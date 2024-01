Koliko stare automobile voze Hrvati? Čak 66,7 posto vozila u Hrvatskoj starije od 10 godina

Trend starenja hrvatskog voznog parka nastavio se i u 2023. godini, kada se ukupna prosječna starost svih vozila povećala s 14,59 u 2022. godini na 14,66 godina. Prema podacima Centra za vozila Hrvatske (CVH), povećala se i prosječna starost osobnih automobila s 13,29 godina (2022.) na 13,38 u prošloj godini.

Lani je došlo do osjetnijeg povećanja prvih registracija vozila. U kategoriji novih osobnih automobila govorimo o povećanju za 30% (s 44.476 na 57.953 vozila), dok u kategoriji rabljenih osobnih vozila povećanje iznosi 29% (s 62.035 na 79.914 vozila). Novoregistrirani novi auti donijeli su određeno pomlađivanje, no s obzirom na to da je prosječna starost unesenih rabljenih vozila 7,79 godina, efekt pomlađivanja novijim rabljenim automobilima nije velik.

Čak 66,7 posto svih registriranih vozila u 2023. u Hrvatskoj bilo je staro 10 i više godina. Na drugom su mjestu vozila stara od 6 do 9 godina (15,63%), zatim vozila stara od 2 do 5 godina (12,11%), dok su vozila stara do godinu dana najmanje zastupljena – 5,56%.

Od ukupno lani pregledanih 2,406.952 vozila na redovnom je tehničkom pregledu njih 428.385 proglašeno neispravnima. Na pregledanim je vozilima utvrđena ukupno 2,430.791 greška, od čega najviše na uređajima za osvjetljavanje i svjetlosnu signalizaciju (576.570, 23,72%), a slijede greške na uređajima za kočenje (535.498, 22,03%).

Najviše vozila na benzinski pogon, uz Grad Zagreb (138.836) registrirano u Splitsko-dalmatinskoj županiji (86.739), a isti je redoslijed i kod dizelaša, prvi je Grad Zagreb (203.814), a druga Splitsko-dalmatinska županija (111.906). Najviše vozila na električni pogon, uz Grad Zagreb (2728), registrirano je u Zagrebačkoj županiji (835).

– Statistički podaci već nam nekoliko godina ukazuju na neprekidan rast starosti vozila, što znači da se vozila kvare zbog dugogodišnjeg trošenja pojedinih dijelova. Iako je broj prvih registracija u Hrvatskoj u kategoriji novih vozila veći nego prošle godine, i dalje prednjače registracije rabljenih vozila – kaže Tomislav Škreblin, pomoćnik Uprave za tehničke poslove CVH.

Na društvenim mrežama krajem prošle godine određene je rasprave izazvao prijedlog Europske komisije o izmjenama propisa o recikliranju vozila. Prijedlog novih odredbi neki su protumačili kao uvođenje mogućnosti oduzimanja starijih vozila onima čiji auti ne zadovoljavaju određene propisane uvjete.

