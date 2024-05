U Rimcu zadovoljni lanjskim rezultatima, ostaju fokusirani na rast

PROMO

Hrvatski Telekom predstavio Young tarifu i novi model kupovine uređaja

Nova Young tarifa mladima od 18 do 25 godina za 25 eura mjesečno donosi neograničeni internet i 10.000 minuta ili SMS poruka; Model „Manje plati pa zamijeni" donosi uštede na kupovinu najnovijih uređaja uz mogućnost njihove prodaje uz posredovanje HT-a nakon 24 mjeseca; Najnoviji iPhone, Samsung, Xiaomi i Honor uređaji dostupni su po mjesečnoj rati do 20 eura uz promo ponudu koja traje do 30. svibnja