ABC sir osvaja tržišta Austrije i Njemačke, proizvod na policama od idućeg tjedna: 'Realizirana je prva isporuka'

ABC svježi krem sir, najpopularniji sirni namaz na domaćem tržištu, bit će dostupan u vodećim trgovačkim lancima u Austriji i Njemačkoj. Rezultat je to nove suradnje Belja plus i tvrtke Adriatic Group, dugogodišnjeg distributera na navedenim tržištima - priopćili su iz tvrtke Belje plus d.o.o..

Brojnim turistima koji iz Austrije i Njemačke svake godine dolaze na Jadran, dodaju, ABC svježi krem sir je dobro poznat, a nerijetko se događalo da su turisti oduševljeni kvalitetom ABC sira u Belje slali upite gdje ga mogu kupiti u svojoj zemlji. Od ovog tjedna ABC je je prisutan i na tim tržištima.

- Iznimna nam je čast što smo dogovorili suradnju i plasman ABC krem sira na tržište Austrije i Njemačke s tvrtkom Adriatic Group, Austrija. Na obostrano zadovoljstvo potpisana je višegodišnja suradnja, a prva isporuka ABC sira u trgovine diljem Austrije i Njemačke je uspješno realizirana. Ostvarili smo partnerski odnos s distributerom pa očekujemo odlične prodajne rezultate na ova dva vrlo važna europska tržišta. Hrana visoke kvalitete je tražena svuda u svijetu pa nam kontinuirano raste prodaja na tržištima na kojima smo prisutni s ABC sirom, a vrlo brzo očekujemo i potpisivanje novog ugovora za distribuciju ABC sira na Dalekom Istoku čime ćemo dodatno povećati udio izvoza. U ovom trenutku se više od 50% ukupne proizvodnje ABC sira plasira na izvozna tržišta - izjavio je Marko Žeravica, rukovoditelj izvoza Belja plus.

- Adriatic Group distribuira vodeće prehrambene brendove s prostora Adria regije na tržište Zapadne Europe. Kao vodeći distributer sa dugogodišnjim iskustvom u ovom segmentu uvjereni smo da je ABC sir proizvod velikog potencijala i da će biti izvrsno prihvaćen na ovom tržištu. Proizvode iz Adria regije plasiramo u vodeće trgovačke lance, ali i na etno tržište Zapadne Europe. Oba kanala distribucije su nam od podjednake važnosti kako bismo približili domaće brendove kako dijaspori tako i domicilnom stanovništvu - rekao je, pak, Amir Bekić, CEO Adriatic Group.

