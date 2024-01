Kraljici namaza od lješnjaka suprotstavili smo četiri izazivača: mogu li se mjeriti s Nutellom i što tu zapravo jedemo

Sinonim za namaz od lješnjaka, ili općenito za namaz za palačinke, u ovim je krajevima - Nutella. I ne samo u ovim krajevima. Nutella slovi za najukusnije, najkremastije i najkvalitetnije punjenje koje neka palačinka može poželjeti. No, je li zaista tako? Od čega se sastoji njezino visočanstvo Nutella, a od čega Nutellina konkurencija i može li se neki drugi namaz od lješnjaka mjeriti s vladaricom kraljevstva palačinki? Provjerili smo suprotstavivši Nutelli četiri namaza s (na prvi pogled) podjednakim udjelima lješnjaka i kakaa: Milka, Lino Lada Gold Creamy, Bio Zone i Finesse kremu od lješnjaka. Prvi test - usporedba deklaracija - natjerao nas je da se dobro zamislimo. Ono što zovemo namazom od lješnjaka u biti je namaz s lješnjakom, konkretno s 13 posto lješnjaka kod ostala četiri namaza, te samo pet posto lješnjaka u Milka namazu s lješnjakom i kakaom. Kakaa u Nutelli ima 7,4 posto, u Milki 4,5 posto. Bio Zona također ima 13 posto lješnjaka, no ne navodi se koliko ima kakao praha. Količina lješnjaka i kakaa u Lino Ladi je jednaka onoj u Nutelli: 13 posto lješnjaka i 7,4 posto kakaa. Finesse namaz također ima 13 posto lješnjaka, no 7 posto kakaa.

S druge strane, šećera je u svakom od isprobanih proizvoda preko 50 posto - u Nutelli ga ima 56,3 g na 100 grama proizvoda, odnosno 225,2 g u teglici od 400 grama, u kojoj su i 52 grama lješnjaka. Ima dosta i masti. Ima ih 30,9 g u 100 grama proizvoda, dakle 123,6 grama u teglici Nutelle od 400 g. U svemu tome ne zvuči dobro ni podatak da Nutella sadrži palmino ulje. Milka ima još više šećera, 57 grama na 100 grama proizvoda, odnosno 199,5 g u teglici od 350 grama, u kojoj je i 17,5 g lješnjaka. Palminog ulja u Milki nema, u njoj je suncokretovo i repičino (25% sastava proizvoda). Ukupno u 100 grama Milka namaza ima 34 grama masti, u Lino Ladi ih je 30 g, u Bio Zoni čak 37 g, a u belgijskom Finesse namazu 34 grama. Palmine masti, odnosno ulja ima i u Lino Ladi, Bio Zoni te Finesse namazu. Vratimo se šećeru. Lino Lada ga ima 57 grama u 100 g (199,5 g u 350 g proizvoda), kao i Milka, Bio Zona namaz ima 51 g šećera (204 g u 400 g) a Finesse 53 g (212 g u 400 g).

Drugi test, test liječenja lošeg raspoloženja žličicom Nutelle, pokazao je da kraljica namaza od lješnjaka i kakaa ima gustoću taman takvu da se da lijepo zagrabiti, ali i otopiti u ustima. I bez da znamo koji je koji namaz, sva tri člana testnog tima prepoznala su Nutellu jer ima karakterističan, intenzivan okus koji ostaje u ustima dugo nakon kušanja. Prepoznatljiva je i Milka, budući da je okus kod ovog namaza kao da jedemo tekuću mliječnu Milka čokoladu. Lješnjak se ovdje najmanje osjeti. No, Milka namaz dosta je rijedak pa je manje praktičan za konzumiranje samo tako, žlicom. Finesse namaz, pak, gušći je te i on ima malo žestine koja zaostaje u ustima. Po tome je na Nutellu. Gust je, jako gust i Bio Zone namaz, pa je tako i odličan za zagrabiti žlicom ili za staviti ga u kolače. Kod njega se osjeti jaka nota kakaa. Kod Lino Lade, pak, prevladava intenzivan okus lješnjaka.

Treći test uključivao je palačinke. Najbolje se razmazuju Nutella i Lino Lada. Milka je za tu namjenu malo prerijetka pa curi iz zarolane palačinke (bolje joj je išlo na vaflima...). Finesse i Bio Zonu - a posebno Bio Zonu - zbog guste je teksture teško razmazati. Ukratko, po okusu prilikom konzumiranja žlicom te u palačinkama, Nutella ostaje na tronu. Prati ju Lino Lada pa Finesse namaz.

Cjenovno, najjeftinija je Lino Lada, stoji 3,49 eura, ali za teglicu od 350 grama. Slijedi Nutella s 3,79 eura za 400 grama. 400 grama Bio Zone stoji 3,99 eura. Milkinih 350 grama stoji 4,69 eura, dok 400 grama Finesse namaza valja platiti 4,98 eura. Po deklaraciji, svi ovi namazi šokiraju količinom šećera i masti. Hoćemo li zbog ovih spoznaja prestati palačinke častiti omiljenim namazom? Nećemo, ali svakako ćemo to konzumirati rjeđe i u manjim količinama.

