to sa stopama jamstva od 70%, odnosno do čak 80% za projekte mladih poljoprivrednika i za ulaganja u mljekarski sektor. Navedena jamstva također omogućavaju financiranje obrtnih sredstava do 200.000 eura, odnosno do 30% ukupnog iznosa prihvatljivih troškova kredita (ovisno koji iznos je viši tj. povoljniji za krajnjeg primatelja).

Informacije o natječajima iz Programa ruralnog razvoja za 2019., kao i o detaljima provedbe financijskih instrumenata za ruralni razvoj, možete pronaći na: ruralnirazvoj.hr.