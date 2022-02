Cijene premium goriva znatno porasle, litra nešto manje od 12 kuna

Iako je Vlada ponovno odlučila zamrznuti cijene osnovnih goriva i plavog dizela, cijena premium goriva je narasla.

Naime, cijena eurosupera 95 zamrznuta je na 11.37 kuna, a dizela na 11.29 kuna.

Međutim, cijena premium goriva od danas je znatno veća.

Kako piše portal cijenegoriva.info premium benzin poskupio je za 30 lipa, premium dizel za 33 lipe, a autoplin je skuplji za 8 lipa.

Cijena eurosupera 95 plus tako na benzinskim postajama sada košta od 11,74 do 11,95 kuna dok je eurodizel plus 11,85 kuna.