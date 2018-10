I u 2019. prognoziraju rast hrvatskog gospodarstva od 3 posto

Addiko banka procjenjuje da će se rast hrvatskog bruto domaćeg proizvoda (BDP) u 2019. godini zadržati na razini od oko tri posto, kao i ove godine, a kako poručuje glavni makroekonomist te banke Hrvoje Stojić, Hrvatska se u posljednje vrijeme nalazi na radaru ulagača i nadomak povratka u investicijski razred.

Kada je riječ o BDP-u, Addiko banka je zadržala prognozu rasta za 2018. godinu na 3 posto, zahvaljujući snažnom rastu osobne potrošnje, rekordnoj turističkoj sezoni i solidnoj inozemnoj potražnji te sve povoljnijim uvjetima (re)financiranja, koji poništavaju negativan utjecaj restrukturiranja Agrokora na investicije.

Procjenjuju da će BDP i u 2019. nastaviti rasti na razini od oko tri posto, zahvaljujući kontinuiranom iznad-trendom rastu u eurozoni, daljnjoj trgovinskoj integraciji, rastu prihoda od turizma, snažnoj osobnoj potrošnji, investicijama na krilima europskih fondova, građevinskoj aktivnosti, kao i optimizmu temeljem najnovijeg smanjenja poreza te restrukturiranja Agrokora.

Direktor odjela Ekonomskih istraživanja Addiko banke Hrvoje Stojić na predstavljanju kratkoročnih ekonomskih izgleda i gospodarskih kretanja u Hrvatskoj i regiji "Macroeconomic Outlook 2019.–2020.", kazao je da je pozitivno što se struktura gospodarstva poboljšava, što otvara pretpostavke da hrvatska ekonomija u budućnosti ima veću potencijalnu stopu rasta.

Pritom ističe povećanje udjela izvoza i investicija u rastu BDP-a, kao i činjenicu da smo nadomak povratka u investicijski razred.

"Hrvatska je, vjerovali ili ne, na radaru investitora zadnje vrijeme", poručio je Stojić, podsjetivši da je Hrvatska nedavno od dvije ključne rejting agencije dobila pozitivne izglede za kretanje svog kreditnog rejtinga, što znači da se "nalazimo nadomak povratka u investicijski razred". Kako napominje, to se događa po prvi puta u posljednjih pet godina.

Stojić kaže da tržište najmanje već godinu dana anticipira povratak Hrvatske u investicijski razred, a pretpostavlja da je po tom pitanju došlo do odgađanja jer su rejting agencije čekale rasplet oko restrukturiranja Agrokora. Kako napominje, ono je u financijskom smislu gotovo, a sada nas očekuje operativno restrukturiranje.

"Kada ono krene i budu dani prvi rezultati, to znači da ćemo imati priliku da se kroz promjenu vlasničke strukture određeni dijelovi poslovanja vode puno bolje, odnosno da dođe do realokacije kapitala od nečeg što nije bilo održivo i profitabilno do nečeg što ima održivu priču", kaže Stojić.

Kako je izjavio novinarima nakon predstavljanja analize, Hrvatska bi se trebala usredotočiti na provedbu ključnih reformi, koje se odnose na zdravstveni i mirovinski sustav, rezanje birokratskih nameta, unaprjeđenje pravosudnog sustava, kao i dalje promišljati unaprjeđenje konkurentnosti, i to ne samo u vidu rezanja poreza.

Addiko banka za 2020. prognozira blago usporavanje rasta BDP-a, na 2,8 posto, no Stojić ističe da je ta godina još daleko, a u slučaju pozitivnih iznenađenja po pitanju oporavka konkurentnosti i kreditnog rejtinga, smatra da je ova stopa od tri posto održiva u srednjem roku.

Javni dug će nastaviti padati, krajem 2019. bi trebao pasti na 70 posto BDP-a, a u slijedeće 4-5 godine bi trebao po postojećem trendu pasti ispod 60 posto.