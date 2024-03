FOTO Od 32 do čak 47 posto tune: Čega sve ima u paštetama iz dućana i zašto im se okusi tako razlikuju

Osobno nisam baš fanatik kad je zdrava hrana u pitanju, ali nastojim (koliko se može) izbjegavati procesuirane namirnice. Zaobilazim tako i paštete, jedinu koju ponekad pojedem je ona od tune. Nedavno mi je pod nož (pod kruh? pod zub?) slučajno dospjela jedna koju inače ne jedem i začudila sam se koliko je različit okus od onih koje inače kupujem. I tekstura se razlikovala od onih na koje sam navikla. Kako je moguće, ima li u njoj više ili manje ribe i kakav je omjer ostalih sastojaka? I uostalom, čega sve ima u paštetama od tune? Kupila sam ih potom pet da još jednom provjerim razlikuje li im se okus i zašto je to tako. Dojam me nije prevario. Tri koje sam probala, Argeta, Gavrilović i Podravkina Eva, više manje su slične, izgledom i približno okusom, one su prave industrijske, rekli bismo standardne, i teško im je naći neku veću zamjerku. I količina ribe im je ista, 32 posto. Nijanse u okusu mogu zahvaliti 'malim tajnama' u receptu, poput dodatka luka ili ribljeg temeljca, graškova škroba, sušenog češnjaka ili koncentrata rajčice.

Neke tune su iskočile. Po okusu i po udjelu tune.

1. Rio Mare: 2,19 eura/100 g

Mogli bismo reći, ovo je stvarno klasik među brendovima kad su prerađevine od tune u pitanju. I razumijem zašto ovu paštetu vole. Pakiranje je najpraktičnije, u tubi iz koje izlazi masa nježne boje i teksture. Meka je i na dodir. No treba mi nekoliko zalogaja da se priviknem na okus koji je, za moj pojam, malo preintenzivan, slan. Ipak, nekoliko dana kasnije još mi stoji u frižideru (ambalaža se još jednom pokazala kao pun pogodak) i uzimam je ponovo. Kruh se lijepo 'tapka' u njoj.

Ovo je ujedno uvjerljivi pobjednik kad je udio tune u pitanju, ima je čak 47 posto. Sastav je jednostavan, nema tu previše filozofiranja. Nakon tune slijedi voda, zatim kukuruzno ulje, škrob od riže, aroma (ne piše koja), i sol. Nje ima 2 grama. Ukupno je na 100 grama 237 kalorija.

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

2. Argeta: 2,15 eura/95 g

Ok, da budemo iskreni, i Argeta je na vrhu omiljenih pašteta od tune. Barem na našem tržištu. I nerijetki prizor čak i na radnim mjestima kad treba između sastanaka na brzinu nešto strpati u usta. Dovoljno lagana i dovoljna zasitna za brzi zalogaj. Ni sad nije razočarala, slana i začinjena koliko treba, ništa u okusu ne dominira i ne odvlači pažnju. Ili kako bi rekli na kulinarskim emisijama, dobar balans, okus se čini pun i zaokružen. A opet, kao da sadrži nešto što je malo odvaja od ostalih. Možda je stvar u dugom popisu namirnica?

Jer, daleko od toga da ima najviše tune, sadrži 32 posto kuhane ribe, ali ima dodataka koji na ostalim deklaracijama nisu navedeni, poput luka ili koncentriranog ribljeg bujona. Nakon tune, druga na popisu namirnica je voda, a od ostalih tu je još nekoliko vrsta biljnih ulja, 3 posto mliječnih bjelanačevina, krumpirov škrob, sojino brašno, sol i začini, ekstrakti začina i začinskog bilja, ekstrakt kvasca i ekstrakt paprike. No ako ste na dijeti, možda je bolje da je zaobiđete. Najkaloričnija pašteta, s čak 319 kalorija na 100 grama. U toj gramaži je i 0,93 grama soli.

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

3. Gavrilović: 1,59 eura/100 g

Dobrodošla promjena je što u pakiranju ima 100 grama. Lijep dizajn, ali sama konzerva malo podsjeća na one starinske paštete i na tren sam opet u školskoj kantini, još mi samo fali malo čaja u limenoj šalici. Hoće li ovo biti moj Madeleine kolačić? Možda malo pretenciozno za paštetu, saberem se. Okus stvarno nije loš. Prvi put je jedem i pristupam joj s blagom predrasudom. Gavrilović jest poznat po svojim paštetama, no pitam se znaju li pogoditi s tunom. Odgovor je da. Sama pašteta je maziva. Okus mi je sasvim u redu, mogla bih je uzeti još koji put. Ugodno iznenađenje. Jako dobar omjer cijene i kvalitete.

I ovdje je popis sastojaka poduži.

Također sadrži 32 posto tune. Iduća po količini među sastojcima i ovdje je voda, zatim suncokretovo ulje, kukuruzni škrob, bjelančevine mlijeka, graškov škrob, bjelančevine jaja, kuhinjska sol, začini i ekstrakti začina, šećer, ali i E-415. Ovaj E broj je ksantan guma, umjetni zgušnjivač koji je koristi kao sredstvo za želiranje i stabilizator koji se dobiva fermentacijom kukuruznog šećera. Od E brojeva tu je i pojačivač arome E-621, odnosno natrijev glutaminat. Sadrži i sušeni češnjak te koncentrat rajčice. Na 100 grama ima 280 kalorija te 0,9 grama soli.

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

4. Eva: 1,39 eura/95 grama

Ne treba puno pisati o Evi kad su ribe u pitanju. Generacije su odrasle uz njihove skuše i sardinice. Pašteta je još jedna maziva. Okus mi je pomalo blag. Pod nožem kao da je praškaste teksture, nije toliko kremasta kao ostale. Masa iz konzerve lako izlazi i na dnu ništa ne ostane. Solidna klasična pašteta iz trgovine.

Na popisu sastojaka prva je voda, a zatim 32 posto tune. Tu su i suncokretovo ulje i mliječne bjelančevine, sojino brašno, škrob, sirutka u prahu, sol, začini i ekstrakti začina i modificirani škrob. Ima 286 kalorija i 1,1 gram soli na 100 grama.

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

5. Adria: 1,39 eura/95 grama

Malo nepraktična ambalaža, s poklopcem koji ne klizi nego se baš otvara kao prava konzerva. Poslije se ne da zatvoriti. Ali ovaj proizvod vjerojatno ni nije namijenjen da ga se jede u više navrata, a i usput razmišljam kako smo kao potrošači postali razmaženi pa nam i ovakve sitnice upadaju u oči. Sama pašteta je najkonkrektnije, guste teksture, onako prava, "težačka". Ne klizi po kruhu kao ostale. I okus je drugačiji, dosta je mesnat. Svakako moj pozdrav za jedinstvenost. Iako ne kao Rio Mare, ali sadrži više tune od prethodne tri, 34 posto. Dalje deklaracija redom navodi: voda, nekoliko vrsta biljnih ulja, mliječne bjelančevine, laktoza, sojino brašno, škrob, sol, aroma, bjelanjak, koncentrat rajčice, bijeli luk, šećer, ekstrakt paprike kao bojilo, začini i ekstrakt začina te zgušnjivač ksantan guma, odnosno E-415 kojeg ima u Gavrilovićevoj pašteti. U 100 grama je 288 kcal i 1,24 grama soli. I mala napomena proizvođaču, popis sastojaka užasno se teško čita, sitnim slovima u dugačkoj kobasici teksta.

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

* stavovi izneseni u ovom tekstu su neovisna mišljenja ljudi koji su sudjelovali u analizi i nisu službeni stav Večernjeg lista