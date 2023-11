Stižu nove oznake na gumama. Znate li što znače i kome će trebati takve gume

Početkom 2024. godine Goodyear će na svojim gumama početi koristiti novu oznaku EV-Ready. Ta će oznaka biti postavljena na bočnu stijenku svih novih zamjenskih guma za osobna vozila. Cilj je, kažu, vozačima ukazati da mogu imati potpuno povjerenje pri odabiru guma za njihovo vozilo, bez obzira na pogonski sklop. Goodyear prati trendove mobilnosti koji predviđaju povećanje upotrebe električnih vozila (EV) i punjivih hibridnih vozila (PHEV). Poduzeće S&P Global predviđa da će do 2029. godine čak 97 posto novoproizvedenih vozila u Europi biti barem djelomično elektrificirano, od čega će 61% biti potpuno električno.

Stoga je Goodyear, kako bi vozačima električnih vozila pružio optimalnu izdržljivost, tišu vožnju i produljeni vijek trajanja guma, razvio niz tehnologija za električna vozila i vozila s drugim pogonskim sklopovima. Tehnologija SoundComfort osigurava da se buka koju stvara interakcija između guma i ceste smanji čak do 50 posto. Vožnja time postaje tiša i udobnija. Zbog veće težine i okretnog momenta električna vozila često su sklona bržem trošenju guma nego uobičajena vozila s motorom s unutarnjim izgaranjem. Goodyearova tehnologija Mileage Plus omogućuje vozačima EV i PHEV modela produženje životnog vijeka guma jer one uz novu tehnologiju postižu veću kilometražu.

Goodyearove tehnologije za smanjenje otpora kotrljanja pridonose nižoj potrošnji energije i posljedično produljuju domet vožnje. Goodyear to postiže optimiziranjem konstrukcije gume, inovativnim smjesama i aerodinamičkim podešavanjem bočne stijenke. Goodyear isporučuje gume za originalnu opremu za oko polovicu električnih vozila proizvedenih u Europi. Mnogi vodeći proizvođači automobila biraju Goodyearove gume kao prvu opremu za svoja najnovija električna i plug-in hibridna vozila i te gume su dio originalne opreme za 50% električnih vozila proizvedenih u Europi.