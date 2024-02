Pred fašnik: traže najbolji kostim, dobiju infekciju amebom

Budući da fašnik ‘pada’ na utorak, 13. veljače, a karnevali kreću 10 do čak 40 dana ranije – onaj u Samoboru, primjerice, počinje danas, u petak 2. veljače – zadnji je trenutak da se pobrinete za masku. Naravno, namjeravate li biti dio fašničkog ludila. Kako je najbolja maska ona u čijoj se pripremi vodilo računa i o najmanjem detalju, valja po trgovinama potražiti ne samo odjeću, već i šminku, periku, leće… Leće?! Da, leće u boji mogu se za nešto manje od deset eura kupiti u lancu trgovina koji nudi artikle širokog spektra, rekli bismo ‘od igle do lokomotive’, ali u praksi je to od igle, preko odjeće i opreme za kupaonicu pa do alata i opreme za kućne ljubimce. Ne sporimo, može to biti praktično, naći toliko različitih stvari na jednom mjestu, i još po povoljnijim cijenama, ali ne čini nam se primjerenim da pomagalo koje se stavlja direktno na oko, za što je potrebno i malo spretnosti te puno higijene, može, primjerice, samostalno kupiti dijete i prljavim ga rukama pokušati staviti na oko.

Kažemo pokušati, jer nije rečeno da će taj pothvat i polučiti uspjeh. Naime, kako bismo provjerili može li svatko nositi (svaku) leću, ali i kakve opasnosti vrebaju od naizgled zgodne ideje mijenjanja boje očiju – bilo za fašnik, bilo općenito zbog želje za promjenom – kupili smo jednodnevne leće u boji. Oči trebam, ne bih s njima riskirala, pa sam umjesto za lećama iz trgovine artiklima širokog spektra posegnula za lećama iz trgovine specijalizirane za dioptrijske naočale i leće, a u ponudi su im i nedioptrijske leće u boji. Odabrane leće, jednodnevne, platili smo 6,50 eura, s dostavom 9,49 eura. Leće iz trgovine, s police s karnevalskim dodacima, mogu se koristiti tjedan dana i stoje 9,28 eura. Obje dolaze u istovjetnim pakiranjima, plastičnima s malo čvršćom folijom koju valja strgnuti da se dođe do leća u otopini. Kad se taj paketić otvori, ne može se ponovno zatvoriti. Dok to nije problem kod leće namijenjene da se baci nakon što ju taj dan nosimo, kod ove koja bi negdje trebala stajati tjedan dana, da se koristi višekratno, može biti problem.

Prije stavljanja leća pokušala sam pročitati upute no one su tako sitno tiskane – na oba promatrana paketa - da preostaje samo pomoći si skicama koje pokazuje na koju stranu okrenuti leće. No, samo iz njih nisam uspjela zaključiti kako namjestiti leće, to mi je pojasnila dr.sc. Tamara Kralj, dr.med. specijalist oftalmologije i optometrije, uz napomenu da tako i treba biti – stručna osoba prije korištenja leća trebala bi vam objasniti kako leće staviti, izvaditi i kako ih održavati.

Prije prvog (pokušaja) stavljanja leća valjalo bi posjetiti oftalmologa ili barem otići u optičarsku radnju na pregled, da stručnjak utvrdi možete li uopće nositi leće i, ako možete, da vam objasni kako se stavljaju, vade i na što treba paziti. Kratke upute otisnute minijaturnim fontom slova u praksi ne pomažu. Ako jeste podobni za leće i nakon što vam netko objasni kako s njima rukovati, dalje ih možete naručivati online. Za sigurnost svog oka, svog vida, isplati se pregled platiti 40-50 eura, koliko će vas stajati kupite li u toj optici odmah i leće.

- Ljudi bez iskustva s lećama najčešće leće stave na krivu stranu. Potom, umjesto da kupe otopinu za leće, stave ih u običnu vodu. Najgore što se može desiti je da dobijete infekciju amebom koja se može naći u toploj ustajaloj vodi, npr u bazenu, jer ona može preživjeti i u kloriranoj vodi. Zato se u bazen ne preporuča ulaziti s lećama. Dakle, osim u slučaju jednodnevnih leća koje se po skidanju bacaju, uz mjesečne ili trajnije leće trebate i kutijicu i otopinu za leće – pojasnila je dr.sc. Tamara Kralj, dr.med. specijalist oftalmologije i optometrije.

Ljudi bez iskustva s lećama najčešće leće stave na krivu stranu Foto: Sandra Mikulčić

Kutijica i otopina neće automatski stići uz online naručene leće, niti one iz obične trgovine imaju kutijicu u kojoj ih možete čuvati. Na to morate računati. No, nije to jedini problem. Kupljena leća može biti premala ili prevelika za oko, dakle neodgovarajućeg dijametra, ili može biti neodgovarajuća zakrivljenost rožnice (bc podatak kod naručivanja leće). Ako zakrivljenost ne odgovara, leća će grebati oko. U većini slučajeva, standardna će leća odgovarati, no ima i onih kojima neće.

- Ako je leća prevelika, šetat će po oku, što može rezultirati oštećenjem rožnice. Obojani dio leće može ulaziti u vidno polje. Navečer se zjenica raširi pa obojani dio ulazi u vidno polje, čak ako ranije i nije ulazio. To smeta u vožnji. Bolje je leće u boji naručivati preko službenih stranica koje u ponudi, uz nedioptrijske leće u boji, imaju i dioptrijske. Trgovine robom širokog spektra, gdje uz leće možete kupiti i punjač mobitela, tepih, igračku za kućnog ljubimca, nisu najsigurnije mjesto za kupnju leća, jer uvijek postoji mogućnost da u takvim dućanima naletite na neprovjerene proizvode. Primjerice, s nekvalitetne leće boja se može skidati te uzrokovati infekciju oka. Potražite poznate i provjerene marke: TopVue, AirSoft… - savjetuje dr.sc. Tamara Kralj, dr.med.

Također, ne mogu svi nositi leće. Ljudi sa suhim očima ne mogu. U blažim slučajevima suhoće mogu pomoći umjetne suze, no kod težih slučajeva forsiranje leća samo bi dovelo do pogoršanja stanja oka i do upale. Budući da sam ranije bila na oftalmološkom pregledu te znam da nemam suho oko, odlučila sam probati sama sebi staviti leću, uz oftalmologinju pored sebe. Više sam puta pokušala i nisam uspjela. Kad bih uspjela naciljati sredinu oka i dovoljno raširiti kapke, oni nisu htjeli ostati rašireni, moje se oko refleksno zatvaralo. Potom je pokušala dr. Kralj no s jednakim rezultatom.

- Oko je osjetljivo, ima jaki refleks i zatvara se – kazala je – Nisi kandidat za nošenje leća.

Dakle, u mojem je slučaju ovo bilo bačenih deset eura. Kandidatkinja br. 2 ima 15 godina i njoj je dr. Kralj bez problema stavila leće, ali još ih je brže morala i skinuti.

- Smetaju mi, grebu, ništa ne vidim. Mutno mi je – nabrajala je tinejdžerica.

Njoj je ta leća, standardnih dimenzija, bila prevelika. Dva od dva ‘pacijenta’, na oba su se leće pokazale promašajem. Zadovoljne što pritom nismo zaradile kakvu upalu, ni jedna ni druga ubuduće nećemo posezati za lećama. Srećom, u Hrvatskoj (još) nisu masovnije krenuli kupovati leće u boji oni koji ih ne trebaju zbog korigiranja vida.

- U Americi je trend mijenjanja boje očiju lećama puno rasprostranjeniji i ljudi masovno kupuju leće koje nisu od provjerenih proizvođača. Kupuju ih u dućanima pa su zato i česte infekcije očiju, posebno kod djece. Roditeljima se čini baš zgodno što kostime svojih mališana mogu dopuniti i ‘maskiranjem’ očiju pa njihovo ‘malo čudovište’ nakon karnevala ima veći problem. Rožnice su jako osjetljive i lako dođe do upale pa se oko počne zamućivati. Vid može ostati trajno zamućen – upozorava dr. Tamara Kralj.