Popularni servis poskupio više od 70 posto! Bez brige, ima načina da prođete čak i jeftinije nego dosad

U Deezeru, naša je misija uvijek bila pružiti neusporedivo glazbeno iskustvo za strastvene obožavatelje poput tebe, istovremeno jamčeći da izvođači dobiju poštenu naknadu za svoj rad. Kako bismo nastavili poboljšavati tvoje iskustvo na Deezeru, povećat ćemo cijenu tvoje pretplate Deezer Premium na 11,99 eura. Dopis je to koji je nenametljivo uklizao među mailove pretplatnika koji su do tog trenutka bili ovom glazbenom streaming servisu voljni mjesečno plaćati 6,99 eura. Razliku od čak pet eura, iznenađujuće visokih 71,53 posto, Deezerov je tim pokušao nemušto objasniti pošteni(ji)m plaćanjem izvođača. To bi još i prošlo da rast cijene ne iznosi tih 71,53 posto, da su se, recimo zadržali na euro većem iznosu, kako je to lani napravio jedan im od konkurentnih servisa. Neki bi i zbog tog eura našli drugo rješenje za slušanje glazbe, no većina bi ih ostala. Ovo je ipak previše uočljivo poskupljenje i teško da, kao korisnik, možemo progutati priču o dizanju cijena zbog pravednijeg sistema raspodjele novca. Jer, može se pravednije raspodjeliti i onih 6,99 eura po korisniku, eventualno 7,99 eura. Gdje piše da je za pravedniju raspodjelu potrebno podići cijenu za čak 71,53 posto? Kako bismo dobili odgovor na to pitanje, pokušali smo kontaktirati Deezer.

Jedini 'prozor' koji su otvorili za komunikaciju s korisnicima obrazac je na njihovom portalu. Ispunili smo ga, bez previše nade za odgovorom, ali odgovor smo ipak dobili i to jako brzo, svega nekoliko sati kasnije. No, iz njega ništa konkretnije nismo saznali: ponovili su da su se na taj potez odlučili zbog pravednije raspodjele novca glazbenicima te zbog poboljšanja korisničkog iskustva. Preopćenit odgovor, a ništa detaljnije nije navedeno ni na blogu na koji su nas u istom odgovoru usmjerili. Tamo navode da žele uvesti transparentniji princip raspodjele novca od glazbe koju korisnici njihova servisa slušaju, ne kao dosad da se dijeli prema rangiranju na top listama (što u nepovoljniji položaj stavlja male izvođače), već po interesu korisnika za konkretnog izvođača. I to je bez ikakve sumnje pravednije i transparentnije, ali korisnici Deezera sada su zatečeni netransparentnim poskupljenjem jer nije objašnjeno zbog čega i niži iznos ne može biti pravednije podijeljen među izvođačima.

Konkretno, isto je objašnjenje o pravednijem plaćanju naknada izvođačima i nuđenju veće vrijednosti sadržaja za njihove korisnike lani ponudio švedski Spotify, najpoznatija glazbena streaming platforma s više od 200 milijuna korisnika. I oni su povisili cijene Premium pretplate (iako se zove Premium, to je najniža tarifa, kao i kod francuskog Deezera), ali to je podrazumijevalo rast s 5,99 na 6,49 eura za pojedinačni Premium, dok je za paket Duo (dva korisnika) rast bio sa 7,99 na 8,99 eura. Dakle, za pola eura, odnosno euro. Nakon poskupljenja, na Spotifyju najskuplji paket Obitelj (do šest korisnika) stoji 10,99 eura mjesečno, ranije je bio 9,99 eura. Pogledamo li cijene još jednog streaming servisa, norveškog Tidala koji se povezuje s glazbenikom Jay-Z-jem, kod njih je osnovna pretplata, odnosno HiFi paket 5,99 eura mjesečno. HiFi Plus opcija s kvalitetnijim zvukom (do 24 bita, 192 kHz) je 9,99 eura. Obiteljska pretplata za ukupno šest osoba s 'normalnim' zvukom stoji 9,99 eura mjesečno, odnosno 14,99 eura za HiFi verziju. Kad se usporede te cijene, logično je sada očekivati odljev korisnika s Deezera, čiji Family paket za do 6 osoba sada stoji 19,99 eura mjesečno. Ili možda ne? Možda i ne, ali mnogi od onih koji će ostati to će vjerojatno napraviti zaobilazno, osjetno jeftinije. Konkretno, povoljnije se glazba preko Deezera može slušati ako ste ili pretplatnik ili korisnik na bonove teleoperatera A1 ili Hrvatski Telekom. A1 Xplore Music by Deezer Premium, uz prva do tri mjeseca bez naknade, dalje imate za 4,99 eura - manje nego što su dosad plaćali Deezerovi Premium korisnici. Family opcija je preko A1, također nakon do tri gratis mjeseca, 8,99 eura mjesečno. Preko Hrvatskog Telekoma, Deezer opcija stoji 5,18 eura mjesečno.

Nije Deezer jedini koji je ušao u suradnju s nekim teleoperaterom. Tidal se povoljnije može aktivirati uz Telemach, pa tada HiFi paket pojedinačno košta od 5,18 eura mjesečno, dok Tidal HiFi Plus za do šest osoba stoji 10,35 eura (osim uz Unlimited i Unlimited Pro pretplatničke pakete, kad i on stoji 5,18 eura). Dakle, isplati se malo raspitati i uskočiti u povoljniji glazbeni 'vlak'. Pripazite samo da vam ne promakne mail kojim vas iz Deezera obavještavaju da će (u slučaju da imate ugovorenu automatsku naplatu svakog mjeseca) njihova usluga od sada stajati 71,53 posto više.