VIDEO Na testu: Mercedes kakav se na cesti rijetko viđa

Kao da kombinacija SUV-a i coupea već sama po sebi nije dovoljno intrigantna, Mercedes je upravo takvu karoserijsku inačicu opremio dizelsko-električnim pogonom. Može li neobičnije? Vjerojatno može, ali dugo se s takvim primjerkom nismo susreli. Moramo priznati, crveni GLC odlično izgleda. Živa boja zvijezdi Mercedesove SUV linije dobro stoji, šteta što se više vlasnika ovog upečatljivog modela ne odlučuje za podjednako upečatljive boje pa na cestama obično viđamo samo crne ili sive primjerke GLC-a. Točku na 'i' ovdje stavlja AMG Line paket eksterijera i interijera, kojem se može zahvaliti (i) za dvostruki ispuh, istina, samo vizualni, ali nije zbog te spoznaje ništa manje atraktivan. Linije koje prkose tradicionalnim smjernicama luksuzne marke u interijeru su nešto smirenije, tu vlada elegancija. Ergonomski posloženo vozačevo okruženje odiše kvalitetom materijala i izrade. Savršene proporcije, osim na vanjštinu, itekako utječu na interijer pa prostora ne manjka ni sprijeda ni straga, iako bismo mu zbog ljepote oprostili i malo skučenosti za glave putnika na stražnjim sjedalima. No, nitko se nije žalio.

GLC Coupe od klasičnoga je GLC-a 5,3 cm dulji, a razmak među osovinama je jednakih 288,8 cm. Prtljažnik prima solidnih 390 litara (1335 l s preklopljenim stražnjim sjedalima), dio zapremnine ipak mu je uzela litij-ionska baterija (31,2 kWh), dodavši mu istovremeno više od 370 kg, do ukupnih 2420 kg. Ta se težina u vožnji ne osjeti. Isprobani GLC startan je od početka, prilično agilan u probijanju kroz gradski promet, neravnine na cestama za njega kao da ne postoje, ali jako je ugodan i u ležernom krstarenju autocestom. Da, Airmatic zračni ovjes čini čuda... Upravljivost je za svaku pohvalu, a valja ovdje ukazati i na opcijsko zakretanje stražnjih kotača za 4,5°, koje olakšava manevriranje automobilom.

Veliki zaslon, u kombinaciji s digitalnom instrumentnom pločom, djeluje skladno Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Vratimo se na uređenje putničke kabine. Vladar 'svemira' tu je MBUX (Mercedes-Benz User Experience) sustav najnovije generacije. Veliki zaslon, u kombinaciji s digitalnom instrumentnom pločom, djeluje skladno. Infotainment je jednostavan za korištenje, prikaz na ekranu je jasan, odziv brz. Kristalno čista slika koja se projicira s kamere također veseli, posebno kad je aktivan off-road prikaz. Opremljenost testnog primjerka je vrhunska: ima gomilu kamera i senzora, sve sustave za komfor i sigurnost, upečatljiva Digital Light LED Matrix svjetla (doplata, 1373 eura), head-up display (1007 eura), panoramski krovni otvor (1444 eura), zimski paket (svakako vrijedi 366 eura: grijanje sjedala, volana, sustava za pranje vjetrobrana)...

Kazali smo već, za pogon su zaduženi dizelski stroj i elektromotor. Isprobani GLC 300 de u osnovi je plug-in hibrid, dakle puni se na vanjskom izvoru energije te samo na struju može prijeći do 128 km, dok mu maksimalna brzina samo na struju iznosi 140 km/h. Za onoga tko ga noću može puniti kod kuće, to je idealno. Ergelu ovog modela čine 2,0-litreni turbodizelaš od 197 KS i elektromotor sa 136 konja. Zajedno na sva četiri kotača šalju 333 konjske snage. Rezultati su vidljivi: 6,4 sekunde do stotke, maksimalnih 219 km/h. Po deklaraciji, prosječno troši 5,9 l/100 km, no nama je na testu trošio litru i pol više. Podrazumijeva se, u kombinaciji je i 9-stupanjski automatski mjenjač, uglađen i brz 9G-Tronic.

Atraktivan SUV C segmenta dugačak je 476,9 cm, te je 192 cm širok i 160,6 cm visok. Početna mu je cijena 73.475 eura, radi li se o izvedbi GLC 200 4MATIC Coupe. Plug-in hibrid poput testnoga, s ovom opremom, stoji 111.430 €.