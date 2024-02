Rimac se pohvalio: Ovo je prvi Hrvat koji je kupio Neveru, za 'superjurilicu' dao najmanje 2 milijuna eura

UDAR PO DŽEPU

Ovo se neće svidjeti vlasnicima SUV-ova: Njemački grad slijedi primjer iz Pariza

Naknade za godišnje karte bile su do nedavno pod saveznom vladom, no to je sada u nadležnosti na savezne države. Vlastitom državnom uredbom Rhineland-Pfalz je sada omogućio općinama da izdaju vlastite propise o naknadama što gradska uprava Koblenza sada koristi