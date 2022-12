Član Uprave Ine Berislav Gašo dao ostavku

Iz Ine su u petak izvijestili da je član Uprave Berislav Gašo podnio ostavku, koja stupa na snagu najkasnije do kraja veljače 2023. "Berislav Gašo podnio je ostavku na mjesto člana Uprave Ine, koja stupa na snagu danom imenovanja novog člana Uprave ili najkasnije s danom 28. veljače 2023.", navodi se u kratkoj obavijesti objavljenom putem Zagrebačke burze.

Gašo je imenovan članom Uprave Ine na sjednici Nadzornog odbora te kompanije koncem rujna ove godine.

Tada je, naime, Nadzorni odbor primio na znanje ostavke dotadašnjih MOL-ovih članova Uprave, a na prijedlog Vlade RH opozvao preostale članove Uprave, vezano uz aferu Škugor.

Potom je imenovao novu upravu te je za novog predsjednika postavio Pétera Rataticsa, a za članove uprave Berislava Gašu i Krisztiána Pulaya na prijedlog MOL-a i to s mandatom do 30. lipnja 2023., kao i Miroslava Skalickog, Hrvoja Šimovića i Marina Zovka na prijedlog hrvatske vlade, na najdulje šest mjeseci, do imenovanja članova Uprave putem javnog natječaja.

Berislav Gašo je ušao u Upravu Ine s mjesta izvršnog potpredsjednika Istraživanja i proizvodnje te člana Izvršnog odbora MOL Grupe. Pridružio se Ini 2010. godine kao direktor korporativnih usluga, a 2012. prelazi u MOL Grupu.