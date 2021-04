Davor Tomašković: U Zagrebu smo isplatili 150 milijuna kuna štete od potresa

Prvi čovjek Croatia osiguranja Davor Tomašković objasnio je zašto je CO isplatio i štete koje nisu bile pokrivene rizikom potresa i preuzeo krimen osiguravatelja, objasnio trebaju li potrošači strahovati od podataka koje o njima prikupljaju aplikacije osiguravatelja i najavio novost – osiguranje od suše...

Dobit CO-a je 3,4 posto niža nego 2019., 328 milijuna kuna. S obzirom na to da je 2020. godina u kojoj su isplaćivane štete od zagrebačkog potresa, pad nije velik. Pokazuje li to da je osiguranje imovine u Hrvatskoj tako nisko zastupljeno da se ni razorni potres ne primijeti na rezultatu?

Ovo je fantastičan rezultat s obzirom na dva potresa, odluku Vrhovnog suda o 50-postotnom povećanju nematerijalnih šteta, lansiranje našeg novog brenda Laqo te još nekoliko faktora koji su utjecali na profit, a iznose više od 100 milijuna kuna kojih nije bilo u 2019. Razlog je pokretanje niza inicijativa za unapređenje profita koje smo započeli u 2019. i nastavili u 2020. godini, a koje se odnose na naprednu analitiku u cjenovnoj politici, čišćenje portfelja od neprofitabilnih klijenata, sprečavanje prevara u osiguranju i drugih organizacijskih i troškovnih promjena. Što se tiče osiguranja imovine ono je zaista podzastupljeno. Tek oko 20 posto nekretnina je osigurano, a samo manji dio je osiguran i od potresa. Croatia osiguranje koristi reosiguranje za zaštitu od ekstremnih događaja tako da mi snosimo dio šteta, a dio reosiguratelj.

Na Baniji su štete veće nego u Zagrebu, ali je i nerazvijenija, manje se osiguravalo. Koliki je utjecaj njihovih potresa?

I Banija ulazi u računicu iz 2020. jer se šteta iskazuje prema datumu događaja, bez obzira kad su išle isplate. Za Baniju smo dosad isplatili 45 milijuna kuna, a procjenjuje se da su ukupne štete koje će isplatiti svi osiguravatelji oko 200 milijuna kuna. U Zagrebu je to bilo oko 400 milijuna kuna, od čega je Croatijinih 150 milijuna.



Sve se više spominju personalizirana osiguranja; koliko u tom slučaju klijenti žrtvuju svoju privatnost kako bi im osiguranje “skrojilo” proizvod “pay as you live”?

Točno, tehnologija nam omogućuje precizniju procjenu rizika pojedinog klijenta kroz velike količine raspoloživih podataka o svakome od nas ili načinu našeg života. Upravo smo lansirali novi program nazvan LaqoPrevent, koji uz pomoć aplikacije na mobitelu prati kako vozite kroz parametre prekoračenja brzine, naglog kočenja, ubrzanja i skretanja te korištenja mobitela u vožnji. Vozači koji kroz tri mjeseca ostvare najbolji prosječni rezultat, a koji se iskazuje u bodovima od 1 do 100, dobivaju nagrade. Treba istaknuti da oni koji voze lošije neće biti ni na koji način kažnjavani, kao i da su svi podaci prikupljeni apsolutno anonimizirani i nema straha od dijeljenja nikakvih privatnih informacija. Program je u početku orijentiran na vozače, a kasnije s proširenjem palete proizvoda na zdravstveno, putno ili osiguranje imovine.



Upravo su u segmentu zdravlja potrošači najosjetljiviji na dijeljenje i zlouporabu informacija. Može li se dogoditi da, primjerice, penalizirate nekoga jer je pušač, ne vježba redovito i ima obiteljsku i osobnu anamnezu malignih oboljenja?

Upravo smo na LaqoPreventu pokazali da ne kanimo kažnjavati loše ponašanje, nego nagrađivati dobro. Sigurno će biti proizvoda zdravstvenog osiguranja koji će biti povoljniji za one koji se bave sportom dva ili tri puta tjedno, što će pratiti odgovarajuća aplikacija, podatke o zdravstvenom stanju ne tražimo, a u ovom je trenutku dob glavni parametar cijene i uvjeta osiguranja.

Što za vaše klijente znači odluka Vrhovnog suda o povećanju orijentacijskih kriterija i iznosa za nematerijalne štete. Hoće li dobivati veće odštete i tko?

Klijenti dobivaju već danas 50 posto veće iznose za nematerijalne štete; primjerice, za slučaj smrti isplata je porasla s 220 tisuća kuna na 330 tisuća. Odmah smo se prilagodili novim kriterijima.



Po smjeru razvoja i vrsti novih proizvoda vidi se sinergija vaše prethodne branše, telekomunikacija, koje su visoko digitalizirane i novih “digitalnih osiguranja”. U digitalizaciju trenutačno ulažete više od 200 milijuna kuna... Zasad su to auto-osiguranja. Što je sljedeće?

Već ovaj mjesec lansiramo jedan novi i tehnološki visoko sofisticiran proizvod. Do danas u Hrvatskoj niste mogli osigurati svoje usjeve od suše, što je poljoprivrednim proizvođačima iznimno veliki problem. CO je u suradnji sa Swiss RE, jednim od najvećih reosiguravatelja u svijetu lansirao parametrijski proizvod osiguranja usjeva od suše. Mrežom satelita prati se vlažnost tla koja je korelirana s prinosima pojedinih parcela i to na dnevnoj bazi za svaku parcelu veličine 100x100 metara.

Ako na kraju perioda od 15. lipnja do 15. kolovoza pojedine parcele imaju sušno razdoblje isplaćujemo naknadu za smanjene prinose bez da izlazimo s procjeniteljima na teren i pregovaramo oko postotnog smanjenja prinosa s vlasnikom zemljišta. Ovim putem će se moći osigurati usjevi kukuruza, suncokreta, soje i šećerne repe u kontinentalnoj Hrvatskoj na vrlo jednostavan i pouzdan način.

Osiguranje od suše je svojedobno ponudio Triglav, ali nije bilo potražnje. Što je sad drukčije?

Sad je znatno bolja situacija, u Hrvatskoj je od elementarnih nepogoda osiguran velik broj OPG Hrvatske ova otkad to subvencionira EU u 70-postotnom iznosu. A kako su sve češće elementarne nepogode uslijed klimatskih promjena, i svijest o potrebi zaštite osiguranjem je porasla.

Nakon potresa postalo je jako vidljivo koliko su zapravo malo klijenti upoznati sa svojim pravima i načinom funkcioniranja osiguranja imovine: iznenađivale su ih franšize, nemogućnost ugovaranja pokrića rizika od potresa manje snage, činjenica da sva kasko osiguranja ne pokrivaju potres... Jesu krivi osiguravatelji koji klijentima ne objasne “sitna slova”?

Točno je da se klijenti slabo razumiju u pokrića rizika koje su platili, kao i što je njihovo pravo u slučaju nastanka štete usprkos opsežnoj dokumentaciji kao i strogoj regulativi koje prati industriju osiguranja. Razlozi za to su na obje strane i na nama kao osigurateljima i na klijentima. Potres se nije dogodio 140 godina - dakle, za cijelog životnog vijeka Croatia osiguranja, koje je utemeljeno 1884., nije bilo potresa - i razumljivo je da se manje pažnje pridavalo toj opciji kod osiguranja i sa strane klijenta i sa strane osiguratelja. Tako, primjerice, franšiza koja označava sudjelovanje klijenta u šteti nekim klijentima nije poznata iako su zbog ugovaranja franšize godinama imali popust na premiju.

Nismo dovoljno truda uložili da potpuno jednostavno i jasno to istaknemo kod ugovaranja. No postali smo svjesni svog dijela krivnje kada su nam se klijenti počeli javljati radi obrade šteta od potresa na stanovima i na automobilima. Stoga smo odlučili pokriti u potpunosti štete na svim automobilima, iako većina nije imala pokriće od potresa, a na imovini smo umanjili franšize gdje je to bilo opravdano i tako pokrili više od 15 milijuna kuna šteta van pokrića.

Koliko je poraslo ugovaranje osiguranja imovine nakon potresa?

Prema našoj procjeni stopa rasta osiguranja rizika od potresa u 2020., iznosi više od 30 posto u odnosu na 2019. godinu. Želio bih istaknuti da bi država trebala promijeniti način brige o građanima uslijed velikih katastrofa kao što su poplave i potresi. Danas država osniva fondove, raspoređuje novac i brine o obnovi, dok bi znatno učinkovitije bilo da je osiguranje od prirodnih katastrofa za imovinu obavezno kao što je obavezno i za auto, pa bi trošak obnove snosili osiguratelji, a oni bi se financirali iz prikupljene premije u godinama bez potresa.

Vi biste osiguranje od potresa oktroirali zakonom? Za rizik koji se građaninu možda neće ostvariti za životnog vijeka... Znači, plaćali bi duplo: državi kroz poreze i još osiguravatelju!

U nekim je državama to već propisano zakonom, kao što je obvezno autoosiguranje. Primjerice, u Turskoj koja je trusno područje, obvezno je osiguranje od potresa. Ako ste vlasnik nekretnine, morate je osigurati od elementarnih nepogoda, uključujući i potres, da trošak ne snosi cijelo društvo.

