FOTO Ima li dobrih krema za lice do 3 eura? 'Sutradan ujutro svidio mi se prizor u ogledalu'

Htjeli to priznati ili ne, svi smo u nekoj mjeri podložni predrasudama. Pa nam je često neugodno kupiti nešto što je najjeftinije - ili među najjeftinijima - svoje vrste jer ne želimo ostaviti dojam neimaštine. No, što kad jeftini artikl osobinama zavrjeđuje naše povjerenje? Hoćete li ga preskočiti samo zato što je jeftin? Je li prejeftin da bi bio dobar? Priznajem, motalo mi se to po glavi dok sam u Lidlu gledala njihovu, Cien dnevnu i noćnu kremu za lice, na svakoj istaknuta cijena od 2,89 eura. I DM i Bipa tu imaju ‘konje za utrku’ pa su se noćna i dnevna trilogija brzo posložile: Cien, Balea i Bi Care, odnosno Today u noćnoj smjeni umjesto Bi Care kreme, da po sličnoj cijeni malo ‘prošaramo’. Ovo nije međusobni ogled jeftine šestorke, više je pokazna vježba: mogu li u ring s borama, umornom i ‘gladnom’ kožom ili ipak valja posegnuti za pet i više puta skupljim kremama. Na svakoj od šest odabranih krema tip kože kojoj je pojedina krema namijenjena ili nije naveden ili piše da je za sve tipove kože. Naše je testiranje pokazalo da razlike ipak ima, odnosno da svaka od ovih krema ima tip kože kojoj je naklonjenija. Sve su s oznakom Q10, što znači da su borci protiv bora, i sve su u pakiranjima od 50 ml.

Bipina Bi Care Q10 dnevna krema stoji 3,30 eura. Na kutiji je istaknuto kako pruža energizirajuću 24-satnu njegu, da je obogaćena Q10 i duohijaluronskom kiselinom, da ima kofeina i vitamina E. Sadrži prirodne lipide shea maslaca, oraščića makadamije i sezama. Po otvaranju staklene kutijice primjećuje se ugodan miris. Koža (moja, konkretno, mješovitog tipa) brzo je upila kremu nježne teksture. Namazano lice nije masno. Krema je odlično poslužila i kao podloga za šminku. Poput ostalih dama s mješovitim kožom, borim se s masnom T zonom. Kroz dan mi se uz ovu kremu lice nije sjajilo ništa više (ni manje) nego s mojom uobičajenom kremom, koja je točno pet puta skuplja. Za razmisliti… I uz jeftiniju kremu ten je baršunast, ni mješovita koža ne masti se pretjerano. Ovu bih kremu ponovno kupila. Proizvođač – a u Njemačkoj kremu proizvodi Femia Cosmetic - navodi da svakodnevno hidrira kožu, podržava ju u obnovi, djeluje protiv bora. Ima i SPF20 faktor zaštite od sunca. Namijenjena je osobama starosti između 30 i 45 godina. Na deklaraciji piše da pomaže u borbi protiv prvih znakova starenja. Manje bore zagladi, uvjerila sam se, a srednje malo ublaži. Dubljih nemam pa tu ne mogu prosuditi.

DM-ova Balea Q10 protiv bora kolegici sa suhom kožom u potpunosti je odgovarala Foto: Sandra Mikulčić

Druga kandidatkinja, DM-ova Balea Q10 protiv bora, po cijeni od 2,90 eura za 50 ml ima oznaku da bore reducira kod više od 95% osoba koje su ovu kremu isprobale. I ovdje se u staklenoj kutijici krije krema ugodnog mirisa, no ova je gušća. Za moj tip kože malo je premasna pa mi je bila preteška kao podloga za šminkanje. No, kolegici sa suhom kožom u potpunosti je odgovarala. Dakle, ova krema bolje će odgovarati osobama sa suhom kožom, a namijenjena je dobnoj skupini 30-50 godina. Manje i srednje bore bile su manje vidljive. Zemlja podrijetla je Švicarska, a dermatološki provjerena krema sadrži Q10, omega kompleks, vitamin E, zaštitni faktor SPF15. Kožu učvršćuje i hidrira.

Treća dnevna krema u našem testiranju, Lidlova Cien Q10 Intense, stoji 2,89 eura za 50 ml. Naznačeno je da je namijenjena svim tipovima kože, na testiranju je zadovoljila i na mješovitoj i na suhoj koži, koju je solidno hidrirala. Ugodnog je mirisa, gusta (poput Balee, gušća od Bi Care kreme), relativno se lako razmaže, koža brzo upije i ne ostane masna. Koža je glatka i djeluje svježe, čini mi se da su i s njom bore manje vidljive. Ni kroz dan T zona na mješovitoj koži nije se mastila ništa više nego s kremom koju inače koristim. Bila je dobra i kao podloga za šminkanje. Njemački proizvođač navodi da ova veganska krema protiv bora pruža 24-satnu njegu, hidratizira kožu, smanjuje bore i prevenira njihovo nastajanje; da štiti kožu učinkovitom formulom s antioksidansima Q10 i vitaminom E. Dermatološki je provjerena, pH neutralna, bez silikona i mikroplastike. SPF15 štiti od preuranjenog starenja kože uzrokovanog sunčevom svjetlošću.

Noćna Today Q10 krema, čijih 50 ml stoji 2,64 eura, obogaćena je hijaluronskom kiselinom i alantoinom Foto: Sandra Mikulčić

U noćni tim s Bipinih smo polica odabrale Today Q10 kremu, čijih 50 ml stoji 2,64 eura – s hijaluronskom kiselinom i alantoinom, bez mikroplastike, za kožu starosti 30-50 godina. Miris ove kreme je nešto intenzivniji, meni pretežak, no kolegica se sa mnom ne slaže. Kaže, odlično miriši, podsjeća na Niveu. Nivea je i meni bila prva asocijacija pri pogledu na kutiju u karakterističnoj bijelo-plavoj kombinaciji. No, nije Niveina, proizvođač je njemački Femia Cosmetic. Uglavnom, oko mirisa i teksture razilaze se mišljenja osobe s mješovitom i one sa suhom kožom, ali i meni, kojoj miris i tekstura ovdje nisu pun pogodak, sutradan ujutro svidio se prizor u ogledalu: lice mi je bilo odmorno i zaglađeno. Krema koja pospješuje regeneraciju kože umirila je i crvenilo na onom dijelu lica gdje je prethodne večeri bilo vidljivo. Učinkom ove kreme jako sam zadovoljna.

DM-ova Balea Q10 protiv bora, 2,70 eura za pakiranje od 50 ml, ima oznaku da bore reducira kod više od 95% osoba koje su kremu testirale. Krema ugodnog mirisa gusta je i, pokazalo se, za osobu mješovite (pa tako i masne kože) premasna. Po nanošenju kreme, lice nije sve uspjelo upiti, na njemu je do sutradan ujutro ostao nevidljiv masni film koji je upila tek papirnata maramica. Lice mi je i s ovom kremom naizgled bilo njegovano, bez primjedbi na tom polju, no sjajno od viška masnoće. Meni očito nije potrebna krema koja baš tako intenzivno hrani kožu. Prikladna je za osobe sa suhom kožom, za one čiju kožu treba više nahraniti. Kolegica s takvim tipom kože s ovom je kremom zadovoljna. Proizvodi se u Švicarskoj, a sadrži Q10 omega kompleks i vitamin E, bez mikroplastike. Proizvođač navodi da pridonosi regeneraciji kože i jača njezin zaštitni sloj, za osobe starosti između 30 i 50 godina.

Lidlova Cien Q10 Intense krema ugodnog je mirisa. Teksturom je gušća, ali lako se razmaže i lice kremu brzo upije Foto: Sandra Mikulčić

Treća isprobana povoljnija noćna krema za osobe stare između 30 i 50 godina Lidlova je Cien Q10 Intense krema, čijih 50 ml stoji 2,89 eura. Ugodnog je mirisa. Teksturom je gušća, ali lako se razmaže i lice kremu brzo upije. Neznatni zaostali masni film na licu tek se kratko osjeti. Koža je ujutro glatka, djeluje odmorno, manje bore djeluju zaglađenije. Iako proizvođač navodi da je za sve tipove kože, preporučiti ovu kremu možemo za suhu i mješovitu kožu, ali ne i za jače masnu. Pruža 24-satnu hidratizaciju, pomaže obnavljanju kože, smanjuje blaže i srednje bore. Krema sadrži učinkovitu formulu s antioksidansima Q10 i vitaminom E.

Od isprobanih šest krema – tri dnevne i tri noćne – sve su zadovoljile, neke za sve tipove kože, neke samo za suhu kožu. Ovaj je test pokazao da ne treba bježati od jeftinih proizvoda samo zato što nam predrasude kazuju da su prejeftini da bi bili dobri. Neki to zaista jesu, ali ima dosta proizvoda, poput ovih krema, koji mogu ugodno iznenaditi, posebno ako nemate kožu koja bi zbog svojih specifičnosti trebala posebnu kremu. Samo treba znati koja je od njih kakvoj koži namijenjena.

* Stavovi izneseni u ovom tekstu su neovisna mišljenja ljudi koji su sudjelovali u analizi i nisu službeni stav Večernjeg lista.