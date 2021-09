Adrian Ježina: U Hrvatsku smo došli postati telekom lider

Adrian Ježina, predsjednik uprave Telemacha za Hrvatsku i Sloveniju, gotovo cijelu karijeru radio je u telekomunikacijama i srodnim biznisima. Počeo je svojedobno u kabelskom operatoru DCM-u, koji se razvio u B.net i potom postao dio Vipneta (sada A1). Zatim je postao predsjednik uprave Telemacha u Sloveniji, a u lipnju se vratio u Hrvatsku. Uz to što vodi slovensku Telemach tvrtku, imenovan je i prvim čovjekom Telemacha u Hrvatskoj. Sjedište mu je Zagrebu, a vratio se nakon što je obavio glavninu posla u susjednoj državi.

Telemach je, podsjetimo, u vlasništvu United Grupe koja je kupila od švedskog vlasnika hrvatski dio poslovanja, tvrtku Tele2 Hrvatska. Istina, u Hrvatskoj UG već posluje, njihov portfelj obuhvaća i TV kuće poput Nove TV i N1 televizije, Dome TV kao i kanala Sport Kluba. S Adrianom Ježinom razgovarali smo prije svega o planovima u mobilnoj i fiksnoj telefoniji, ali i o ukupnom pozicioniranju tvrtke na tržištu.

Vaš dolazak na mjesto predsjednika uprave Telemacha za Hrvatsku svojevrsna je poruka tržištu da će mu Telemach drukčije pristupiti negoli Tele2? Koja je vaša misija i cilj?

U Hrvatsku smo došli postati lider. I to mislimo ozbiljno. Godinu i pol dana prolazimo kroz veliku transformaciju poslovanja koju smo ponajprije usmjerili na isporuku najboljeg korisničkog iskustva i dostupnost gigabitnih brzina u cijeloj Hrvatskoj. Gradimo uvjerljivo najbržu 10 giga optičku mrežu u Europi i pred nama je lavovski posao, ali ne bojimo ga se jer nam je motivacija Hrvatsku pozicionirati visoko na digitalnoj karti Europe. Kao dio United Grupe, koja je vodeći pružatelj telekomunikacijskih i medijskih usluga u jugoistočnoj Europi, imamo bogato iskustvo i znatna sredstva, zbog čega smo u kratkom vremenu postali operator koji najbrže raste u Hrvatskoj. Obećavamo u vremenu koje dolazi osigurati dostupnost i kvalitetu optičke mreže na razini mreža u Južnoj Koreji, koja je globalni lider kad je riječ o internetskim brzinama. Više od milijardu i sedamsto milijuna kuna usmjerili smo upravo u modernizaciju mobilne mreže i izgradnju najsuvremenije optičke mreže te će u konkretnim promjenama kvalitete korisnici uživati već krajem ove godine.

Utrka za uspostavu 5G mreže je počela, natječaj je završio. Kazali ste da ste zadovoljni. Ipak, Telemach je odnosu na konkurente malo u zaostatku. Manje ste testirali, a ni LTE nije svuda implementiran.

Jako smo zadovoljni rezultatima natječaja na temelju kojeg smo udvostručili frekvencijski spektar, no istodobno smo svjesni zatečenog stanja. Upravo zato, s gotovo milijardu kuna ulaganja u mrežu koja je potpomognuta novim spektrom i uz implementaciju pravog 5G korisničkog iskustva, znatno ćemo unaprijediti pokrivenost i kapacitete postojeće mreže. Testiranja 5G mreže provodili smo kontinuirano budući da smo htjeli biti potpuno spremni za dražbu frekvencijskog spektra i puštanje 5G mreže. Dokaz tomu su i izmjerene brzine na novoj Telemach 5G mreži koje su dosezale čak 1,8 Gbps.

Znači, krećete punom snagom u gradnju 5G mreže. Što će to značiti za korisnike i kada planirate dostići ostale?

Ne samo da krećemo već s ponosom mogu istaknuti da smo već pustili u rad prve 5G bazne stanice u Zagrebu i Osijeku, Do početka adventa 5G mrežom pokrit ćemo prvo cijeli Zagreb, a nakon toga slijede i drugi veći gradovi. Za manje od godinu dana 5G signal Telemacha bit će dostupan u cijeloj Hrvatskoj, što će našim korisnicima omogućiti i najbrže internetske brzine te vrhunsko 5G korisničko iskustvo. Dodatno, uz uvođenje 5G mreže i gradnju novih baznih stanica, intenzivno nadograđujemo postojeću 4G mobilnu mrežu novim frekvencijama, čime ćemo dodatno unaprijediti pokrivenost, kapacitete i kvalitetu usluga.

Da biste bili konkurentni i, kako kažete, konvergentni operator, odlučili ste izgraditi i vlastitu fiksnu mrežu. Krenuli ste u Novom Zagrebu. Kakvi su daljnji planovi?

Želimo biti uspješan konvergentni operator pa je fiksna mreža dio naše strategije. Gradimo najbržu 10 giga optičku mrežu u regiji i jednu od najbržih u Europi. Time ćemo tvrtku Telemach Hrvatska pozicionirati visoko na digitalnoj karti Europe te našim korisnicima osigurati najvišu razinu kvalitete usluga. Zahvaljujući našim ulaganjima u infrastrukturu, Zagreb će postati prvi 10 giga grad u regiji, a najbržu optičku mrežu uskoro će dobiti i cijela Hrvatska. Postojeća mreža već danas može podržati internetske brzine do 10 giga u dvanaest tisuća kućanstava na području Zagreba, a do kraja sljedeće godine i cijelo područje grada Zagreba. U sljedećih godinu dana oko 170.000 kućanstava u Hrvatskoj bit će pokriveno 10 giga optičkom mrežom, a internetske brzine koje nudimo našim korisnicima čak su dvadeset puta veće od prosječne brzine Interneta u Hrvatskoj. U sljedećih tri do pet godina ovu superiornu tehnologiju dovest ćemo do pola milijuna domaćinstava u Hrvatskoj.

Dio fiksne mreže dodat ćete kupnjom Optime telekoma. Kada možemo očekivati konačnu odluku?

Što se tiče Optime, potpisali smo kupoprodajni ugovor kako bismo preuzeli dionice Optime od Hrvatskog Telekoma i Zagrebačke banke. Poznato je da zaključivanje transakcije ovisi o promjeni hrvatskog Zakona o elektroničkim medijima koji trenutačno zabranjuje vertikalnu integraciju između TV nakladnika i operatora koji obavlja prijenos medijskog sadržaja. Dogovor je također uvjetovan odobrenjem nadležnih tijela za zaštitu tržišnog natjecanja. Očekujem da će se sve riješiti u bliskoj budućnosti, čime bi se ostvario veliki korak u daljnjem planu transformacije Telemacha Hrvatska u potpuno konvergentnu telekomunikacijsku kompaniju koja nudi cijeli niz telekomunikacijskih usluga, uključujući i TV, i to na vlastitoj infrastrukturi.

Dakle, osim kvalitetne mreže koju gradite, koji su vaši glavni aduti za privlačenje korisnika? Hoćete li poput bivšeg vlasnika Tele2 fokus staviti na cijene? Ili donosite neki novi model iz Slovenije?

Kvalitetna mreža sigurno je preduvjet, ali ne i jedini uvjet za stvaranje baze zadovoljnih korisnika. Telemach je danas najbrže rastući operator u Hrvatskoj, a rast poslovanja prati i znatan porast broja zaposlenih – čak 59 posto u zadnjih godinu i pol dana. Budući da posao čine upravo ljudi, posebnu pažnju posvećujemo brizi za zaposlenike, svjesni smo kako bez zadovoljnih i kvalitetnih zaposlenika nema ni zadovoljnih korisnika. Težimo izvrsnosti u odnosima prema korisnicima i stvaranju visokokvalitetnih proizvoda po njihovoj mjeri, a vjerujem da upravo takve proizvode već imamo.

Temeljna komparativna prednost naših proizvoda u odnosu na konkurenciju je jednostavnost. Naši su proizvodi svima razumljivi, u skladu s onim što naši korisnici traže od nas – imamo mali broj paketa, ne prodajemo usluge koje im ne trebaju, ne koristimo mala slova i nema dodatnih skrivenih troškova.

U Sloveniji smo u nekoliko godina postali lider i u segmentu fiksne širokopojasne mreže, gdje smo se s trećeg mjesta popeli na prvo mjesto, što je uspjelo samo rijetkim alternativcima u Europi. Imamo znanje i sredstva te bogato iskustvo, zahvaljujući čemu smo ambiciozne planove proveli u djelo i tako potvrdili da smo operator koji ispunjava svoja obećanja.

Saga s distribucijom N1 televizije i kanala Sport kluba, koji su kao i Telemach u sastavu United Grupe, dobila je epilog upravo u novom prijedlogu Zakona o elektroničkim medijima. Jeste li njime zadovoljni?

Zadovoljni smo prijedlogom dijela Zakona u vezi s ukidanjem vertikalne integracije. Naravno, to je tek prijedlog koji treba proći saborsku raspravu, no nadamo se da će uskoro biti usvojen i da će se skinuti zabrana koja trenutačno postoji jedino u Hrvatskoj i u suprotnosti je s europskim načelima. Smisao ovakvih promjena jest omogućiti tržišnu konkurenciju od čega, u konačnici, najveću korist imaju upravo korisnici usluga. Kad govorimo o televiziji i kanalima u sklopu United Grupe, riječ je o uistinu izazovnoj situaciji koju su i brojni neovisni medijski eksperti komentirali kao stanje koje šteti razvoju tržišta i gospodarstava. Kolege u medijskom dijelu Grupe u fokus uvijek stavljaju koristi za naše korisnike i u tom će smjeru raditi i dalje.

U međuvremenu ste se snašli s TV platformom EON, kako vam ide?

Sretni smo da smo s partnerom Solford u Hrvatsku doveli EON, jednu od najpopularnijih i najnaprednijih TV platformi u regiji. To je televizija budućnosti i pripada kategoriji najnaprednijih svjetskih platformi s brojnim dodatnim funkcionalnostima, koje primjerice ima i svima poznati Netflix. No za razliku od njih, u Telemachu uz međunarodni omogućujemo i relevantan lokalni sadržaj u superiornoj HD kvaliteti. EON je moguće putem interneta gledati bilo gdje, bilo kad i preko bilo kojeg uređaja. EON je najbolji primjer kvalitete i jednostavnosti, a to su glavna obilježja svih naših proizvoda. Korisnici su to prepoznali i prodaja ide i bolje od očekivanog. Kad EON spojite na internet, na našoj superiornoj optičkoj mreži korisnik zaista dobiva vrhunsko korisničko iskustvo.

Temelj dobre usluge jest dobra korisnička služba. Planirate li je ojačati, kako stojite u vezi s prigovorima? Odnosno, koliko ste nakon kupnje Tele2 dobili korisnika i zadržali povjerenje?

Korisnička služba svakako je jedan od temelja dobre usluge, iako ne jedini. Zaposlenici koji su u kontaktu s korisnicima, poput kolega u trgovinama, prodajnih agenata i drugih, snažno utječu na njihovo zadovoljstvo. Cilj nam je omogućiti vrhunsko korisničko iskustvo, a to podrazumijeva funkcioniranje svih djelatnosti koje su u izravnoj vezi s korisnicima – od korisničke službe do kolega u prodaji, pozadinskih odjela koji uključuju tehniku, IT sustave, računovodstvo i mnogih drugih. Dakle, kao u švicarskom satu, svaki kotačić je jednako bitan ako želimo vrhunski rezultat. Stoga želimo imati zadovoljne i motivirane ljude, a s njima i izvrsnost svih operativnih radnji. Otkad smo preuzeli kompaniju, radimo velike transformacije. Mijenjamo mrežu, sve IT sustave i procese. Trenutačno provodimo nadogradnju postojeće mreže kroz migraciju tehničkih sustava u sklopu procesa odvajanja od Tele2 Švedska. Riječ je o procesu koji će rezultirati bitno unaprijeđenom kvalitetom usluga za korisnike, no u takvim migracijama mogući su i povremeni prekidi i kratkotrajne poteškoće. Zato unaprijed molim korisnike za strpljenje i povjerenje jer iza ovakvih promjena slijedi značajno poboljšanje kvalitete usluge koje će i oni sami vrlo brzo osjetiti.

Iako ste pionir u telekomunikacijskom biznisu, Telemach je novi brend za Hrvate, čini se kao da gradite tvrtku ispočetka, koliki vam je to izazov?

Trudim se sa svojim timom biti najbolji u svemu što radimo, a naši rezultati najbolje govore o tome koliko smo uspješni. Nakon 20-ak godina na vodećim pozicijama u Hrvatskoj i regiji, gdje sam uvijek na strani alternative, ostajem posvećen uvođenju novih konkurentnih tehnologija i vrhunskog korisničkog iskustva. Znanje i iskustvo koje posjeduje Grupa te rezultati koji stoje iza mog tima, predstavljaju jamstvo da ćemo ponovno izgraditi novi uspješan konvergentni brand koji će zadovoljiti potrebe korisnika u desetljećima koja dolaze.

Od tri najveće telekomunikacijske kompanije u Hrvatskoj, vi ste jedini predsjednik uprave iz Hrvatske. Je li to prednost ili nedostatak?

Vjerujem da je to Telemachova velika prednost. Karijeru sam započeo u telekomunikacijskoj industriji u trenutku njezine ekspanzije u Hrvatskoj. To smatram velikom srećom, sve što je dalje slijedilo jesu učenje i rad. Oduvijek su me privlačile kompanije izazivači jer su od mene tražile out of the box rješenja iz kojih sam kontinuirano učio. Osim uspješnica u Hrvatskoj, svoje sam kompetencije nastavio razvijati na međunarodnoj sceni. Rezultat na koji sam posebno ponosan jest današnja pozicija Telemacha u Sloveniji, koji sam sa svojim timom doveo do pozicije najbržeg rastućeg mobilnog operatera na tržištu, s najboljom mrežom i najboljim korisničkim iskustvom. Moj povratak u Hrvatsku na poziciju predsjednika uprave Telemacha moje je prirodno, izazivačko okruženje. Jako dobro poznajem tržište, imam bogato iskustvo i mislim da je vrijeme da uspavano telekomunikacijsko okruženje razbudimo u korist korisnika.

United Grupa u investicijskom je zamahu, kupuje uglavnom telekom-tvrtke u regiji. Koliko je posvećena Hrvatskoj?

U Grupi su jako posvećeni Hrvatskoj budući da upravo ona predstavlja jednu od ključnih investicija. Uložena su znatna sredstva u preuzimanje Nove TV, izgradnju N1, preuzimanje Tele2 i Optime, a tu su i velika ulaganja u frekvencijski spektar mobilne mreže te mobilnu i fiksnu infrastrukturu. Sve to United Grupu, koja je u vlasništvu korporacije BC Partners, čini jednim od većih stranih ulagača u Hrvatskoj. Grupa je posvećena cilju da donese najbolje korisničko iskustvo i jedna je od najpropulzivnijih grupacija u jugoistočnoj Europi. Na temelju navedenog i iznimno uspješnih rezultata iz Bugarske i Slovenije, iza kojih stoje znanje, iskustvo i potrebna sredstva, uvjereni smo u svoj uspjeh i u Telemachu u Hrvatskoj.

