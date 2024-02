VIDEO Plavi, s tartufima ili od leće. Kušali smo 7 zdravijih verzija čipsa: 'Odlično, daleko najbolji od svih'

Jeste li ikad isprobali čips s okusom krastavca, jastoga ili pak algi? Nismo ni mi, ali smo zato odlučili pronaći što neobičnije čipseve, sa što neobičnijim okusima, koji se nude u hrvatskim trgovačkim centrima te dati svoje dojmove. Povod za ovo testiranje bio je upravo famozni čips s tartufima koji se već neko vrijeme nalazi na policama trgovina, a za kojeg se tvrdi da je proizveden upravo u Hrvatskoj, no samo su nešto ''hrabriji'' odlučili ga i isprobati. Uz tartufe, društvo je ovom čipsu na našem testiranju, u kojem je sudjelovalo petero ispitivača, radio i čips s wasabijem, čips od plavog krumpira, čips od leće....

Cijene se kreću od 0,89 eura za 65 grama pa sve do 2,59 eura za tek 50 grama, a pritom je najjeftiniji bio upravo klasični slani Chio Čipi čips koji nam je poslužio kao usporedba s 'neobičnim' čipsevima. Neki od njih pokušali su i ''zasjeniti'' klasik predstavljajući se kao manje masna opcija, no kakvi su bili okusom, pročitajte u nastavku.

Chio Čipi Čips slani, 65 grama, 0,89 eura

31.01.2024., Zagreb - Testiranje cipsa u redakciji Vecernjeg lista. Chio, cipi-cips, slani. Photo: Davor Puklavec/PIXSELL Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Pakiranje ovog klasika na 100 grama sadrži 582 kalorija te 37 grama masti, što je vjerojatno informacija koju je rijetko tko pregledavao za vrijeme utakmica Svjetskog prvenstva. Osim toga, sadrži i 1,9 grama soli, a nama je poslužio kao baza za testiranje svih ostalih ''neobičnih'' čipseva te provjeru jesu li ostale vrste vjerodostojne kada se predstavljaju kao manje masni ili manje kalorični. Iako je našim ispitivačima čak i malo preslan te premastan, ovaj čips ono je što bismo nazvali - sigurnom okladom.

Spar Premium Nature & Blue Chips, 100 grama, 2,19 eura

31.01.2024., Zagreb - Testiranje cipsa u redakciji Vecernjeg lista. Spar premium, nature & blue chips. Photo: Davor Puklavec/PIXSELL Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Okus ovog čipsa ne odstupa pretjerano od našeg baznog Čipi čipsa s obzirom na to da je također sa soli, no ono što ovaj čips odvaja od ostalih je to što se radi o plavom krumpiru. Za sve koji nisu znali, plavi krumpir doista i postoji, a potječe iz peruanskih Anda te slovi kao vrsta krumpira izrazito nutritivnih vrijednosti. Plavi čips koji je nama dopao u ruke tvrdi da je 35 posto manje mastan od klasičnog čipsa, stoga smo to odlučili i provjeriti. Na 100 grama sadrži 494 kalorija, dakle skoro 100 kalorija manje od našeg klasika, kao i 23 grama masti, što znači da ima i 3 posto manje masti nego za što slovi. Po pitanju utjecaja na zdravlje u usporedbi s klasičnim čipsom može dobiti same pohvale, no što naši ispitivači kažu za okus?

- Malo je deblji te je manje slan i mastan od klasičnog, ali mu je okus puno bogatiji. Ima neku notu koja se razlikuje od standardnog čipsa - ukazao nam je naš blaženi-među-ženama ispitivač Edi, no s njime se ostali nisu složili - većina je rekla da neke velike razlike u odnosu na klasični čips nema, dok je Antonija čak osjetila slatkoću u tom čipsu.

Spar Premium Wasabi, 100 grama, 2,19 eura

31.01.2024., Zagreb - Testiranje cipsa u redakciji Vecernjeg lista. Spar premium, wasabi chips. Photo: Davor Puklavec/PIXSELL Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Ovaj čips, za razliku od plavog, izazvao je velike podjele među našim ispitivačima. Također slovi za 35 posto manje mastan čips od običnog, što je sa svojih 22 grama masti na 100 grama čipsa i dokazao. Osim toga, sadrži 491 kalorija na 100 grama tako da je i u tom pogledu bolji odabir, no ono što većinu privlači, ili pak odbija, je upravo njegova istaknuta boja. Zelen je... Pa koji čips je zelen? I, naravno, s okusom je wasabija koji nije sastojak kojeg svi preferiraju. Ono što su naši ispitivači primijetili, a što se vidi i na fotografijama, je to što sam čips uopće nije toliko intenzivne boje kao što se prikazuje na pakiranju. U omjeru 3-2, naši ispitivači ipak su odlučili kako im okus ne odgovara, dok su dvije ispitivačice koje su ga pohvalile rekle da bi ga definitivno same kupile.

- Inače volim wasabi, ali bila bih sposobna pojesti doslovno jedan komad ovog čipsa - poručila je ispitivačica Kristina kojoj se nije svidio.

Chio čips od leće s paprikom, 65 grama, 1,99 eura

31.01.2024., Zagreb - Testiranje cipsa u redakciji Vecernjeg lista. Chio lentil chips, paprika. Photo: Davor Puklavec/PIXSELL Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Ovaj čips bio je malo hrabriji od ranijih koje smo testirali pa svoje potencijalne kupce uvjerava da ima 40 posto manje masti od klasičnog. U usporedbi sa slanim čipsom iste marke, i čak se ispostavio još manje masnim od deklariranog pa je sa svojih 19 grama masti na 100 grama čipsa čak 49 posto manje mastan. Kalorija na istu gramažu ima 466, što je 116 manje od običnog, dok soli ima u istoj količini. No, nekim našim ispitivačima ovaj čips od leće ne odgovara već po mirisu, dok su drugi komentirali i njegov aftertaste. Naš ispitivač Edi, na čuđenje ostalih, bio je oduševljen.

- Okus paprike je u prvom planu, ali ne ubija i nije preslan. Odlična kombinacija okusa, nema nelagodne ljutine, lagan je za žvakanje - daleko najbolji od svih - kazao je.

K-Favorites čips od slanutka sa soli i paprom

31.01.2024., Zagreb - Testiranje cipsa u redakciji Vecernjeg lista. Kichererbsen chips. Photo: Davor Puklavec/PIXSELL Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Ispostavilo se kako je slanutak u ovom slučaju daleko najmanje kalorična opcija s rekordnih, u ovom testiranju, 52 posto manje masti od klasičnog. Naime, ovaj čips od slanutka vrlo je klasičnog okusa, soli i papra, no na 100 grama sadrži 423 kalorija, puno manje od ostalih, te tek 13 grama masti. Ne znam kome je palo na pamet raditi čips od slanutka, ali uopće nije loš okus, mišljenje je naše Kristine koja je isprobala ovaj čips. Dok je Antoniju razočarao, Edi pak govori da mu je ovaj čips bio iznenađenje u pozitivnom smislu.

- Struktura je više ''flipsasta'' što paše okusu. Kombinacija slanutka, soli i papra je savršeno pogođena - objašnjava. Tko god može objasniti značenje flipsastog, molimo da se javi u komentarima.

Venere snack paprika bez glutena, 50 grama, 1,13 eura

31.01.2024., Zagreb - Testiranje cipsa u redakciji Vecernjeg lista. Scotti, venere snack, paprika. Photo: Davor Puklavec/PIXSELL Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Priznajemo, ovaj čips nije nešto izvanredno neobičan, ali zainteresiralo nas je što se radi o čipsu od riže. Ovaj talijanski proizvod tvrdi da se nije pržio te da je bez glutena, a na 100 grama čipsa sadrži 456 kalorija te 21,6 grama masti. Iako se čvrsto drži uz ostale ''zdravije'' varijante koje smo testirali, ovaj ipak sadrži 2,4 grama soli na 100 grama proizvoda, što su naši ispitivači i osjetili.

- Ovo je kao rižin kolačić. Zanimljivo izgleda, ali previše je paprike za moj okus. Bilo bi mi ukusno da nema toliko paprike - kazala je Sandra. Autorici ovog teksta, ali i našem fotografu, bio je sasvim solidan.

Vital leća s okusom pizze, 65 grama

31.01.2024., Zagreb - Testiranje cipsa u redakciji Vecernjeg lista. Lentil chips, pizza flavour. Photo: Davor Puklavec/PIXSELL Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

U usporedbi s ostalima, ovaj čips spada čak u kaloričnije i masnije opcije. Je li to do okusa pizze kojeg su proizvođači pokušali pogoditi ili do nečeg drugog, ne znamo, no znamo da na 100 grama sadrži 491 kaloriju te 23 grama masti. Naši ispitivači ipak nisu bili oduševljeni okusom. Ovaj čips okusom pizze nije vješto zamaskirao činjenicu da je od leće, a troje naših ispitivača tvrdi da se taj okus niti ne osjeti. Naše ispitivačice nešto osjetljivijih okusnih pupoljaka s druge su strane nahvalile ovaj čips.

- Zanimljivo izgleda, dobar mi je i okusom. Lijepo je hrskav, a nije preslan. Najbolji mi je nakon klasičnog Chio čipsa, a od njega je manje mastan i slan - objasnila je Sandra.

Spar Premium čips s tartufima, 50 grama, 2,59 eura

31.01.2024., Zagreb - Testiranje cipsa u redakciji Vecernjeg lista. Spar premium, cips s tartufima. Photo: Davor Puklavec/PIXSELL Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Ovaj čips, svakako najneobičnijeg okusa iz ponude koju smo imali prilike isprobati, ponosi se natpisom - proizvedeno u Hrvatskoj. Doduše, kada se okrene na poleđinu, ovaj čips nema puno više informacija gdje je točno proizveden. Ono što nam je točno navedeno, a što se razlikuje od ostalih, je količina kalorija i masti. Na 100 grama sadrži 515 kalorija te 28 grama masti, stoga se približava onom našem klasičnom slanom čipsu.

Naši ispitivači bili su složni po pitanju ovog čipsa - zabavnog je okusa, hrskav te se itekako osjete tartufi, no možda čak i dovoljno da bi ovaj čips bio bolji u kombinaciji.

- Interesantnog je okusa, ali ne bih mogla puno pojesti. Definitivno bi trebalo kombinirati s nekim umakom - komentar je naše ispitivačice Kristine, čime je zaključeno testiranje čipseva neobičnih okusa.

* Stavovi izneseni u ovom tekstu su neovisna mišljenja ljudi koji su sudjelovali u analizi i nisu službeni stav Večernjeg lista.