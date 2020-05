Kad kupujemo hrvatsko, imat ćemo onda više i za zdravstvo

Proizvodnja je pala za 30 posto, a kako će biti dalje, još ne znamo. Potražnja za pivom bitno je manja nego u normalnih okolnostima. Dio ugostiteljskih objekata, još ne radi, ali se zato se naša piva nalaze na policama svih većih trgovačkih centara. No, Pivovara Daruvar odlijeva nedaćama kroz čak tri stoljeća, preživjela je dva svjetska rata, Domovinski, a proizvodila je kroz pet država: Austro-Ugarsku, Kraljevinu SHS, Kraljevinu Jugoslaviju, ex Jugoslaviju i Hrvatsku, pa ćemo valjda prevladati i ovu pandemijsku krizu - optimistično govori Siniša Lukač, direktor Pivovare Daruvar.

Pridružujući se kampanji Styria Media Group, "Budite heroji koje Hrvatska treba" kaže kako je sada bitno da svi skupa, kao nacija, osvijestimo i podržimo jedni druge tako da kupujemo domaće i lokalno.

- Tako štitimo nacionalnu ekonomiju, čuvamo radna mjesta, i ulažući u domaće osnažujemo nacionalnu ekonomiju. Lojalnost je važna i to trebamo kao društvo osvijestiti. Lojalnost i svijest o vrijednosti domaćeg proizvođača najbolje dolazi do izražaja u ovakvim kriznim vremenima na banalnom primjeru dezinfekcijskih sredstava. Veliku većinu dezinfekcijsku sredstava smo uvozili i kada je nastupila globalna kriza nismo ih mogli dobiti tj. uvesti izvana. Na sreću, razni proizvodni pogoni su se mogli brzo preorijentirati i početi proizvoditi dezinficijense, a što bi bilo da se to nije dogodilo? Bitno je da ovaj trenutak iskoristimo za kolektivno osvještavanje – podržimo jedni druge, kupujmo hrvatsko, možda je 50 lipa skuplje, ali nije sumnjive kvalitete, i čak ako je neznatno skuplje vratit će nam se kroz zdravstvo, školstvo, mirovine, plaće… Ostat će u Hrvatskoj! - kaže prvi čovjek pivovare iz Daruvara.

U Daruvaru potvrđuju da sada potrebno širiti poruku da je bitno promišljati u što dajemo novac, da on mora biti odgovorno usmjeren prema domaćem jer se time izravno utječe na snagu domaćih tvrtki, domaćih poduzetnika i pružatelja usluga te svih drugih tvrtki koje zapošljavaju domaćeg radnika.

- Odgovornost je svih nas imati na umu koliko svaka izdvojena kuna utječe na cijeli niz korelacija, odnosno opticaja novca na domaćem tržištu, a prije svega koliko ta solidarnost utječe na stabilnost radnih mjesta. Mi ćemo se svim naporima i dostupnim alatima i mjerama države, truditi da ne otpustimo niti jednog radnika. Apsolutno svi zaposlenici Pivovare Daruvar su zaslužni za naše postojanje i dobre rezultate u protekle tri godine. Snaga i ključ uspjeha je u timu koji vas okružuje i to se treba cijeniti i njegovati - rezolutan je Siniša Lukač.

Ipak je svjestan da su se potrošačke navike možda promijenile i da tek ostaje vidjeti koliko će biti nepredvidljive jer se dosad nisam susreli sa ovakvom krizom.

- Svakako je kontinuitet prisutnosti branda na tržištu od iznimne važnosti, svjesni smo toga, ali moramo vidjeti kako će se situacija dalje razvijati i shodno tome koliko će biti moguće ostvariti predviđene marketinške aktivnosti. Godina je počela jako dobro, a taj je start obećavao i uspješnu proslavu okrugle obljetnice ove godine svibanjskim manifestacijama: Dan Staročeškog piva i Dan nezavisnosti. Za 180. rođendan Pivovare skuhan je novi specijal, pivo DA-1840-EU, a baš u trenutku kada je trebala započeti i kampanja njegove široke distribucije, sve je zaustavljeno pandemijom koronavirusa. Proslava jubileja se može održati najranije najesen i zasad ništa ne možemo planirati. No nadamo se da će se sve vrlo brzo vratiti u normalu i da će sve prokolati u svakom smislu - navodi prvi čovjek ove pivarske industrije.

U Pivovari Daruvar smatraju da kako u svakom sektoru, tako i u sektoru oglašavanja, treba podržati one tvrtke koje plaćaju poreze i doprinose u državi, a samim time se i pomaže u očuvanju radnih mjesta. - Apeliramo da se svi poslodavci maksimalno potrude kako bi zadržali zaposlenike, jer nažalost bit će onih kojima će ova korona kriza poslužiti kao izlika. Domaći mediji sigurno imaju širu sliku, bolje razumiju i poznaju potrebe hrvatskog tržišta te potrošača. Kako bi maksimalno svi zajedno funkcionirali i postigli konsenzus u sprovođenju glavnog cilja, a to je osnaživanje domaće ekonomije, moramo promišljati na način da pronađemo win-win situacije u međusobnom poslovanju. Koliko god je nama važno oglašavanje i komunikacija sa kupcima, toliko je zakup medijskog prostora i oglašavanje medijima glavni izvor prihoda. Kako smo svi oslabljeni ovom krizom te će se tek u predstojećom razdoblju vidjeti pravi odraz na domaće gospodarstvo, svi moramo na što ekonomičniji i efikasniji način doprinijeti tome da se sve te karike u gospodarstvenom lancu čim više osnaže - zaključuje Siniša Lukač, direktor Pivovare Daruvar.