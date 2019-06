Putujete u zemlju s različitom utičnicom? Evo kako na jednostavan način riješiti ovaj problem!

Žena iz Engleske je na Twitteru otkrila jednostavan trik koji će dobro doći svim ljudima koji konstantno putuju. Često nam se zna dogoditi da putujemo u zemlju koja ima različite utore za punjač od onoga koji nama treba. Danas se u svijetu danas koristi 15 vrsta električnih utičnica, što znači da bi putnici po toj logici trebali kupovati desetke adaptera ako koriste više elektroničkih uređaja, piše Daily Mail.

Kako bi izbjegla taj problem, Sasha je umjesto raznih adaptera za utičnicu, jednostavno ponijela tek jedan produžni kabel i tako si skratila muke. Nakon njezina tweeta koji je prikupio 9,300 lajkova i preko tisuću shareova, Sasha je pokupila brojne komplimente na račun svoje snalažljivosti.

'Ti dolaziš iz godine 3000?', Najjednostavnija, a opet najgenijalnija ideja', 'Zašto mi ovo nikada nije palo napamet?' bili su neki od komentara oduševljenih korisnika.

Neki su korisnici, s druge strane, istaknuli kako ovo čine godinama. 'Mislila sam da ovo svi rade', 'Izgleda da sam ispred drugih', 'Sjetila sam se ovoga prošle godine i bila sam preoduševljena' dodali su drugi.

Vrste utičnica

'A' tip utičnice koristi se u SAD-u, Kanadi, Meksiku i Japanu. Sadrži 2 pina, te nije uzemljen, a radni napon mu je između 100 – 127 V. Tip B koristi se u istim zemljama kao i tip A, međutim sastoji se od 3 pina te je uzemljen, piše Tehnotronik.

Tip C koristi se većinom u Europi, Južnoj Americi i Aziji. Ima 2 pina, te nije uzemljen, a napon mu je od 220 – 240 V. Tip D koristi se u Indiji, sastoji se od 3 pina, te je uzemljen, a radni napon mu je od 220 – 240 V. Tip E primarno se koristi u Francuskoj, Belgiji, Poljskoj, Slovačkoj i Češkoj. Ima 2 pina, uzemljen je te kompatibilan s tipovima C, E & F.

Tip F koristi se gotovo u cijeloj Europi i Rusiji, osim u Britaniji i Irskoj. Također ima 2 pina, uzemljen je i kompatibilan s tipovima C, E & F. Tip G koristi se u Velikoj Britaniji, Irskoj, Malti, Maleziji & Singapuru, a sastoji se od 3 pina. Tip H se koristi isključivo u Izraelu, Zapadnoj obali & oblasti Gaze. Ima 3 pina, te radni napon od 220 do 240 V. Tip I koristi se u Australiji, Novom Zelandu, Kini i Argentini, a može imati 2 ili 3 pina. Onaj s dva pina nije uzemljen, dok onaj s tri pina jest. Tip J se koristi isključivo u Švicarskoj i Lihtenštajnu, a sastoji se od 3 pina. Uzemljen je, te kompatibilan s tipovima C i J.

Tip K koristi se isključivo u Danskoj & Grenlandu, ima 3 pina, te radni napon od 220 do 240 V. Tip L se koristi u Italiji i Čileu. Ima 3 pina, uzemljen je, te kompatibilan s tipovima C & L. Tip M koristi se u Južnoj Africi, sastoji se od 3 pina, te je uzemljen s radnim naponom od 220 do 240 V. Tip N koristi se isključivo u Brazilu, ima 3 pina, uzemljen je, a napon mu je od 100 do 240 V. I konačno, tip O koristi se isključivo na Tajlandu. Sastoji se od 3 pina, uzemljen je i kompatibilan s tipom C.