Tiha opasnost koju brojni vozači zanemaruju dok nije prekasno: Ovo treba redovito provjeravati na autu

Gume su jedna od najvažnijih sigurnosnih komponenti na svakom vozilu jer predstavljaju jedinu vezu između automobila i ceste. Ipak, unatoč toj činjenici, pravilno održavanje tlaka u gumama često se zanemaruje, iako upravo taj faktor izravno utječe na stabilnost vozila, učinkovitost kočenja i ukupnu sigurnost u vožnji, ali i na potrošnju goriva, piše Autoportal.

Preporučeni tlak u gumama nije proizvoljna smjernica, već rezultat preciznih inženjerskih izračuna koje proizvođači određuju tijekom razvoja vozila. U obzir se pritom uzimaju masa vozila, raspodjela opterećenja, dimenzije guma i karakteristike ovjesa. Svako odstupanje od tih vrijednosti narušava ravnotežu vozila, smanjuje učinkovitost sigurnosnih sustava poput ABS-a i ESP-a te povećava rizik od gubitka kontrole u kritičnim situacijama.

Iako su moderni automobili opremljeni sustavima za nadzor tlaka u gumama (TPMS), oni služe prvenstveno kao upozorenje kada tlak već padne ispod sigurne razine. To znači da optimalni uvjeti vožnje u tom trenutku više nisu zadovoljeni. Upravo zato stručnjaci savjetuju redovitu ručnu kontrolu tlaka, barem jednom mjesečno, kao i prije duljih putovanja ili većeg opterećenja vozila, uz korištenje tvornički propisanih vrijednosti.

Tlak u gumama pritom nije konstantan, već ovisi o temperaturi i uvjetima vožnje. Pad temperature može značajno smanjiti tlak, dok se tijekom vožnje on povećava zbog zagrijavanja zraka unutar gume. Zbog toga se preporučuje mjerenje tlaka na hladnim gumama, kako bi se dobila točna vrijednost i izbjegla pogrešna procjena.

Vožnja s preniskim tlakom povećava otpor kotrljanja i potrošnju goriva, ali i ubrzava trošenje guma, osobito na njihovim rubovima. Osim toga, vozilo postaje manje stabilno, sporije reagira na upravljač i ima duži zaustavni put. U ekstremnim slučajevima može doći i do pregrijavanja te pucanja gume pri većim brzinama.

S druge strane, previsok tlak smanjuje kontakt gume s podlogom, što negativno utječe na prianjanje, osobito na mokrim ili skliskim cestama. Takva situacija uzrokuje i neujednačeno trošenje, jer se najviše opterećuje središnji dio gaznog sloja, dok vožnja postaje tvrđa i manje udobna. Dodatni problem nastaje kada tlak nije jednak na svim kotačima. Takav disbalans može dovesti do nepredvidivog ponašanja vozila, osobito pri kočenju ili naglim promjenama smjera, čime se dodatno povećava rizik od nesreće.

Redovita provjera tlaka u gumama jedna je od najjednostavnijih, ali i najučinkovitijih mjera održavanja vozila. Osim što povećava sigurnost, pravilno napuhane gume smanjuju potrošnju goriva, produžuju vijek trajanja guma i rasterećuju druge mehaničke komponente.