Igor Dekanić: Zakup LNG-a sada je posve izvjestan

U nedjeljnoj emisiji EnergyPress na N1 televiziji gostovao je profesor na Rudarsko naftno geološkom fakultetu i bivši savjetnik predsjednika Stjepana Mesića Igor Dekanić. Govorio je o novoj energetskoj strategiji, LNG terminalu na otoku Krku i o novom zakonu o INA-i. Objasnio je kako je hrvatska mala zemlja za veliko neprovođenje strategija, ali kako ovoga puta ohrabruje činjenica da moramo integrirati svoj energetski sustav u Europsku energetsku uniju. Stoga, smatra kako će se ovoga puta donijeti provedbeni akti nove energetske strategije. U ovaj ciklus ulazimo s dobrim niskougljičnim polazištima, no cijena toga bila je deindustrijalizacija zemlje, rekao je profesor Dekanić.

Iako je dio struke protivan istraživanju ugljikovodika, recentno na Dinaridima, Dekanić smatra kako moramo provesti istraživanja jer moramo raščistiti koliko nafte i plina još imamo. Na to nas prisiljavaju i europski energetski paketi, a kada bi i koliko nešto našli, to je dobra varijanta jer je ta energija dostupna i jeftina. Hrvatska i inače proizvodi dio vlastite energije, a gotovo polovinu uvozi, no to je očekivano jer ne postoje energetski potpuno suverene zemlje, objasnio je Dekanić.

Što se plina tiče, Hrvatska uvozi polovinu svojih potreba, a drugu polovinu proizvodi, međutim proizvodnja iz godine u godinu opada pa postoji opasnost kako bismo bili ovisni o jednom izvoru plina. Zbog toga je važna odluka Vlada da se ide u realizaciju strateškog projekta LNG-a na Krku, kaže Dekanić. Dodaje kako će tada posve sigurno uslijediti zakupi terminala iz Mađarske, jer Mađarska vodi jednu od najmudrijih energetskih politika u Europi, diverzificira izvore, gradi skladišta i okreće se nuklearnoj energiji. Uostalom, nastavlja Dekanić, i Hrvatskoj je potrebna diverzifikacija, ali i sigurnost opskrbe. Naime, kapacitet terminala je prosječna godišnja potrošnja plina u Hrvatskoj.

Komentirao je i situaciju u INA-i rekavši kako je Hrvatska pogriješila forsirajući svađe i arbitraže među vlasnicima, čime je trpjela samo INA te je zapustila istraživanja i neka od polja na kojima ima koncesije. Ipak, MOL je uveo reda u kompaniju koja više nije financijski protočni bojler, ona je nisko zadužena i vrlo zdrava kompanija. Po svim financijskim pokazateljima najuspješnija kompanija u Hrvatskoj. Na pitanje povratka u Siriju, kratko je zaključio kako će to biti moguće ako relativnom većinskom vlasniku to bude u interesu.

>>Pogledajte video: EnergyPress, Igor Dekanić