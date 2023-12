Nijemci naplaćuju zrak na benzinskim pumpama: Možemo li isto očekivati i u Hrvatskoj?

Sve više benzinskih pumpi u Njemačkoj naplaćuje zrak! Prvi je praksu naplate korištenja uređaja za pumpanje guma uveo Shell 2011. godine na više od 200 benzinskih postaja u Njemačkoj, a njegov primjer je slijedio još jedan naftni gigant ExxonMobil na svojim Esso postajama u Njemačkoj. Sada su, pišu njemački mediji, i mnogi drugi prodavatelji goriva na svojim postajama u Njemačkoj počeli naplaćivati korištenje zraka za pumpanje guma, uslugu koja je ranije za vozače na njihovim postajama desetljećima bila besplatna, dok se sada naplaćuje 1 euro.

I Shell i Esso su opravdanje za naplaćivanje uređaja za tlak zraka u gumama pronašli u ulaganje u nove uređaje, no prilično je razvidno da su uvođenjem naplate htjeli zaraditi na dodatnim uslugama. I nisu naplatu dodatnih usluga uvele samo benzinske pumpe u Njemačkoj, istu praksu s naplatnim automatima za pumpanje guma i priborom za čišćenje vjetrobranskih stakala imaju već godinama i određene benzinske postaje u Velikoj Britaniji.

Foto: Hrvoje Jelavić/Pixsell



Vrlo slično kao i naplatom za korištenje toaleta. Već dulje vrijeme na benzinskim postajama na autocestama u Austriji, Njemačkoj i Italiji plaća se, obično, 50 centi za korištenje WC-a, a takvu praksu su prije nekoliko godina uvele i naše benzinske pumpe na autocestama. U turističkoj sezoni kada dnevno kroz benzinsku postaju prođu tisuće ljudi, to se čini kao ozbiljna zarada.

No, je li baš dobra odluka da se naplaćuje kontroliranje tlaka zraka u gumama i pumpanje guma, ako znamo da je pravilan pritisak u gumama jedan od bitnih sigurnosnih elemenata vožnje? Znamo da, prema istraživanjima, mnogi vozači ne vode dovoljnu brigu o tlaku zraka u gumama svog automobila ni kada im je ta usluga besplatna na svakoj benzinskoj postaji, možemo samo zamisliti kakvi bi rezultati bili da se to svugdje naplaćuje.

VEZANI ČLANCI:

- U Ini smo ponosni što, osim svoje osnovne djelatnosti i proizvoda, kupcima možemo ponuditi što više dodatnih usluga i proizvoda. Usluga napuhivanja guma na našim maloprodajnim mjestima je besplatna – odgovorili su nam iz Ine.

Slično razmišljaju i u Petrolu. - Na Petrolovim prodajnim mjestima nemamo naplate za korištenje aparata za pumpanje guma i trenutno nemamo namjere uvesti naplate za upotrebu tih uređaja.