Promijenili ste mobitel? Istražili smo koliko vremena i novca treba da ponovno pokrenete mobilno bankarstvo

Promijenili ste mobitel i sad kreće patnja instalacija svih aplikacija od čega je svakako najgore ponovno pokretanje m-tolkena. Naučeni ste sve plaćati preko mobitela, ne možete potvrditi niti jedno plaćanje, režije čekaju, a zli tinejdžeri očekuju džeparac na Revolutu. Ponovno pokretanje mobilnog bankarstva meni se činilo kao prvi krug pakla. Ili možda to i nije tako strašno. Ja sam, spletom nesretnih okolnosti, cijeli ovaj postupak napravila dva puta unatrag pola godine, a ovo su moja iskustva. Krenut ću od najlakše opcije, a to je – Revolut. Dakle, za Revolut je dovoljno da skinete aplikaciju, upišete svoj broj mobitela ili mail i potvrdite istu staru lozinku. Zatim će vas tražiti da preko njihove aplikacije skenirate lice i to je to. Kao da se nikada ništa nije dogodilo – svi vaši podaci su ponovno tu i aplikacija momentalno normalno radi. Imam još i mobilno bankarstvo od RBA, Addiko banke, Zabe, Diners koji spada pod Erste te Keks pay.

Prije nekoliko dana sam slučajno razbila mobitel, iako sam novi kupila prije pola godine i tada sam također prolazila cijelu 'muku'.

Revolut sam i tada prvi instalirala, potom Keks pay čija je logika otprilike ista – traži vas OIB i osobne podatke te je sve gotovo za par sekundi. Diners je nešto zahtjevniji, uz osobne podatke traži scan osobne i to često morate ponavljati jer – ne valja svjetlo, premutno, pa se smrzne, a slična je i situacija na scanu lica. No, sve u svemu, relativno je jednostavno vratiti sve podatke i pristup. Iako, vjerujem da nekome tko je prosječno digitalno pismen, to i nije tako jednostavno i možda bi odustao na prvom zamrzavanju ekrana. Sljedeća za instalaciju bila je Zaba, odnosno njen m-tolken. Meni je to iznimno bitno jer mi je vezana uz business karticu i dosta troškova moram odobriti preko same aplikacije. Od banke sam zatražila ključeve putem maila, odgovor sam dobila za manje od jednog sata. U međuvremenu je, pretpostavljam, došao i aktivacijski ključ, no kako sam ugasila aktivan zamjenski mobitel i prebacivala se na novi, vjerojatno je drugi ključ nestao u bespućima interneta i tog postupka. Sutradan sam sve ponovila i sve smo sredili za čas. Dovoljno je ukucati oba ključa, staviti svoj PIN i sve radi.

Prilično jednostavno bilo je i s Addiko bankom. Nazvala sam na besplatni telefon 08001414, dobila ljubaznu djelatnicu koja me tražila oib i broj osobne iskaznice, provjerila moje osobne podatke te mi rekla da mi je aktivacijski ključ na mailu, a drugi ključ stiže SMS-om. Čim sam prekinula poziv uistinu su me čekali ključevi na mailu i SMS-u i sve je sređeno za čas. Čisto za usporedbu, prošle sam godine tri puta zbog toga išla u banku i tek je iz trećeg pokušaja sve radilo. Ljubazna službenica mi je tada svaki put rekla da će mi sve stići na mail, ali ne nužno odmah već unutar 24 sata. I tako dva puta. Treći put se nisam dala iz banke, pomalo na rubu svađe, pa smo sve riješile na licu mjesta. S obzirom da me prva dva puta primila ista osoba, moguće da je problem bio u njoj.

RBA se, na moje iznenađenje, pokazao kao najveća komplikacija. Preko telefona ne može ništa, ali imaju opciju da preko video calla sve sredite, na što su me i uputili telefonski uz obećanje da sve savršeno radi. Lani sam to pokušala, nikad se nisam pomaknula od prvog koraka jer čim bih stisnula tu opciju ništa se ne bi događalo. Ovaj put sam čak došla do sljedećeg koraka – upisala sam neke svoje osobne podatke, no nakon toga me aplikacija izbacila van. I tako nekoliko puta. Oni su me ovaj put jedini natjerali da odem do banke. Realno, sve je prošlo glatko. Na mail sam dobila jedan, na SMS drugi ključ, ali jedino oni nisu imali opciju da to nekako drugačije odradim. I zaposlenici banke su mi rekli da tu video aktivaciju uspješno odradi jedan od 20 korisnika jer s funkcionalnošću naprosto nešto ne štima. Kod njih mi je i mala komplikacija bila što nisam imala aktivan mail na mobitelu pa sam, da bih došla do ključeva, prvo to morala srediti stojeći na šalteru. Ok, to je ipak do mene jer nakon što sam preuzela mobitel nisam odmah složila i svoj mail. Kada se sve zbroji i oduzme sve račune sam vratila u pola sata, ako izuzmemo fizički odlazak u samo jednu banku. I za kraj, nitko vam to ništa od toga ne naplaćuje. Za sada.