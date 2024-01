Je li povoljniji Temu ili AliExpress: Isti artikl u ovoj je trgovini čak 158,6% skuplji

Kineska online trgovina Temu u zadnje je vrijeme pravi hit, zahvaljujući niskim cijenama proizvoda svih kategorija, od kozmetike, preko odjeće i obuće, do konkretnih kućanskih aparata. Korisnici-kupci isticali su kako su gotovo svi artikli povoljniji na stranici Temu, nego na AliExpressu, donedavnom vladaru svijeta povoljne internet trgovine. K tome, Temu daje besplatnu dostavu, a besplatan je i povrat proizvoda za koje se po dolasku pokaže da ipak nisu ono što je kupac želio. No, ne predaje AliExpress tron tako lako! Sad je i on krenuo s besplatnom dostavom za veliku većinu proizvoda, a znatno je spustio i cijene. Usporedbom cijena jednakih proizvoda na Temu i AliExpressu utvrdili smo da su trenutačno neki proizvodi povoljniji na jednom, neki na drugom shopu, a razlike znaju biti ozbiljne. Konkretno, na AliExpressu Balashov multifunkcionalni usisavač s HEPA filtrom stoji 21,65 eura, a isti taj usisavač Temu nudi po 55,98 eura. I to je najveća razlika u cijenama na koju smo u sklopu ovog istraživanja naišli - 34,33 eura, odnosno Temu ima čak 158,6% veću cijenu tog usisavača nego AliExpress. Obje ponude podrazumijevaju besplatnu dostavu, ali Temu će vam danas naručeni paket isporučiti između 5. i 12. veljače, a AliExpress do 19. veljače. Temu za sve omogućava besplatan povrat, kod AliExpressa to varira od proizvoda do proizvoda te ovisi i o tome vraća li kupac artikl jer je neispravan ili se samo predomislio. Što se carine tiče, obje tvrtke većinom rade preko Mađarske. Dakle, paket vam u konačnici dolazi s mađarskom poštanskom naljepnicom. No, AliExpress na svojim stranicama ipak upozorava da je moguć dodatan trošak carine u zemlji kupca, ako je u EU.

Usporedili smo cijene u web trgovinama AliExpress i Temu Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Vratimo se na konkretne proizvode. Na usisavaču je razlika u cijeni bila najveća, logično je da je veća što je i cijena artikla veća. Tako UV lampa za geliranje noktiju – ista je u ponudi u obje internet trgovine – na Temu stranici stoji 4,87 eura, a na AliExpressu je 2,41 euro (6,01 euro prije sniženja). No, Temu će lampu poslati besplatno, s obećanom dostavom između 3. i 12. veljače, a kod AliExpressa je to dodatnih 3,12 eura za dostavu 23. ožujka ili dodatnih 5,09 eura za dostavu do 22. veljače. Kad zbrojimo cijenu artikla i dostave – ovdje je Temu povoljniji. Par (istih) unisex čarapa s likom klauna Temu nudi po 1,49 eura, uz besplatnu dostavu između 3. i 12. veljače. AliExpress za njih traži 2,17 eura, također uz besplatnu dostavu – 25. ožujka. Mini prijenosni bežični zvučnici u retro stilu također su u ponudi u obje internet trgovine: na Temu je uz bijeli istaknuta cijena od 9,71 eura (besplatna dostava, 5-12.2.), a na AliExpressu on stoji 8,85 eura (besplatna dostava, do 19.2.). Prijenosni mini sokovnik, koji se puni putem USB kabla, s dodatnom čašom s poklopcem u Temu trgovini stoji 9,67 eura ako je plave boje, 23,98 eura ako je rozi. Dostava je besplatna, paket stiže između 5. i 12. veljače. Na AliExpressu plavi košta 9,31 euro, rozi 9,80 eura. Uz plavi valja platiti 1,99 eura za dostavu, dok je ona za rozi besplatna. Paket stiže do 19. veljače.

Crveno-crne tenisice za trčanje (asociraju na Adidasove, ali nisu Adidas), na AliExpressu su 13,70 eura, uz besplatnu dostavu (do 19. veljače). Temu iste nudi po 13,41 euro, ali navode da će ih besplatno dostaviti između 3. i 12. veljače. Zakasni li paket (isto vrijedi za sve Temu narudžbe), kupac će dobiti 5 eura na svoj račun. Tople papuče-kravice na AliExpressu su 7,33 eura, prejeftine su za gratis dostavu pa na to treba dodati još 1,99 eura, a paket možete očekivati do 19. veljače. Iste papuče, iste veličine, u Temu shopu stoje 5,47 eura, besplatno bi trebale biti dostavljene između 3. i 12.2. Ručnu drobilicu leda, kojom smrznuti sok ili slično možete samljeti u ledeni desert, Temu cijeni 16,48 eura, a isti je proizvod, istog izgleda, dimenzija, materijala, na AliExpressu 32,29 eura i dostavu treba platiti 0,71 euro. Preko AliExpressa, na drobilicu ćete čekati 9 do 18 dana duže nego naručite li u Temu shopu.

Mini ovlaživač zraka na Temu stranici stoji 1,49 eura, uz besplatnu dostavu. Isti na AliExpressu košta 1,57 eura, također uz besplatnu dostavu, ali trebao bi vam stići par dana kasnije. Kuhinjska vaga-žlica na AliExpressu je 0,46 eura, a valja platiti i 1,99 eura (besplatna je za artikle skuplje od 9,41 euro). Ista takva na Temu stoji 3,37 eura ako je crna, 4,72 eura ako je bijela – uz besplatnu dostavu. Dakle, već je ova analiza cijena na deset proizvoda pokazala da je Temu jači kod dostave – brži je te su uvijek besplatni i dostava i povrat – no cijene variraju. Valja pogledati obje internet trgovine jer nešto je povoljnije na AliExpressu, nešto u Temu trgovini. Od ovih deset proizvoda, s uračunatom poštarinom, tri su povoljnija na AliExpressu, sedam na Temuu, od čega je kod dva proizvoda (mini sokovnik i tenisice) Temu tek 'za dlaku' jeftiniji. U ovoj borbi internet trgovačkih divova kupac može profitirati usporedi li cijene na oba mjesta.