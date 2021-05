HEP i Končar ugovorili obnovu Hidroelektrane Senj

U Hidroelektrani Senj, smještenoj sedam kilometara južno od istoimenog grada, u mjestašcu Sveti Juraj, proizvodi se oko 10 posto od ukupne količine električne energije koja se proizvede u Hrvatskoj. Postrojenje je to koje je u rad pušteno još 1965. godine, a od tada na njemu nije bilo nekih većih zahvata, pa i ne čudi da je jedan od agregata te izuzetno važne elektrane u takvom stanju da u HEP-u, kako je kazao Robert Krklec, direktor HEP Proizvodnje, grizu nokte u iščekivanju hoće li uopće izdržati još koju godinu.

Da će tom čekanju ubrzo napokon doći kraj, postalo je jasno ovog utorka nakon što je u sjedištu HEP-a potpisan 330 milijuna kuna vrijedan ugovor o zamjeni primarne opreme u HE Senj. Posao je dobila tvrtka Končar koja ima itekako dobre reference, jer je u 100 godina postojanja sudjelovala u gradnji više od 100 hidroelektrana diljem svijeta.

Ugovoreni radovi i oprema glavni su dio projekta rekonstrukcije te hidroelektrane, vrijednog ukupno 557 milijuna kuna, a zahvaljujući tome će se i snaga elektrane povećati sa sadašnjih 216 na 236 megavata. Ugovor o zamjeni opreme obuhvaća radove na tri agregata (nazvana agregat A, B i C), a uključuju zamjenu generatora, uzbude i regulacije napona, zamjenu turbine, turbinske regulacije i predturbinskih zatvarača, opreme generatorskog napona te povezivanje agregata, novougrađenih sustava i ostale opreme u funkcionalnu cjelinu.

Radovi će se obavljati u tri faze, odnosno na svakom agregatu pojedinačno, a najprije će se početkom 2022. godine početi s rekonstrukcijom agregata B koji je u najlošijem stanju. Potom će se prijeći na agregat C, te na kraju i na agregat A. Završetak radova predviđen je za 2026. godinu.

– Zahvaljujući tome životni vijek hidroelektrane produljit će se za 50 godina, a uz to će se smanjiti i troškovi održavanja i vođenja pogona. Rekonstrukcija i revitalizacija HE Senj dio je ciklusa dogradnje HEP-ovih elektrana ukupne vrijednosti 3,9 milijardi kuna. Ciklus je to koji je započeo još 2012. godine, a njime je obuhvaćeno 12 od 26 HEP-ovih hidroelektrana – kazao je predsjednik Uprave HEP-a Frane Barbarić.

Do danas je u taj projekt uloženo 1,6 milijardi kuna te je dovršena obnova triju hidroelektrana, među kojima se s ulaganjima od 932 milijuna kuna ističe HE Zakučac. U tijeku su, uz HE Senj, radovi na još četiri hidroelektrane, a najvredniji su oni na HE Varaždin, gdje je uloženo 634 milijuna kuna. U pripremi je revitalizacija njih još četiri, a najveće ulaganje u iznosu od 510 milijuna kuna planira se u HE Orlovac. Svi ti radovi trebali bi biti gotovi do 2030. godine, a rezultat će biti povećanje ukupne snage hidroelektrana za 170 megavata i povećanje proizvodnje električne energije za 330 milijuna kilovatsati.

– Drago mi je da u svim tim aktivnostima na održavanju i investicijama u što je moguće većoj mjeri sudjeluju hrvatske tvrtke pa veliki dio uloženih sredstava ostaje u našoj zemlji – kazao je uoči potpisivanja ugovora ministar gospodarstva i održivog razvoja Tomislav Ćorić te dodao kako se nada da će i u skoroj budućnosti biti ugovoren niz sličnih poslova.