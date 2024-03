VIDEO Dva ista proizvoda, jedan iz Kine, drugi iz Hrvatske. Ima li uopće razlike, osim u cijeni?

Gotovo svaki tekst o proizvodima iz Kine pobudi brojne reakcije, a komentari se mogu svrstati u dva tabora. Jedni smatraju da proizvode kupljene u Hrvatskoj, a i šire u Europi, plaćamo neopravdano preskupo, a drugi da su kineski proizvodi lošije kvalitete. Posebno nam je za oko zapeo komentar da se iz Kine isplati naručiti ''sve što nema žice''. Odnosno, ono što ima žice, što je nekakav uređaj, po autoru tog komentara, najvjerojatnije će se brzo pokvariti ili će kupcu stići neispravno. Kako bismo provjerili tu tvrdnju, ali i utvrdili jesu li zaista proizvodi koje iz Kine možemo naručiti preko internetske trgovine lošije kvalitete, kupili smo dva jednaka proizvoda. Jedan smo naručili izravno iz Kine, drugi smo platili i preuzeli iz ruku trgovca u zagrebačkom trgovačkom centru. Odlučili smo se za svjetlo za snimanje, poznatije kao selfie svjetlo, s pripadajućim stalkom. Taj nam se proizvod učinio zgodnim jer može poslužiti za snimanje selfi fotografija i videa, potom kao pomoć za snimanje nekih drugih predmeta, ali i kao rasvjeta za šminkanje ili kao ambijentalna rasvjeta. Također, ima žice, uređaj je koji za rad treba napajanje električnom energijom, lako je utvrditi funkcionira li dobro, te je sastavljen iz više dijelova od različitih materijala. Dakle, idealan kandidat za usporedbu proizvoda kupljenih u Kini i Hrvatskoj.

Najprije smo naručili stalak sa svjetlom iz Kine, budući da mu je trebalo 14 dana da doputuje do nas. Nismo odabrali najjeftiniji, već onaj od 13 eura. Opisan je kao mobilna kružna svjetiljka na stalku, za snimanje videa ili za studio za šminkanje. Dostava je bila besplatna, naručeni predmet doputovao je u dvije kutije. Jasno je naznačeno da je proizvođač kineska tvrtka Shenzhen Yuling Technology Co. Iako je doputovalo s drugog kraja svijeta, svjetlo je bilo cijelo, dobro zaštićeno i pripremljeno za transport. U kutiji nije bilo upute za montiranje svjetla na tronožac, ali nije ga bilo teško sastaviti. Upute za upotrebu, odnosno pojašnjenje funkcijskih tipki na prekidaču, nalaze se na web portalu trgovca, ispisane na više jezika. Uređaj ima tri boje i tri intenziteta svjetla. Zahvaljujući praktičnom rotacijskom zglobu (360 stupnjeva) tik ispod okrugle lampe, može se preklopiti, pa osim što može osvijetliti osobu ili predmet ispred sebe, može to učiniti i pod kutom jer se vertikalno može zarotirati do 180 stupnjeva. Sve to ima i može i svjetlo na stalku kupljeno u hrvatskoj trgovini. Logično, jer ta dva svjetla potpuno su jednaka – isti je rasvjetni dio, sam stalak za mobitel, žica s prekidačem za paljenje, gašenje i mijenjanje boje (normalno, toplo i hladno) i intenziteta svjetla. U osnovi jednak je i tronožac na kojem svjetlo stoji – materijalom, načinom sastavljanja i otvaranja, isti su i ''leptirići'' za podešavanje... Razlika je ipak u visini – onaj koji smo naručili iz Kine u visinu ide do 55 centimetra, plus 26 cm promjera svjetlosnog koluta. Dakle, ukupno 81 cm. Svjetlo sa stalkom kupljeno u Hrvatskoj u visinu, zajedno sa svjetlosnim kolutom od 26 cm, ide 210 cm.

Jednak je prekidač, vijci, zglobovi, rasvjetni kolut... Foto: Marko Prpic/PIXSELL

No, ono stoji 25,99 eura i prilikom naše potrage to je bilo najjeftinije svjetlo s nekim konkretnim stalkom koje smo u Hrvatskoj uspjeli pronaći. Za jedno svjetlo kupljeno u Hrvatskoj mogli smo dobiti dva iz Kine – naravno, ako nije presudna visina stalka, ovisno o tome za koju se namjenu kupuje. Kad smo vidjeli razliku u visini dva kupljena stalka, ponovno smo pretražili kineski web shop i za 14 eura pronašli smo svjetlo na stalku koji se može istegnuti do 140 cm. No, to nije proizvod potpuno jednak ovome kupljenome u domaćoj trgovini pa ćemo se sada zadržati na naša dva kupljena proizvoda.

Svjetlo iz Zagreba također smo preuzeli u dvije kutije – u jednoj je bio osjetljivi svjetlosni kolut, u drugoj metalni tronožac. Kutija s tronošcem bila je jače zgužvana nego ona na kojoj je pisalo da je doputovala iz Kine. No, ni na kutiji preuzetoj u Zagrebu nije se spominjala Hrvatska. Na tom proizvodu nigdje ne piše ni tko je proizvođač. Navodi se jedino uvoznik za Sloveniju. Artikl smo preuzeli sami, a da smo htjeli da nam ga dostave, dostava bi iz Zagreba na adresu u Zagrebu ili okolici Zagreba stajala 2,99 eura. U kutiji je bila uputa za upotrebu, no za krivi proizvod. U toj se uputi objašnjava kako se pametni telefon spaja s daljinskim upravljačem svjetla. Svjetlo koje smo mi kupili nema daljinski upravljač. Sastavili smo ga lako kao i istovjetno svjetlo iz Kine. Jednako je i funkcionalno: (isti) prekidač s tipkama za paljenje, gašenje, izbor između tri boje i tri intenziteta svjetla, rotacijska glava koja omogućuje da se svjetlost usmjeri točno tamo gdje je potrebno. I jedno i drugo svjetlo za rad trebaju napajanje, pa ih treba uključiti ili u prijenosno računalo ili u powerbank ili utičnicu s adapterom 220 (nije uključen).

Sve u svemu, zgodan proizvod, bilo da želite snimati sebe, druge ili neke predmete, ili vam treba dodatna rasvjeta za obavljanje nekog posla. Nakon više tjedana korištenja i jednog i drugog svjetla, te njihova neprestanog sastavljanja i rastavljanja, oba proizvoda i dalje rade besprijekorno. Ništa se nije ni pokvarilo ni rasklimalo, iako smo oko toga u početku bili skeptični budući da nijedan stalak na prvu čvrstoćom nije ulijevao povjerenje. Stoga, ako visina teleskopskog stalka nije presudna, boljom kupnjom smatramo svjetlo koje je naručeno iz Kine, tim više što je i ovo drugo zapravo kineski proizvod. Kako to znamo, s obzirom da nismo dobili ni uputu niti je igdje naveden proizvođač? Na internetskim stranicama trgovca više je fotografija tog proizvoda. Na jednoj od njih u pozadini se nalazi i kutija – s kineskim slovima.

