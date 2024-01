VIDEO High-tech Hyundai: Uz samo 15 minuta punjenja može 'dobaciti' od Zagreba do Šibenika

Poput vilenjačkih ušiju. Tako nam djeluju retrovizori na novom Hyundaijevu modelu Ioniq 6. Na prvi pogled nešto vam tu ne štima, nije uobičajeno, potom shvatite da su na mjestu klasičnih retrovizora male kamere na nosačima. Drukčije izgledaju, uloga im je ista. No, kasnijim korištenjem sjedaju vam i prednosti koje obične 'uši' nemaju, naravno, uspijete li se priviknuti na ove, vilenjačke. Nama se sviđaju, a - kako doznajemo u Hyundaiju - zadovoljni su i dosadašnji kupci ovog modela s virtualnim retrovizorima.

Hyundai za Ioniq 6 kaže da je elektrificirani streamliner, silueta nove ere električne mobilnosti. Svakako donosi elegantan i jedinstven dizajn izvana, te high-tech interijer prepun ekrana s prikazom situacije izvan vozila, sa svih strana.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Slika s kamera na nosačima retrovizora prikazuje se na zaslonu u sklopu vozačevih i suvozačevih vrata, ali vidimo bitno poboljšanje u odnosu na neke (rijetke) modele koji su ranije na ceste izašli s virtualnim retrovizorima. Dok bi kod njih vozaču naviklom na obične retrovizore pogled prirodno letio prema mjestu gdje je vanjska kamera pa se potom vratio na zaslon s unutarnje strane vrata, uz A stup (na što se gube u prometu dragocjene sekunde), ovdje je zaslon povezan s kamerom-retrovizorom pozicioniran na putanji prirodnog pogleda kad krene s ceste prema retrovizoru. Pogled se tako i zaustavi na zaslonu, na prikazu situacije pored i blago iza auta, te ne ide dalje na samu kameru. Tako je privikavanje na virtualne retrovozore puno lakše, a u konačnici vozač više gleda cestu, a manje skreće pogled. U njegovu vidnom polju zaslon je još jedne kamere, ali prikaz s nje vidljiv je tek kad se aktivira žmigavac. Tada se na lijevom ili desnom dijelu 12,3" digitalne instrumentne ploče, ovisno na koju stranu skrećete, ukaže prikaz mrtvog kuta.

VEZANI ČLANCI:

Nije tu kraj kamerama u Ioniqu 6, ali ona za vožnju unazad i parkiranje koja sliku 'baca' na 12,3" centralni zaslon već je uobičajena. Vratimo se kratko na virtualne retrovizore. Iako su zanimljivi prvenstveno zbog još uvijek inovativne tehnologije i jer su rijetka pojava na cestama, pred klasičnim retrovizorima u prednosti su jer s njima vozač ima širi kut gledanja te manji odmak od pogleda ravno ispred vozila, ali prednjače i kad je automobil orošenih stakala, kad su stakla ili retrovizori prljavi pa je vidljivost ugrožena. Ovdje nije važno jesu li bočna stakla prljava. Same kamere malo su uvučene u nosače i na taj način zaštićene. Tijekom našeg testa bilo je kišno, automobil je čitav bio prljav jer su auti jedni na druge u vožnji bacali prljavštinu s ceste. No, kamera je ostala čista, pa je i slika s nje u vozilu bila kristalno jasna.

Spomenuli smo već, Ioniq 6 je električni automobil. Nakon jednotjednog testa svakako ga ubrajamo među upotrebljivije 'električare' jer bez problema s jednim punjenjem baterije prijeđe 370 km, dinamičnim ritmom vožnje. Valja uzeti u obzir i noćne temperature koje su za vrijeme testiranja bile nekoliko stupnjeva ispod nule. Iako je za električne automobile normalno da im noćno stajanje na niskim temperaturama malo isprazni bateriju, ovdje je gubitak bio neznatan, manje od 1 posto. Ioniq 6 ima i sustav štednje i grijanja baterije, toplinsku pumpu, prilagodljivo regenerativno kočenje... Sa svojih 325 konja i pogonom na sve kotače na pritisak papučice gasa reagira trenutačno, oduševljava agilnošću i stabilnošću, posebno u sportskom modu vožnje. Do stotke ubrzava za samo 5,1 sekundu. Elegantni mjenjač nalazi se na stupu upravljača, sve je na dohvat ruke. Male polugice na kolu upravljača služe za prilagođavanje intenziteta regenerativnog kočenja, kako bi se motor automobile mogao koristiti i za usporavanje i punjenje baterije. Opremljen inovativnim sustavom baterija od 800 V za neka od najbržih mogućih vremena punjenja danas, Ioniq 6 kompatibilan je i za punjenje od 400 V i AC punjenje. Uz ultrabrzo punjenje, za samo 15 minuta može se napuniti za 351 km dometa. Napunjeni automobil može napajati druge uređaje ili puniti električnu opremu do 3,6 kW s ugrađenim utikačem od 230 V V2L tehnologije. To funkcionira i kad je Ioniq 6 ugašen. Inače, na izbor su dvije veličine baterije te pogon na sve ili samo na stražnje kotače.

Hyundai Ioniq 6 ima nizak koeficijent otpora od samo 0,21 Foto: Igor Soban/PIXSELL

Prostora u kabini ima u izobilju sprijeda, solidno straga. Prednja sjedala podesiva su u osam smjerova, a uz samo jedan klik spuštaju se u ležaj za drijemanje. Stražnji prtljažnik prima 401 litru, a u prednji prtljažni prostor – tamo gdje bi se inače nalazio motor s unutarnjim izgaranjem - stane još 45 litara. Sportska elegancija vanjštine u interijeru Ioniqa 6 poprima nahlašenu high-tech notu, prije svega zahvaljujući prikazima s više kamera, ali i digitalnoj instrumentnoj ploči koja sa zaslonom multimedije vizualno čini jedan veliki ekran.

Digitalni vanjski retrovizor dio je najjačeg paketa opreme Ultra, dok na nižim opremama Ioniq 6 dolazi s običnim retrovizorima. U početnoj Urban inačici košta 44.490 € (uključujući 2500 eura eko popusta). Testni Ioniq 6 Ultra, s AWD pogonom, automatskim mjenjačem tipa 'shift by wire', krovnim otvorom, 77,4 kWh baterijom dugog dometa i gomilom opreme stoji 66.010 eura. Gotovo je nemoguće pobrojati što sve Ioniq 6 ima u svojoj opremi. Od zanimljivosti, uz već navedeno, valja spomenuti daljinsku pametnu asistenciju u parkiranju, potom interaktivni upravljač s četiri Parametric Pixel LED diode preko kojih vozilo vozaču poželi dobrodošlicu, prikazuje odabrani način vožnje i signalizira status različitih sustava vozila. Ioniq 6 ima i sustav pomoći pri vožnji autocestom (Highway Driving Assist, HDA), što je sustav autonomne vožnje razine 2, koji kontrolira brzinu i udaljenost te vozaču pomaže pri mijenjanju trake. Ioniq 6 ima 5-godišnje jamstvo s neograničenom kilometražom, a njegova litij-ionska polimerna baterija visokih performansi zaštićena je jamstvom od 8 godina ili 160.000 km, što prije nastupi.