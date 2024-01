VIDEO Ne jedem voće i povrće, a valjalo je isprobati Rolls-Royce među sokovnicima... Ovo je moje iskustvo

Špinat, celer, paprika, krastavac, tikvica, buča, đumbir, breskva, kruška, šljiva, trešnja. Mali je to dio voća i povrća kojeg ne jedem. Zašto? Ne znam. Ne sviđa mi se. Da, odgovori su to na razini djeteta i upravo će roditeljima izbirljive djece ovo biti poznato. Mnogi od njih, svjesni da voće i povrće sadrži vrijedne nutrijente, djeci nepoželjne namirnice maskiraju u cijeđenim sokovima. Razmišljala sam o tome da sama sebe tako zavaram, ali nikad mi se nije dalo taj (polu)plan provesti u djelo. No, kako to već biva, slučaj mi je u ruke spustio sokovnik. I to ne bilo kakav, već Rolls-Royce medu sokovnicima, kako ga je prozvao Womens Health magazin. Već i kratko pretraživanje po internetu upravo je ovaj sokovnik izdvojilo kao predmet želja mnogih ljubitelja cijeđenih sokova: spominje ga se i u kontekstu sokovnika koji je u stanju iz celera izvući najviše soka, a posebnost su i dodaci (dodatna oprema) za cijeđenje agruma, izradu smoothija, sladoleda te mlijeka iz svježih orašastih plodova.

Foto: Sandra Mikulčić

Kuvings Revo 830, sokovnik koji radi po principu hladnog prešanja - ne zagrijava se pa ni ne uništava zdrave sastojke namirnica - dakle, valjalo je testirati. Glavni je problem u tome što osoba koja bi trebala testirati sokovnik obično ignorira veliku većinu zelenih namirnica. I dosta crvenih, žutih, narančastih... Mali tračak nade da to ipak mogu izvesti dao je demonstracijski sok kojega su mi, pokazujući kako funkcionira sokovnik, napravili u VerViti, tvrtki koja ove sokovnike uvozi: naranča i đumbir s malo cimeta i žlicom meda. Zanimljivo, svidio mi se, iako je u njemu bio đumbir, kojeg sam dotad izbjegavala. Uglavnom, od tog je đumbira niknuo osjećaj da bih mogla sama sebi uz namirnice koje volim zamaskirati i nešto što ranije nisam htjela jesti. Uz testni sokovnik Kuvings Revo 830 tako sam posložila i mali šareni izlog: na jednoj hrpici već isprobana naranča i đumbir, sad još pojačani mrkvom, a na drugoj - prilično hrabro za moje prehrambene navike - zelena jabuka, celer i šaka špinata. Suprug me sumnjičavo gledao, ali dodao je i on svoju hrpicu: krušku i mango. Kćer je šmugnula u sobu čim sam počela vaditi celer i špinat...

Sam sokovnik možemo podijeliti na dva dijela. Osnovni, njegova baza, je novi motor od 200W, s 50 okretaja u minuti, koji može u kontinuitetu raditi sat vremena (u tih sat vremena može proizvesti do 40 litara soka) i ima 10-godišnje jamstvo (tri godine ako je za komercijalnu upotrebu). Hm... Jedva da na tržištu postoji i koji automobil s tolikim jamstvom, a ovo je ipak sokovnik. Poput auta s konkretnim višegodišnjim jamstvom, i Kuvings Revo 830 treba na redovan servis, nakon dvije godine korištenja, da ga se pregleda te mu se zamijene silikonski dijelovi. Realan radni vijek procjenjuje mu se na 15 do 20 godina, ovisno o načinu korištenja i održavanja.

Drugi, gornji dio sokovnika rastavlja se pri svakom čišćenju. Centralni dio je vijak, zaslužan za sjeckanje i hladno prešanje, oko njega je sito. Sve je to obavijeno poklopcem s dva otvora. U veliku košaricu ubacuju se cijele namirnice, pa tako rado proguta čitavu naranču ili jabuku, dok u drugi idu mrkva, stabljika celera, krastavac, zeleno lisnato povrće. Nista od toga ne treba rezati, sokovnik namirnice sam prije cijeđenja nareže na manje komade. Za to je zadužen onaj vijak novoga dizajna, posebno namijenjen za automatsko rezanje namirnica. Jabuci se prije ubacivanja u sokovnik ukloni samo peteljka, a naranči kora. Lisnato povrće prije ubacivanja u sokovnik samo treba zarolati u smotuljak. Dakle, neka velika priprema voća i povrća prije cijeđenja ovdje nije potrebna. Ranije spomenute namirnice za tri različita soka pripremila sam (sve oprala, ogulila naranču, mango oslobodila koštice, a jabuku peteljke te na ploškice narezala oguljeni komad đumbira) u svega tri minute. Kuvings glatko guta namirnicu za namirnicom, kroz bočni otvor u jednu posudu izlazi pulpa (ovisno o namirnici, može se iskoristiti u nekim receptima), a kroz prednji u drugu posudu curi sok. Zapne li koja voćka u bubnju, dovoljno je pritisnuti gumb za rad unatrag, pa opet naprijed, i to bi ju trebalo pogurati. A u paketu je, uz dosad spomenuto, i guralica. Također, u paketu je sve potrebno za čišćenje sokovnika: čistač sita sa silikonskim metlicama, četka za sito, ravna i okrugla četkica za čišćenje. I knjižica s gomilom savjeta i recepata.

Vratimo se čišćenju. Većina pitanja na koja sam tijekom ovog testiranja odgovarala odnosila se na čišćenje sokovnika. Svima je u glavi slika sokovnika po principu centrifuge, s oštricama, koji voće i povrće razbacaju i teže ih je čistiti. Mjerila sam vrijeme potrebno za čišćenje ovog sokovnika za hladno prešanje - trebalo mi je okruglih pet minuta da razdvojim dijelove te ih pomoću četkica operem pod mlazom vode. Zaista nije teško. Sve ode pod mlazom vode, a u čišćenju vlakana od, primjerice, celera koja zapnu u otvoru za pulpu pomogne gornji dio priložene četkice. Svi plastični dijelovi koji su u kontaktu s hranom su BPA free, nisu za pranje u perilici posuda.

Sad kad su sokovi iscijeđeni, a sokovnik opran, preostala je još samo degustacija. Suprug je za svoju kombinaciju manga i kruške rekao da mu je to najbolji sok koji je ikada pio. Ja sam ziheraški krenula s većim dijelom već poznatom naranča- đumbir-mrkva kombinacijom, pa sam tek potom probala i 'ono zeleno'. Za nekoga tko ne voli zelenu hranu, ovo nije lako priznati, ali ta zelena mješavina moj je novi najdraži sok - ukusan je i osvježavajuć. U danima koji su slijedili isprobavala sam još neke kombinacije, u igru sam ubacivala zelenjavu poput kelja i brokule. Nešto mi je bilo ukusnije, nešto manje ukusno, ali sve je bilo za popiti. Niti jedan od iscijeđenih sokova nisam bacila, a na kraju je i kćer smislila sebi prihvatljive kombinacije voća i povrća. Isprobavanje kako će se VerVita, odnosno Kuvings Revo 830 izboriti s nekom novom namirnicom vrlo brzo mi je prestalo biti zadatak. Ispijanje cijeđenog soka - svaki dan jednog zelenog i jednog neke druge boje - postalo je navika. Budući da ni priprema namirnica ni čišćenje sokovnika ne traju dugo, tu je naviku lako uklopiti u užurbani dnevni ritam. Sam sokovnik, pak, dimenzijama ne zauzima puno prostora jer je građen okomito, treba mu 26x21 cm prostora. Cijena prati ponuđeno, pa Kuvings Revo 830 trenutačno (na akciji) stoji 578 eura. Iznos je to prije čijeg bi izdvajanja trebalo promisliti jeste li ozbiljni u nastojanju da u prehranu uvedete zdrave cijeđene sokove (i tako u svega nekoliko minuta iskoristite 100% zdravih hranjivih tvari iz tih namirnica, pogotovo radi li se o povrću koje je sirovo zdravije, ali teže i za konzumiranje i za probavu) ili će ta ideja biti tek jedna u nizu kratkotrajnih novogodišnjih odluka. Ako ste ozbiljni i pogotovo ako će zdrave sokove prigrliti i ostali članovi vaše obitelji, kad se cijena sokovnika podijeli na deset godina (toliko traje jamstvo pa znate da minimalno toliko možete računati na njega), to je ulaganje od oko 58 eura godišnje.

