Holjevac: Zahvaljujući svojim pivovarcima izašli smo još jači

Kao i druge kompanije u Hrvatskoj i svijetu, i mi smo u iznimno kratkom periodu morali reorganizirati način rada i prilagoditi poslovanje novonastalim okolnostima, kaže nam Miroslav Holjevac, predsjednik Uprave naše najveće pivarske kompanije, Zagrebačke pivovare (Zapi). Dodaje da, uz epidemiološku situaciju i restrikcije koje su se dogodile posljedično, nije pomogao ni potres u Zagrebu, tako da je prethodni period zaista bio pun izazova.

Holjevac se pridružio kampanji "Budite heroji koje Hrvatska treba" koju je pokrenula Styria Media Group u kojoj razgovaramo s čelnicima hrvatskog gospodarstva o izazovima krize te koliko je važno usmjeriti suradnju kompanija u Hrvatskoj jedni prema drugima, tako i prema domaćim medijima, jer se uz međusobnu potporu čuvaju radna mjesta ljudi u zemlji.

- Ali zahvaljujući upravo našim zaposlenicima, pivovarcima - kako kažemo od srca, i usprkos svemu, uspješno se nosimo sa svime s čime smo suočeni i možemo reći da smo zadovoljni rezultatima prethodnog perioda. U Zagrebačkoj pivovari nismo naišli na veće poteškoće u prilagodbi novom načinu rada jer smo fleksibilno radno vrijeme, koje uključuje i rad od kuće, uveli i prije pojave koronavirusa. Organizirali smo „work away days“ vježbu u trajanju od dva dana kako bismo bili sigurni da rad od kuće za tako veliki broj zaposlenika - funkcionira. Naravno, nisu svi zaposlenici bili u prilici raditi od kuće zbog prirode svog posla, pa smo tada, kao što radimo i sada, aktivno pratili upute nadležnih tijela i uveli vrlo stroge mjere zaštite kako bi sigurnost i očuvanje zdravlja naših kolega bili na najvišoj razini. To je apsolutni prioritet - ističe Holjevac.

Iz Zapija naglašavaju da je kriza izazvana koronavirusom uzrokovala velike poremećaje u domaćoj i svjetskoj ekonomiji i gotovo da nema gospodarske grane na koju se neće odraziti. Vladin paket gospodarskih mjera svakako će pridonijeti da šteta i gubitak radnih mjesta budu manji.

- Ali i na svima nama je da učinimo sve kako bi i daje nastavili normalno poslovati U Zagrebačkoj pivovari prilagodili smo se novonastaloj situaciji koja nas je prisilila da postanemo fleksibilniji, prihvatimo nove tehnologije, a fokus umjesto na prisutnost stavimo na rezultate i ciljeve. Također, ukinuli smo neke suvišne procese, ubrzali one ključne, fokusirali se na nove načine razmišljanja, novu kreativnu, a sve s ciljem što bržeg i kvalitetnijeg odgovora na nove zahtjeve tržišta. Iako nije lako biti optimističan u ovoj situaciji, ono što danas učimo sigurno će nam koristiti u budućnosti. Sada, više nego ikad prije, ovisimo o vlastitim sposobnostima i angažiranosti svih nas. Pokazali smo da se u Hrvatskoj znamo i možemo nositi s najvećim izazovima i onda kada je to najpotrebnije. Ne sumnjam da će ova kriza biti i prilika da pokažemo neku novu snagu i razumijevanje - pojašnjava Holjevac.

Prvi čovjek Zagrebačke pivovare je svjestan da kupujući i koristeći domaće proizvode pomažemo razvoju domaćeg gospodarstva što je ključno za što brži oporavak

- Stoga je izuzetno važno domaćim proizvođačima osigurati čim povoljnije uvjete, poticaje i benefite za poslovanje kako bi mogli konkurirati na tržištu. Tako se direktno potiče gospodarski rast i razvoj. Ova kriza jasno je pokazala koliko je važno imati snažnu domaću proizvodnju prehrambenih, ali i neprehrambenih proizvoda, pa se nadamo da ćemo iz ove situacije izvući ono najbolje. Naši vlastiti brendovi i naša lokalna proizvodnja daju nam sigurnost da ćemo iz svega izaći jači i s još dodatnim povjerenjem naših potrošača u domaće brendove. Pojava pandemije i posljedice s kojima se svakodnevno suočavamo utječu i na svijest građana da kupnjom domaćeg čuvamo hrvatsku proizvodnju. Prema nekim istraživanjima više od 90 posto Hrvata i inače preferira domaće proizvode, a kvaliteta i sigurnost proizvoda su im najvažniji kriteriji pri kupnji. Zato treba nastaviti s osvještavanjem važnosti ulaganja u domaću proizvodnju jer svaka sad uložena kuna višestruko će nam se vratiti u budućnosti. Važno je da ovu situaciju iskoristimo za ostvarenje punog potencijala domaće proizvodnje kao i za jačanje lokalnih lanaca opskrbe - govori Miroslav Holjevac.

Foto: Robert Anić/Pixsell

Iz Zagrebačke pivovare ističu da je važno kontinuirano osvještavati javnost da je ulaganje u domaće, investiranje u bolju budućnost. Svi oni koji su u mogućnosti i nakon krize nastaviti podržavati domaće proizvođače te otkupljivati njihove proizvode, važno je da to i učine.

Bez obzira na krizu, u Zagrebačkoj pivovari ni u jednom trenu nisu prestali komunicirati s potrošačima, samo su ton i stil komunikacije prilagodili situaciji u kojoj se nalazimo. - Važno je biti agilan, što brže se prilagoditi zahtjevima tržišta, ali i ostati autentičan. Istraživanja pokazuju kako će većina ljudi nakon završetka krize imati još “jaču povezanost” s brendom s kojim su zadržali odnos i povjerenje, nego što je to bilo prije krize. Zato je iznimno važno iskoristiti period pojačane konzumacije medija i biti prisutan na različitim kanalima, posebno online i na TV-u koji posebno raste u svim ciljanim skupinama. Isto tako, domaći brendovi i domaće kompanije imaju na neki način i obvezu biti prisutni i relevantni. Mi smo imali prilike i kroz naše brendove, posebice našu Žuju, poslati poruku potrošačima i tržištu da u ovoj situaciji ostanu doma i čuvaju svoje zdravlje i zdravlje svojih bližnjih. Svi znamo da je Žuja zakon, ali sad smo poslali snažnu poruku da je iznad tog zakona, svakako naše zdravlje i zdravlje naših bližnjih. Žuja je kao brend oduvijek bila relevantna i inspiraciju tražila u društvu, koliko god situacija bila ozbiljna. Vjerujem da smo i ovaj put uspjeli potrošačima na neki način vratiti osmijeh i optimizam te poslati jednu ozbiljnu i važnu poruku. Na Žujin način - kaže Holjevac. Dodaje da se oglašavanje i ostale marketinške aktivnosti prvenstveno trebaju prilagoditi poruci koju želimo plasirati, od sadržaja do formata. Kada znamo koji nam je cilj komunikacije tada dogovaramo suradnju s partnerima preko kojih se oglašavamo ili komuniciramo. Važno je, navodi, da ta suradnja bude na obostrano zadovoljstvo, s ciljem maksimalne podrške, ali u granicama realnog s obzirom da situaciju u kojoj se nalazimo.

- Ova posebna situacija tražila je od svih nas da i kanale komunikacije i kanale prodaje prilagodimo uvjetima u kojima se nalazimo. To je stvar agilnosti, brzine i kreativnosti i u konačnici angažiranosti samih zaposlenika. Jako je važno da se mediji prilagode aktualnoj situaciji, da budu kreativni i inovativni u formiranju medijskog sadržaja i novih formata za svoje klijente. Ono što smo mogli ovih tjedana primijetiti je da su mnogi u tome jako uspješni. Mi ćemo se uključiti u svaku inicijativu koja se uklapa uz naš brend ili koja se obraća našoj ciljnoj skupini na inovativan i drugačiji način. Svaka kompanija za sebe odlučuje o preferiranim kanalima komunikacije, a sve prvenstveno ovisi o ciljevima i poruci koju želi plasirati javnosti. Važno je na efikasan način prenijeti željenu poruku do svoje publike, a to svakako uključuje i komunikaciju putem domaćih medija - zaključuje Miroslav Holjevac.