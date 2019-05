Petrokemija: Do kraja godine odlazi 350 radnika

Petrokemiju će do kraja godine napustiti 350 zaposlenika, priopćili su iz kutinske industrije. Nadzorni odbor kompanije potvrdio je, posljednjeg dana travnja, program otpremnina za 2019. godinu.

Pomlađivanje tvrtke

Sve je dogovoreno sa sindikatima, ali je i službeno potvrđeno u kompaniji koja ima nove vlasnike i novi menadžment. Jedna od prvih zadaća novog čelništva tvrtke je optimizacija poslovnih procesa, a u tom kontekstu se provodi i najavljeno restrukturiranje.

Novi vlasnici, a to su prvenstveno Prvo plinarsko društvo i Ina, žele pomladiti kompaniju. Prema prvim analizama u ovom trenutku prosječna dob među 1567 radnika je 47 godina. Anketa među radnicima pokazala je visok interes za otpremnine međutim vlasnici kompanije neće sve one koji žele otići i pustiti. Dakle dogovoreno je da do kraja godine odlazi 350 radnika, a među njima su vjerojatno i oni koji imaju uvjete za mirovinu.

Takvih je zaposlenika Petrokemije čak 260. U Petrokemiji se može čuti da je restrukturiranje započelo kadrovskim osvježenjima, a menadžment radi na tome da u kompaniju privuče nove stručnjake. Ključno će u idućim mjesecima biti modernizirati proizvodnju, proces nabave i prodaje te informatizirati poslovanje cijelog sustava. Upućeni u poslovanje tvrtke kažu da su procesi odlučivanja o proizvodnim količinama zastarjeli te da nisu bili u potpunosti usklađeni s tržištem. Veliki dug i borba s likvidnošću koje je Petrokemija trpjela posljednjih nekoliko godina uzrokovali su prodaju po principu avansnog plaćanja što je rušilo prihode iz prodaje, a to je praksa koju vlasnici žele dokinuti.

Također informatizacija sustava nužna je u punom obimu jer Petrokemija nije uvezana informatičkim sustavom što je nezamislivo za kompaniju takve veličine pa je za početak prioritet objediniti informatički sustav. Podsjetimo, lani je kroz dokapitalizaciju od 450 milijuna kuna i otpis dugova istog volumena spašena Petrokemija. Vlada je preuzela dug nastao po kreditima i tako rasteretila poslovanje, a Ina i PPD dali su svaki po 300 milijuna kuna. Dodatni novac uložili su i Fond NEK i to 70 milijuna kuna, Janaf oko 50 milijuna kuna te oko 30 milijuna kuna Plinacro. Da bi se investicija pokazala profitabilnom bit će nužno provesti restrukturiranje na svim osnovama što brže kako se ne bi nastavili nizati gubitci iz poslovanja.

Poslovanje u plusu

Promjena poslovne logike odrazila se na poslovne rezultate odmah. Tako je kutinska industrija zaslužna za iznenađenje na tržištu jer je u prva tri mjeseca godine ostvarila neto dobit od 22 milijuna kuna, u odnosu na gubitak od 79 milijuna kuna u istom razdoblju prošle godine.

– Pozitivan utjecaj na fiksne troškove poslovanja očekujemo u drugoj polovici 2019., kada će se provesti program restrukturiranja – naglasio je Davor Žmegač, predsjednik Uprave Petrokemije. Ukupni volumen prodaje porastao je 31 posto, a prihodi za 44 posto, zahvaljujući dobrim rezultatima u Hrvatskoj i na regionalnim tržištima. Prošlu je godinu kompanija imala gubitak 473 milijuna kuna, što je bio i najveći gubitak zabilježen u posljednjih nekoliko godina.

