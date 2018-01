Ova hrvatska tvornica nudi plaću od 4000 kuna, smještaj i hranu, a nema radnika!

Nakon neuspješne potrage za zaposlenicima u tvornici za preradu ribe Mirna putem agencija i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Podravka se odlučila širokom marketinškom kampanjom u medijima potražiti zaposlenike. U zemlji s više od 195 tisuća nezaposlenih ljudi i samo 1,5 milijun stanovnika koji rade sve je više vijesti o tome da poslodavci ne mogu naći radnika.

Višemjesečna potraga

Podravka traži čak 120 zaposlenika koji bi radili kao procesni radnici, odnosno kao radnici u proizvodnji, preradi i pakiranju ribe. Posao je u Rovinju, gdje poslodavac osigurava i smještaj i prehranu, prijevoz do Rovinja pa čak i svakodnevni prijevoz od smještaja do tvornice. Neslužbeno se može saznati da je riječ o plaćama koje su od 3500 do 4000 kuna mjesečno, uz mogućnost dobre stimulacije, a oglasom se nudi posao na godinu dana. Nije neočekivano da se u Istri, koja živi od turizma, teško mogu naći radnici u proizvodnji. Naime, Istarska županija ima i jednu od najnižih stopa nezaposlenosti u Hrvatskoj pa su tako u vrhuncu sezone lani u cijeloj Istri bila samo 2702 nezaposlena na lokalnom zavodu za zapošljavanje.

U Podravci nam kažu da su se na kampanju odlučili nakon višemjesečne potrage za radnicima, ali i da su svjesni da će ova akcija vjerojatno postati trajna s obzirom na to da se nedostatak radnika zainteresiranih za rad u Mirni neće riješiti u kratkom roku. Razmišljaju čak i o uvozu radne snage. U međuvremenu se nadaju da će oglas privući radnike iz ostalih hrvatskih krajeva kojima se, osim sigurnih primanja tijekom cijele godine, nudi i život u lijepom istarskom gradiću. Problem koji je s radnom snagom izbio u Mirni to je zanimljiviji jer je riječ o kompaniji koja je prije nekoliko godina bila pred stečajem. O nužnosti preživljavanja Mirne govorilo se u parlamentu, a nakon što je tvornicu preuzela Podravka, otkupivši većinski paket dionica od Plurisa u stečaju, tijekom 2014. poslovanje se stabiliziralo. Velika buka digla se i na glasinu o tome da se proizvodnja ribe seli iz Rovinja u Koprivnicu. Strahovi su umireni zbog obilježavanja 140. obljetnice poslovanja Mirne i završetka investicije od 50 milijuna kuna u proizvodnu liniju te spajanjem proizvodnje brendova Eva i Mirna.

Veliko opterećenje rada

Izmjenama poreznih pravila u 2018. godini Podravci, kao i svim poslodavcima, smještaj i hrana za zaposlenike bit će priznati kao poslovno opravdani trošak, odnosno umanjivat će osnovicu poreza na dobit, što će ublažiti troškovni udar na poslodavce i učiniti prihvatljivijim dodatni trošak. Ipak, takvi sitni ustupci poslodavcima tek su gašenje požara u fazi kada se opravdano upitati hoće li ekspanziju gospodarstva zaustaviti kronični nedostatak radne snage. Poslodavci se sve otvorenije bune i upozoravaju da mnoge poslove nisu sposobni ispunjavati zbog nedostatka radnika. Sindikati tvrde da bi se situacija promijenila kada bi se povećale plaće, ali hrvatski proizvod time bi izgubio na konkurentnosti. Plaće su niske jer proizvod na tržištu mora postizati cijenu koju ima i konkurencija, koju čine multinacionalne kompanije.

One pak dio konkurentnosti dobivaju ekonomijom razmjera, a drugi dio premještanjem tvornica u područja niske cijene rada. Država bi mogla napraviti najviše za rješavanje problema snižavanjem poreznog tereta s rada na kapital i/ili širenjem porezne baze uključujući veći dio crne ili sive ekonomije u službenu statistiku. Hrvatska je među zemljama s visokim opterećenjem rada, što dovodi do paradoksalne situacije u kojoj je radnik poslodavcu objektivno skup, a dobiva objektivno nisku plaću koja nije dovoljna za povećanje standarda u gospodarstvu. Kako će se riješiti problem radne snage, prekvalifikacijom, uvozom radne snage ili gašenjem određenih gospodarskih grana, pitanje je na koje će se odgovoriti u idućem desetljeću, ali je činjenica da će ono ostati goruća tema domaće ekonomije te da će sve više tvrtki uz plaću morati nuditi povlastice kako bi privukle zaposlenike.