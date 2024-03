Honda ZR-V: Živahan, štedljiv i fino ugođeni hibrid u povišenom Civicu

Hondi je na europskom tržištu, na kojem posljednjih godina dominiraju SUV vozila svih veličina, pogotovo u manjim dimenzijama B i C segmenta, nedostajao kompaktni SUV model. Manji HR-V i veći CR-V sada su dobili društvo, jer se novi model ZR-V dimenzijama, odnosno dužinom od 456 cm, smjestio točno između njih. Pun pogodak za sve one koji traže kompaktni SUV, a takvih je kupaca trenutačno najviše. Vrlo jednostavno, ZR-V je nastao na platformi Civica, što je dobra preporuka, a od tla je udaljen 18 cm, taman dovoljno da za upravljačem imate bolji pregled i da se osjećate sigurnije te da lakše ulazite i izlazite iz vozila. No, ne sjedi se previsoko, što je svakako u vozačkom smislu dobra vijest. I silueta je kupeovska, što uz zaobljene linije pridonosi niskom koeficijentu otpora zraka. ZR-V je zbog toga više crossover nego pravi SUV. ZR-V, kao i sve druge Honde u Europi (izuzev sportskog Civic Type R) dolazi uz elektrifikaciju, odnosno u full hibridnom e:HEV izdanju poznatom iz Civica. Temelji se na 2-litrenom benzincu koji uz pomoć elektromotora razvija 184 KS i 315 Nm okretnog momenta, uz e-CVT kontinuirani automatski mjenjač i prednji pogon.

VEZANI ČLANCI:

Isprobali smo ga već u Civicu i zaista se radi o sjajnom japanskom inženjerskom pothvatu. Sustav funkcionira jako dobro, iako se radi o bestupanjskom CVT mjenjaču, nema glasnog i neugodnog zvuka pri snažnijim ubrzanjima, već sve teče fluidno. Hondin e:HEV je paralelni hibrid i ima mehaničku vezu između benzinca i prednjih kotača, no sustav je programiran tako da u većini režima vožnje kotače pokreće elektromotor, a benzinac je u funkciji generatora i puni malu bateriju. Zbog toga je vožnja vrlo uglađena, a performanse vrlo dobre. Do stotke dolazi za osam sekundi, a najveća brzina je 173 km/h. No subjektivni dojam je još bolji, pogotovo pri međuubrzanjima i pretjecanjima jer ZR-V zbog odličnog odziva na pritisak papučice gasa te poslove obavlja s lakoćom.

Umjesto klasične ručice mjenjača smjer vožnje bira se uz pomoć tipki na središnjem grebenu, a iza upravljača su polugice koje ne služe za biranje stupnja prijenosa, već se uz pomoć njih mogu birati stupnjevi regenerativnog kočenja. Time vozač može prilagođavati kočenje prema svojim željama ili trenutačnom prometu, od kotrljanja bez otpora do vožnje s jednom pedalom bez velike potrebe pritiska kočnice. U gradskim uvjetima vožnje potrošnja nam je bila 5,5-6 l/100 km, dok se na otvorenoj cesti može spustiti i ispod 4,5 l/100 km. Na autocesti, koja ipak nije za hibride domaći teren, pri 140 km/h je oko 8 l/100 km, uz zapravo dosta mirnu, stabilnu i tihu vožnju. Prostranost u kabini je u prosjeku segmenta, a šteta je što ni u ZR-V-u, kao više ni u Civicu nema praktičnih magičnih sjedala. Stražnja klupa je djeljiva 60:40 i obaraju se samo nasloni sjedala, a prtljažnik prima 370 litara.

Materijali i završna obrada su za Hondu poslovično vrlo dobri, baš kao i položaj za upravljačem te sjedala.



Ispred vozača je 7-inčna instrumentna ploča s prikazom svih najbitnijih informacija, pregledna i jednostavna. Središnji multimedijski zaslon osjetljiv na dodir ima dijagonalu od devet inča, a multimedijski sustav je brz i jednostavan za korištenje, dok su tipke klimatizacije ispod ekrana što je svakako pohvalno rješenje. Otvori ventilacije skriveni su ispod metalne lajsne s otvorima u obliku sača, a istovjetan dizajn ima i prednja maska hladnjaka u opremi Sport s kojom smo ZR-V testirali. Svi modeli ZR-V-a serijski dolaze s Honda Sensing paketom aktivne sigurnosne opreme koji sadrži sustave poput sustava detekcije i praćenja prometnog traka te prilagodljivog tempomata sa sustavom praćenja vozila pri niskim brzinama. Sustavi rade nenametljivo i zaista su od pomoći.

ZR-V je dostupan s tri paketa opreme – Elegance, Sport i Advance, a kupci mogu birati između šest boja karoserije. Početna cijena ZR-V-a je 44.990 eura, a uz Sport opremu 46.990 eura.