Kompaktni SUV s benzincem od 177 konja, 4x4 pogonom i automatikom za manje od 35.000 eura

Svaka nova kineska marka automobila koja se pojavi u Hrvatskoj pobudi velik interes te polarizira kako kupce tako i promatrače automobila. Jer, u ovoj su fazi kineski automobili kao nekad električni: ljudi se mahom svrstavaju ili u tabor 'za' ili u ljute protivnike. Dok ovi potonji kažu 'nikad kineza', pozivajući se na nižu kvalitetu i ugrožavanje europske proizvodnje, aduta na strani kineskih automobila ima više, bilo da gledamo cijenu, opremu, rezultate na crash testovima ili vlastita iskustva s testova tih automobila. Pokazuje to i najnoviji pridošlica na naše tržište, kineski Geely. Ako vam je naziv ove marke poznat, to je zato jer je Gelly vlasnik izvorno švedskog Volva, premium marke poznate po sigurnosti, ali i po profinjenom skandinavskom dizajnu i kvaliteti. Premium Volvo se u Geelyjevoj tvornici i proizvodi, a u modelu Geely Atlas – koji je upravo stigao u Hrvatsku – mnogi su dijelovi ugrađeni i u Volvo modele, uključujući i motor.

Kompaktni SUV dugačak je 454,4 cm, širok 171,3 cm i visok 183,1 cm. Pokreće ga 1.5 T-GDI motor sa 132 kW (177 KS) Foto: Geely

No, krenimo redom. Automobilska marka Geely globalno je prodala više od 10 milijuna osobnih vozila, a sada se prvi put predstavlja našem tržištu. Ranije su krenuli u Sloveniji, gdje su zabilježili velik interes. Prvi podaci ukazuju da bi se to moglo dogoditi i kod nas, jer marka službeno nije ni objavila da je tu, tek su im u salone stogli prvi demo auti, a vozači se već prijavljuju za razgledavanje i probne vožnje automobila. To, zapravo, ne čudi jer Geely je jedan od najvažnijih svjetskih proizvođača vozila. Marka Geely dio je Zhejiang Geely Holding Group (ZGH), globalne grupe za tehnologiju mobilnosti sa sjedištem u mjestu Hangzou u Kini. Grupa ZGH uspješno djeluje na globalnom tržištu i veliki je investitor u automobilskoj industriji i inovativnim brendovima vezanim uz mobilnost. Geely Automobile osnovan je 1997., a Geely je prva kineska automobilska marka koja je prodala 10 milijuna vozila, te je pet uzastopnih godina najprodavanija marka osobnih vozila u Kini. Njegovu poslovnu uspješnost potvrđuje i činjenica da se Geely već 11 godina nalazi na prestižnoj listi najvećih globalnih kompanija »Fortune 500«. U Europi ZGH ima 10 centara za istraživanje, razvoj i dizajn, te 6 proizvodnih pogona. Automobilski odjel grupe sastoji se od Geely Auto Group (Geely Auto, Lynk&Co, Geometry, Livan, Proton), Volvo Car Group (Volvo, Polestar), Zeekr Intelligent Technology, Lotus, LEVC, Radar Auto, Farizon i smart Automobile (zajedničko ulaganje s Daimlerom). Iz Geelyja navode kako se fokusiraju na razvoj prvoklasne kvalitete. Njihove automobile karakteriziraju digitalizacija, automatizacija, pametne tehnologije i fleksibilnost, koju osigurava najnapredniji sistem za analizu i obradu podataka.

- Primjenom strogih i iznimno točnih inspekcijskih postupaka, koji se provode na daleko višoj razini od konkurencije, Geely svojim brojnim kupcima osigurava vrhunske proizvode. Sve s jednim ciljem: pružiti vrhunac užitka u vožnji. Geely Auto Group intenzivno ulaže u ekološki prihvatljivije tehnologije i razvija električna, hibridna, plug-in hibridna vozila te kamione na metanol. Emisiju CO2 smanjit ćemo za 25% do 2025. godine, te postići ugljičnu neutralnost do 2045. godine – kažu iz Geelyja.

U Hrvatsku je Geely stigao preko regionalnog distributera, tvrtke Geely Adria. U ovom je trenutku otvoreno pet prodajno–servisnih centara, dok u bližoj budućnosti u Hrvatskoj planiraju otvoriti još četiri centra. Prvi model s kojim je ova marka prisutna u Hrvatskoj je Geely Atlas Pro. Kompaktni SUV dugačak je 454,4 cm, širok 171,3 cm i visok 183,1 cm. Pokreće ga 1.5 T-GDI motor sa 132 kW (177 KS), a u skladu s najnovijim trendovima u automobilskoj industriji model nudi 48V EMS (Electric Motor Synergy) sistem i belt-starter generator (BSG). Turbobenzinski motor s izravnim ubrizgavanjem pruža najveći okretni moment od 300 Nm već pri 1500 o/min. Model će biti dostupan s pogonom na sve kotače (AWD) te je opremljen sa 7 DCT automatskim mjenjačem s dvostrukom spojkom i paketom opreme Flagship. U prvim recenzijama koje su objavili specijalizirani mediji iz drugih zemalja hvale se nadprosječna kvaliteta izrade i odlična upravljivost, usprkos masi većoj od dvije tone. No, Atlas Pro nudi i bogatu serijsku opremu: potpuna LED prednja svjetla, digitalni vozačev ekran od 7'', multimedijski sustav s 12,3'' ekranom osjetljivim na dodir i bluetooth hands-free vezom s osam zvučnika, opciju povezivanja i projekciju zaslona pametnog telefona na multimedijski zaslon putem USB-a, sustav surround pogled od 360 stupnjeva oko vozila, 18'' aluminijske kotače, grijana prednja i stražnja sjedala, grijani upravljač, električno podesiva vanjska osvrtna zrcala (također grijana, s automatskim zatamnjivanjem te električno sklopiva), start/stop sustav, inteligentna kontrola dugih svjetala, bežično punjenje mobilnog uređaja, električno pomicanje vozačevog sjedala u 6 smjerova, pomoć pri pokretanju i spuštanju vozila, elektroničku kontrolu stabilnosti, sustav protiv proklizavanja, prednje i stražnje parking senzore, čak i grijane mlaznice za pranje vjetrobranskog stakla.

Atlas Pro nudi se sa širokim spektrom inovativnih sistema aktivne sigurnosti i pomoći vozaču koji su uključeni u paket ADAS Level 2. Njihov rad osigurava radar, pet kamera i osam ultrazvučnih senzora. ADAS Level 2 sistemi aktivne sigurnosti sadrže: inteligentni adaptivni tempomat, automatsko kočenje u nuždi s detekcijom pješaka, upozorenje pri napuštanju prometne trake, pomoć pri zadržavanju trake, sustav za prepoznavanje prometnih znakova... Atlas Pro u verziji Flagship s naprednim 1.5 T-GDI motorom, opremljen s inovativnim 48V EMS sustavom, 7-stupanjskim DCT mjenjačem i inteligentnim pogonom na sva četiri kotača, košta od 34.990 €. Dodatnu pogodnost je set zimskih guma za samo 1 €, kao ekskluzivni bonus povodom lansiranja. Predstavljanje Geelyja u Hrvatskoj s prvim modelom Atlas Pro znači samo početak rada novog brenda kod nas. Već u prvom tromjesečju iduće godine ponuda vozila trebala bi biti obogaćena sljedećim Geely modelom, novim SUV-om pod nazivom Coolray, a više modela slijedi tijekom čitave 2024. godine.