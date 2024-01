S lica mjesta iz San Josea: Večernji donosi prve dojmove o Samsung Galaxy S24 Ultri

Je li to Samsung izveo potez iz Appleove torbe trikova: ostvariti zvučnu i blještavu premijeru novih top-mobitela iz Galaxy S24 serije bez puno velikih promjena i novosti? Otprilike tako mogao bi se nazvati Samsung Unpacked event u San Joseu prije nekoliko dana kada su na tržište lansirani Galaxy S24 Ultra, Galaxy S24+ i Galaxy S24. Nova linija izgledom je gotovo identična lanjskoj, a većina znatnijih promjena dolazi u softverskom dijelu i na valu značajki korištenja umjetne inteligencije. No to ne znači da seriju Galaxy S24 treba preskočiti, to su redom sve odlični uređaji, iako korisnici imaju pravo za visoku cijenu tražiti i najbolje komponente u svim aspektima. Galaxy S24 Ultra pametni telefon dostupan je u Hrvatskoj je po preporučenoj maloprodajnoj cijeni od 1,499.00 €, cijena Galaxyja S24+ kreće od 1,199.00 €, a Galaxyja S24 od 899.00 €. Pretprodaja u Hrvatskoj traje od 17. do 30. siječnja.

Galaxy S24 i Galaxy S24+ dizajnom su gotovo identični lanjskim izvedbama, samo sada stižu u novim bojama u matiranim verzijama. Imaju nešto veće baterije i još svjetlije zaslone koji su bolje zaštićeni od ogrebotina. Najviše dograđivanja doživio je Galaxy S24 Ultra čiji su rubovi kućišta sada od titanija umjesto od aluminija. Rubovi su sada posve ravni. Sva tri modela dolaze s novim Qualcommovim čipsetom Snapdragon 8 Gen 3 za Galaxy, a Samsung je i velikodušno obećao čak 7 godina osvježavanja sigurnosnih paketa za seriju Galaxy S24. Najveću promjenu na kamerama na novoj Ultri doživjela je telefoto kamera koja sada ima veliki foto senzor od 50 megapiksela (5x optički zum). To ćete najbolje osjetiti u zumiranju kraćeg i srednjeg dometa gdje bi sada i na deseterostrukom uvećanju fotografije trebale biti dosta oštrije i iskoristivije.

Dok sam isprobavao novu Ultru imao sam dojam da mi se kadar prilikom zumiranja svakako manje trese nego na ranijim verzijama. Tu su još glavna širokokutna kamera od 200 MP, ultra-širokokutna od 12 MP i dodatna telefoto od 10 MP (3x zum).

VEZANI ČLANCI

Poboljšane su i mogućnost snimanja u uvjetima slabije osvijetljenosti i na fotografijama i na videu. A to bi se trebalo odnositi i na zumiranje s više oštrijih detalja i kadrova u noćnim snimanjima. Nova Ultra bi trebala i bolje kompenzirati podrhtavanje ruku i nuditi oštrije širokokutne fotografije.

Samsung ima nove opcija za poboljšavanje i editiranje fotografija poput uklanjanja odbljeska pa čak i neželjenih objekata ili pomicanja nekih dijelova unutar kadra. Uz pomoć S Pen olovke ili prsta možete povući liniju oko osobe, zatim pritisnuti taj izrezani dio i pomaknuti ga drugdje na fotografiji – tako sam s jedne fotografije "izrezao" osobu na skateboardu i pomaknuo je u viši skok pa sam tako dobio atraktivniju fotografiju. Također, izrezao sam i posve izbrisao jedan stup sa strane. Može se debatirati koliko je editiranja i manipuliranja fotografijom u redu, ali to je na svakom korisniku da procijeni za sebe. Ono što Samsung radi s ovim fotografijama jest da im nakon svakog takvog mijenjanja automatski ugradi vodeni žig - malu ikonicu Galaxy zvjezdica u donjem uglu pa svi mogu doznati da je to fotografija mijenjanja u post produkciji. No, korisnik može tome i doskočiti ako želi - jednostavnim izrezivanjem tog dijela s fotografije... (iako će u metapodacima i dalje ostati informacija da je fotka mijenjana).

U suradnji s Googleom Samsung u Galaxy S24 seriji donosi neke zgodne AI usluge poput prevođenja u realnom vremenu u pozivima i chatovima. Također, demonstrirano je novo iskustvo atraktivne pretrage zaokruživanjem predmeta ili riječi.

Što se prevođenja tiče, nove usluge podijeljene su u tri osnovna dijela. Prvi dio je simultano prevođenje tijekom telefonskog poziva. Ovo sam imao priliku isprobati uživo i prvi dojam nije najbolji jer najprije zamijetite kašnjenje glasovnog odgovora što može biti nepraktično. Također, automatizirani odgovor je nekako pretih pa sam više pratio tekstualnu verziju prijevoda na moj glasovni upit. Ovu uslugu aktivirate putem integrirane aplikacije za uspostavljanje poziva. Potrebno je prvo aktivirati zvučnik, a potom izabrati značajku "Live translate". Kad se poziv uspostavi osim glasovnih odgovora dobivate i tekstualni zapis vašeg upita, kao i odgovora, na oba jezika. Treba istaknuti da je ova usluga, što se tiče serije Galaxy S24, za sada dostupna na 13 jezika (engleski, korejski, španjolski, njemački, japanski...).

No ono što već funkcionira brzo je Galaxy prevoditelj ("Interpreter"). Dobijete podijeljeni ekran namijenjen za brzi prevođeni razgovor između dvije osobe koje stoje jedna pokraj druge – svatko s jedne strane mobitele izgovara svoje rečenice, a Galaxy AI prevoditelj odmah ispisuje prijevod, i to dosta dobro hvata i prevodi. Super je što ova usluga radi i kada niste spojeni na internet i kada imate isključene mobilne podatke. Dakle, možete je koristiti i u avionu i tako razgovarati s nekim strancem čiji jezik ne poznajete.

Treća stavka je značajka "Chat Assist" koju možete aktivirati unutar drugih aplikacija, a pomaže vam u prijevodu poruka pa čak i u usavršavanju tonova razgovora, bilo da želite nešto na brzinu prevesti u formalnijem tonu ili poslati neku otkačenu poruku prijateljima. AI ugrađen u Samsung tipkovnicu također može prevoditi poruke, e-poštu i više u stvarnom vremenu na 13 jezika. Samsung je ostvario i posebnu suradnju s Googleom te prvi put donosi uslugu "Circle to Search" – zaokruži za pretragu.

Dugim pritiskom na početni gumb možete kružiti, označavati, bilježiti ili dodirivati bilo što na zaslonu. Ako vidite neku zanimljivu znamenitost u pozadini objave vašeg prijatelja na društvenim mrežama ili iznenađujuću zabavnu činjenicu na YouTube Shorts, možete brzo saznati više – bez napuštanja aplikacije u kojoj se nalazite. Pojednostavljeno rečeno – možete zaokružiti nešto na fotografiji i odmah dobiti rezultat Googleove pretrage o tom pojmu. Recimo, fotkali ste nekoga tko nosi zanimljive tenisice – zaokružite S Pen olovkom tenisice na fotki (možete to učiniti i prstom) i dobit ćete rezultat pretrage koje su to tenisice, koja im je cijena i gdje se mogu nabaviti. Kad sam to isprobao s jaknom, nije baš bilo precizno, ali pronađena je vrlo slična jakna.

Nije sad ovo neka revolucionarna značajka, Google odavno ima Google Lens aplikaciju koja je preteča značajke "Circle to Search", ali stvarno izgleda zabavno koristiti zaokruživanje po fotografiji. Funkcionira brzo, efektno izgleda i daje korisne rezultate. Kako su mi iz Googlea dodatno pojasnili, ovo nije samo klasično aktiviranje tražilice, nego kombiniranje tražilice i alata poput Googleovih generativnih AI Geminija i Barda koji daju širu pogled na temu o kojoj se komunicira i neki suvisli sažetak tema i podataka koji vas zanimaju.

VIDEO Zaokruži i pronađi: Kako funkcionira nova atraktivna pretraga