Četiri naše tvrtke na listi najbrže rastućih

Konzultantska tvrtka Deloitte objavila je popis 50 najbrže rastućih tehnoloških tvrtki srednje Europe. Svoje su mjesto u glavnoj kategoriji pronašle četiri naše tvrtke, dok su u kategoriji Zvijezde najvećeg rasta plasirane još tri. Na Deloitteov natječaj ove se godine prijavilo gotovo 450 tvrtki, od toga 32 iz Hrvatske. Najuspješnije su srednjoeuropske zemlje Češka s 19, Poljska sa 16, Slovačka s pet i Hrvatska s četiri tvrtke na popisu proizašlom iz glavnog natječaja. Naša najbolje plasirana tvrtka u glavnoj kategoriji je Three of them na 19. mjestu, dok je Brightdock zauzeo 4. mjesto u kategoriji Zvijezde najvećeg rasta. Tvrtka Three of them debitant je na natječaju, a bavi se web i mobilnim rješenjima temeljenima na B2B i B2C projektima.

– Veselimo se što smo prepoznati kao uspješna tvrtka. U razdoblju od dvije godine, s jedne zaposlene osobe narasli smo na njih deset te i dalje zapošljavamo. Naš je glavni proizvod najveći ecommerce sustav za ljekarne u Njemačkoj. Sustav je to koji ljudima olakšava pristup lijekovima te terapijama. Zadovoljstvo nam je raditi na projektu koji izravno utječe na kvalitetu života ljudi – istaknuli su Petar Gabud, Robert Drago Šinko i Marko Gabud, vlasnici Three of them. Flow and Form je na 32. mjestu s rastom od 726% a bavi se razvojem rješenja za trgovanje nekretninama. Na 33. mjestu je Async Lab, s rastom od 725%, digitalna agencija koja se bavi razvojem softvera i aplikacija te digitalnim marketingom i dizajnom.

Reactor Studio plasirao se na 39. mjesto sa svojih 684% rasta, a bave se razvojem aplikacija. U novoj potkategoriji Zvijezde najvećeg rasta zastupljeni smo s tvrtkom Brightdock na 4. mjestu s rastom od 2010%, inovativnom digitalnom agencijom za izradu prilagođenih poslovnih mobilnih i web-rješenja. HiveTech Ltd. je na 12. mjestu s rastom od 786%, tvrtka koja se bavi izradom rješenja za razvoj softvera po mjeri. Tu je i CircuitMess Alberta Gajšaka na 24. mjestu, koji se bave razvojem softvera i hardvera, proizvodnjom obrazovnih i zabavnih elektroničkih uređaja. U kategoriji Zvijezde pozitivnog utjecaja predstavljene su tri hrvatske tvrtke: Q, Nanobit i Speck.