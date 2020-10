Poduzetnici upozoravaju na restriktivne mjere: 'Takve mjere gospodarstvo više ne može izdržati'

HUP-Udruga malih i srednjih poduzetnika u srijedu je, uvažavajući potrebu za poštivanjem svih epidemioloških mjera koje se donose u cilju zaštite od koronavirusa, upozorila na "restriktivnu narav samih mjera koje su prema mišljenju brojnih poduzetnika suviše rigidne".

"Rezultat primjene novih mjera i preporuka Stožera civilne zaštite ne smije biti zatvaranje poslovanja jer takve mjere hrvatsko gospodarstvo više ne može izdržati. Sve mjere donesene u svrhu očuvanja radnih mjesta HUP je pozdravio još početkom pandemije, važno je da i sada imamo na umu upravo taj aspekt jer su potencijalnim zatvaranjem ugostiteljskih i drugih objekata ugrožena i brojna radna mjesta", ističe u priopćenju predsjednik HUP-Udruge malih i srednjih poduzetnika Igor Škrgatić.

Inače, sukladno odluci Stožera civilne zaštite ugostiteljski objekti od danas mogu raditi od 6 do 24 sata.

Ovih je dana Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) također objavio i niz preporuka pa su tako objavljene preporuke za sprječavanje zaraze bolešću Covid-19 u ugostiteljskoj djelatnosti noćnih barova i klubova, za sprječavanje infekcije u ugostiteljskim objektima s terasama i bez njih te u ugostiteljskim objektima u smještajnim kapacitetima, a kojima se primjerice ograničava i maksimalan broj posjetitelja uz ostalo i kriterijem četiri metra kvadratna korisne površine prostora po osobi, uz zabranu stajaćih mjesta. Uz to, objavljene su i preporuke za obavljanje djelatnosti pripreme i posluživanja hrane (catering), održavanje svadbenih obreda i slavlja, itd.

Ministar rada i mirovinskog sustava Josip Aladrović danas je najavio i kako bi se s ugostiteljima, poslodavcima i sindikatima Vlada do petka trebale definirati redizajnirane mjere za očuvanje radnih mjesta, koje bi trebale biti aktivirane sljedeći tjedan. "Nismo do kraja utvrdili kako bi izgledao redizajn mjera, očekujem da ćemo u petak održati sastanak na kojemu ćemo to detaljno definirati, a idući tjedan ćemo ići s barem redizajniranim mjerama u svrhu očuvanja radnih mjesta", izjavio je Alardović, poručivši i kako će Vlada napraviti sve ono što bude potrebno da se radna mjesta zadrže.

HUP aktualizira i ukidanje parafiskalnih nameta i dobrovoljno članstvo u komorama

Predsjednik HUP - Udruge malih i srednjih poduzetnika u današnjem priopćenju ističe kako je aktualna i tema ukidanja parafiskalnih nameta kao važan dio ukupnog rasterećenja gospodarstva u uvjetima pandemije.

"Mišljenja smo da komore kao oblik organiziranja poduzetnika imaju svoje mjesto u RH, kao i u svim ostalim državama, međutim smatramo da članstvo u komorama treba biti dobrovoljno, kao i plaćanje članarine. Sadašnji sustav u kojem se neplaćeno članstvo u komorama tretira kao porezni dug i istaknuto je na potvrdi Porezne uprave je neprihvatljivo. Prelazak na dobrovoljno članstvo je proces koji treba provesti postepeno i razumno, ali ga treba započeti odmah. U HUP-u već duže vrijeme analiziramo i broj i strukturu parafiskalnih nameta te se zalažemo za ukidanje nepotrebnih, a smanjenje ili drugačiji način naplate onih koji su opravdani", poručuje Škrgatić.

