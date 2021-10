Hrvatska dobiva ekskluzivni status kod njemačkog ADAC-a s 22 milijuna članova

Tradicionalno najbrojniji i najvjerniji hrvatski turisti su Nijemci, koji su prema nekim istraživanjima našim domaćinima i najdraži gosti, iskazali su se iznad svih očekivanja i ove godine. Ponovo su bili najbrojniji. Hrvatsku ih je dosad ove godine posjetilo nešto više od 2,8 milijuna, a ostvarili su čak 21 milijun noćenja i, što je najbolje, navlas isto koliko i najbolje godine ikad za hrvatski turizam 2019.

Brojem dolazaka zaostaju, pak, svega četiri posto za tom godinom i svakako su predvodnici oporavka domaćeg turizma. Na izvrsne rezultate s njemačkog tržišta utječe i moćni njemački autoklub ADAC, koji je i ove godine donio puno pozitivnih vijesti o Hrvatskoj. Odlična relacija s hrvatskim turizmom bit će okrunjena potpisivanjem sporazuma o suradnji predstavnika ADAC-a i ministrice turizma i sporta Nikoline Brnjac.

Veća vidljivost u Njemačkoj

– S obzirom na to da je ADAC najveći europski automobilski klub te drugi po članstvu na svijetu, koji obuhvaća sve usluge putovanja, od općih savjeta o putovanju do planiranja putovanja te prodaje putnih usluga i proizvoda, daljnja suradnja nam je od iznimne važnosti. Hrvatska se ove godine pozicionirala među najuspješnije turističke destinacije na Mediteranu, a i prema istraživanjima ADAC-a, potražnja za Hrvatskom je neprestano rasla. I to posebice u segmentu kampinga gdje su se čak 134 hrvatska kampa, jednako kao u rekordnoj 2019., našla na popisu najboljih europskih kampova. Potpisivanjem Memoranduma o razumijevanju uspostavit ćemo i dugoročnu institucionalnu suradnju između Ministarstva turizma i sporta i ADAC-a što nam otvara mogućnost za veću vidljivost na njemačkom tržištu, kao jednom od naših najvažnijih emitivnih tržišta. Daljnjom razmjenom informacija i uspostavljanjem mogućnosti razmjene podataka na različitim razinama, još ćemo kvalitetnije promicati hrvatsku turističku industriju te turistima sve potrebne informacije o našoj destinaciji učiniti dostupnijima – pojašnjava ministrica Brnjac.

Ističe kako fokus u turizmu ostaje na sigurnosti, procesima olakšanog putovanja te pravovremenom informiranju turista, s naglaskom na produženje sezone i daljnje dizanje kvalitete ponude. Najveće dobrovoljno udruženje u Njemačkoj ADAC, koje broji čak 22 milijuna članova, ima 18 regionalnih klubova u svim saveznim državama, a također je snažno orijentiran na kvalitetu.

Biblija za kampere

Svake godine u siječnju ADAC dodjeljuje nagrade najboljim europskim kampovima, a ove godine su se na tom popisu našla 134 hrvatska kampa (kao i 2019.), a 13 ih je dobilo i prestižnu oznaku Superplatz 2021. ADAC-ov kamping vodič biblija je za njemačke kampere, glavna, pak, mjesečna publikacija Motorwelt distribuira se članovima u nakladi od 13 milijuna primjeraka, a ADAC-ov dvomjesečni Reisemagazin vodeći je turistički časopis na njemačkom tržištu i čita ga po nakladi 2,2 milijuna ljudi.

Direktor Kamping udruženja Adriano Palman napominje da kamping vodič i druge ADAC-ove publikacije imaju svoju publiku na njemačkom govornom području i u Švicarskoj, te u Austriji. Samo gosti iz Njemačke, pak, ostvarili su u našim kampovima čak 42 posto od oko 17,3 milijuna svih noćenja koje su dosad ove godine upisali domaćini u kampovi. Gotovo, pak, institucionaliziranje suradnje ADAC-a i Ministarstva turizma Palman tim više ocjenjuje korisnim za domaći turizam, odnosno upravo za kamping.

– Njemačka je najvažnija za naše kampove, i to praktički otkad kampovi u Hrvatskoj postoje. To je i naše najstabilnije tržište, koje je dobro reagiralo u svim krizama, kako, recimo, tijekom Domovinskog rata tako i sada u pandemiji. Pritom, ADAC je uvijek imao ključnu ulogu u podršci našim kampovima, bilo kroz ocjenjivanje i vodič, bilo kroz pomoć ali i kroz promociju. Naša Kamping udruga vrlo kvalitetno surađuje s ADAC-om i iznimno nas veseli da se suradnja formalizira i na razini Ministarstva turizma. Podrška, povećana vidljivost i promocija, koje ćemo kroz to dobiti, utoliko su važniji, jer smo realno i dalje u turistički turbulentnim vremenima – zaključuje Palman, koji od sporazuma koji se sutra potpisuje očekuje i novu razinu suradnje u edukaciji te razmjeni spoznaja o razvojnim trendovima na tržištu.

Zbog korone broj sudionika na Danima turizma u Srebrenom ograničen na 500

Lani se zbog pandemije koronavirusa veliko tradicionalno godišnje okupljanje turističkih djelatnika nije održalo, a ove će godine Dani turizma, koji se sutra i prekosutra održavaju u Srebrenom, okupiti samo 500 sudionika. Broj je ograničen zbog korone, a prvog dana, uz potpisivanje ugovora s ADAC-om, održat će se sastanak s direktorima predstavništava HTZ-a u inozemstvu, članovima Turističkog vijeća i veleposlanicima, a krajem dana i predstavnika turizma i poljoprivrede. U petak je najavljena konferencija u budućnosti Europe i mladima u turizmu, a u poslijepodnevnim satima susret premijera Andreja Plenkovića s predstavnicima turističkog sektora. Nakon jednogodišnje stanke drugog dana će biti uručene i godišnje turističke nagrade, što će se od 20.10 sati moći pratiti i na HTV1