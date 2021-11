Ruši se zapušteni simbol crikveničkog turizma: Stiže novi hotel s pet zvjezdica

Malo tko u Crikvenici nije popio kavu na terasi Internationala ili se okupao na plaži ispred popularnog Intera. No, taj bi se običaj uskoro moglo preseliti u uspomene. U planu je rušenje simbola modernoga crikveničkog turizma i gradnja novog hotela, i to s maksimalnih pet zvjezdica.

Sadašnji Internacional sagrađen je 1964. godine, temeljitu renovaciju prošao je 1986., a danas nosi tek skromne dvije zvjezdice. Za destinaciju koja ima visoke ambicije u zdravstvenom i sportsko-rekreacijskom turizmu, takvi su niskokategornici u svakom slučaju ispod nivoa. Nasreću, slično razmišljaju i u lokalnoj turističkoj kompaniji Jadran Crikvenica.

Po volji i Crikveničanima

– Imali smo dobru turističku sezonu, i to iznad očekivanja, pa smo ponovno u situaciji da počnemo razmišljati o novom investicijskom ciklusu. S obzirom na dobre financijske rezultate, odustali smo od prodaje hotela Kaštel i hotela International koje smo još nedavno bili gotovo spremni prodati. U ovom trenutku intenzivno razmišljamo upravo o hotelu International, koji je svojom pozicijom predstavlja svojevrsni zaštitni znak grada Crikvenice. Razradili smo ideje za koje vjerujemo da će biti prihvatljive kako nama tako i stanovnicima ovog grada, te da novi hotel International može doprinijeti repozicioniranju Crikvenice u destinaciju kakvu svojom poviješću zaslužuje. Nadamo se da ćemo još tijekom ovog mjeseca prezentirati naše ideje i razmišljanja predstavnicima lokalne vlasti, od kojih očekujemo potporu i podršku, kako bi se osigurao potreban pravni i administrativni okvir za realizaciju ove, vjerujemo, strateški važne investicije, kako za nas tako i za destinaciju – kaže Goran Fabris, predsjednik uprave Jadran d.d.

Iznos investicije, rokove i izgled budućeg hotela u Jadran Crikvenici još ne otkrivaju, no neslužbeno se može doznati da bi trebao biti nešto veći od postojećeg i imati više soba od sadašnjih pedesetak soba te da će imati i neke popratne sadržaje kakvi tom popularnom kvarnerskom ljetovalištu nedostaju.

Poznato je, međutim, da za sagraditi hotel s 50 soba i pet zvjezdica u pravilu treba osam do deset milijuna eura. Trošak jedne sobe takvog hotela kreće se, naime, između 180.000 do 200.000 eura, a budući da bi novi hotel u središtu Crikvenice trebao imati i više soba, investicija može biti samo veća.

Kako god, zamišljeno je i da novi hotel tvrtke Jadran, koji će niknuti na mjestu poznatog Intera, ima i pasaž, koji bi povezivao Trg Stjepana Radića i Preradovićevu ulicu. Do konačne vizije i kompletnih podataka će, očito, trebati malo pričekati, no crikvenički turistički profesionalci se već sada raduju najavljenom projektu.

Sezona na 80 posto od 2019.

– Bio bi to velik iskorak u kvaliteti i za turističku tvrtku Jadran i za Crikvenicu, a znamo da tržište i inzistira upravo na kvaliteti. Za našu destinaciju je jako važno da se hotelska kuća odlučila za ulaganja. To će u konačnici značiti bolju iskorištenost, nove sadržaje, a investicija će zasigurno povući i druge da ulažu. S vremenom se, naime, nakon tako velike investicije u pravilu diže kvaliteta i drugih sadržaja, odnosno kompletne ponude. Hotel s pet zvjezdica privlači novu klijentelu, to mijenja potražnju, a cijela destinacija to onda u pravilu i prati – optimistična je direktorica Turističke zajednice Crikvenica Marijana Biondić.

Inače, to će biti treći hotel s pet zvjezdica na crikveničkoj rivijeri. Prvi je u to visoko društvo još 2012. ušao hotel Amabilis s 29 soba i dva apartmana u Selcu, koji se trenutačno preuređuje i povećava kapacitete.

Drugi je bio hotel Miramare, otvoren u lipnju ove godine. Za crikvenički je turizam ova krizna, pandemijska godina bila je vrlo dobra. Od početka ove godine do sada tamošnji su turistički domaćini ostvarili čak 80 posto turističkog prometa iz rekordne 2019. godine