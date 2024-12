Renaultova atraktivna SUV coupe perjanica oduševljava stilom, prostranošću, udobnošću i efikasnim hibridnim pogonom

Koje li simbolike, nova perjanica francuskog proizvođača automobila koja je ljetos stigla u Hrvatsku zove se Rafale. Da, baš poput borbenih aviona koji su proljetos stigli u Hrvatsku. Dakako, iz Francuske.

Rafale je veliki SUV coupe D segmenta koji u svojoj ponudi imaju samo rijetki proizvođači, prvenstveno oni iz premium segmenta, poput njemačkog luksuznog trolista. Na tu se kartu sada upisao i Renault, a Rafale zaista izgleda impresivno, pogotovo uz luksuznu opremu Esprit Alpine kojom je bio opremljen testni primjerak koja donosi mnoge vizualne dodatke na karoseriji i u unutrašnjosti. No, to čak nije ni najprestižnija oprema, u ponudi je još bogatiji paket Esprit Atelier.

Rafale s dužinom od 471 cm i međuosovinskim razmakom od 274 cm, istovjetnim kao i kod novog Espacea, te nudi zavidnu prostranost u atraktivnom dinamičnom, pa čak bismo i rekli sportskom pakiranju. Blago povišena karoserija, konstruirana po uzoru na fastbackove i zaštićena sjajnocrnim elementima vrlo je atraktivna, a u i isto vrijeme trendovski podignuta. Zapravo, iz kojeg god kuta pogledate, Rafale izgleda sjajno, a takve su bile i reakcije ljudi.

Foto: Mladen Milčić



Zbog savršeno zakrivljene krovne linije koja se ne prekida u razini stražnjeg vjetrobranskog stakla, putnici u drugom redu mogu uživati u izdašnom prostoru za glavu, dok za noge ima mjesta kao u prostranom Espaceu, čak 30,2 cm u visini koljena. No, za razliku od Espacea, Rafale dolazi samo uz pet sjedala, vrlo komfornih te uz prtljažnik koji prima 535 litara.

Ništa manje atraktivna nije ni high-tech unutrašnjost Rafalea. Trendovski, dolazi uz reciklirane materijale i uz umjetne kožne presvlake, a armaturna ploča obogaćena je elementima kao što su ukrasni kamen škriljevac ili pluto. Digitalna instrumentna ploča OpenR sastoji se od dvostrukog zaslona u obliku slova L koji uključuje: 12,3-inčni vodoravni TFT zaslon instrumentne ploče te 12-inčni okomiti dodirni zaslon na središnjoj konzoli. Kao u svim novim Renaultima nudi Google funkcije pa je sinkronizacija s pametnim telefonima vrlo jednostavna i fluidna.

Foto: Mladen Milčić



Rafale je velik i prostran, no fascinantno je koliko je okretan. Za upravljačem smo se osjećali kao da vozimo mali gradski auto poput Clija, a razlog je što je opremljen najnovijim sustavom upravljanja četirima kotačima 4Control Advanced, koji pri manjim brzinama okreće stražnje kotače u suprotnom smjeru od smjera okretanja prednjih, do kuta od najviše pet stupnjeva. Time se postiže okretnost, a krug okretanja skraćuje se na samo 10,4 m, kao kod gradskih auta. Pri većim brzinama stražnji se kotači okreću u smjeru prednjih, do jednog stupnja, poboljšavajući stabilnost. Sve to, uz multilink stražnji ovjes daje užitak u vožnji, kako u gradu tako i na otvorenoj cesti i na autocesti, a pritom je udobnost zaista vrhunska, osim na udarnim rupama zbog 20" kotača.



Rafale stiže uz hibridni pogon, takozvani puni hibrid koji kombinira 1,2-litreni trocilindarski benzinski turbomotor sa 130 KS i 205 Nm i dva elektromotora koji energiju crpe iz baterije kapaciteta 2 kWh, uz ukupnu snagu sustava od 200 KS. Do stotke stiže za 8,9 s, a maksimalna brzina je 180 km/h. Kretanje je uvijek samo na struju, vrlo glatko i bešumno i brzina se razvija linearno. Za prijenos snage zadužen je automatski dog-clutch mjenjač s više načina rada (dva stupnja za elektromotor i četiri za termički), koji također uglavnom radi neprimjetno, osim kod vrlo naglog ubrzanja, kad na trenutak zastane, ali potom žustro vraća snagu na kotače.

Sve to skupa djeluje ugodno u vožnji. Potrošnja je sjajna, automobil mase 1650 kg trošio nam je prosječno ispod 6,5 l/100 km, dok u gradu može bez problema i ispod 6 l/100 km.

Cijena Rafalea kreće od 44.990 eura uz već bogatu opremu techno, dok uz testiranu esprit Alpine iznosi 49.990 eura.